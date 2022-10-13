"Búp bê sống nước Nga" phổng phao ở tuổi 17, xinh đẹp và quyến rũ " vạn người mê"

Kristina Pimenova tuổi 17, càng lớn càng đẹp, càng quyến rũ khiến ai nhìn cũng xao xuyến.

Cách đây 8 năm, Kristina Pimenova là cái tên của một bé gái người Nga sinh năm 2005 liên tục "làm mưa làm gió" trên các sàn diễn thời trang quốc tế. Sỡ hữu một vẻ đẹp tựa như một thiên thần, ngũ quan hoàn hảo, cô bé từng được gọi với nhiều biệt danh như "búp bê sống nước Nga", "mẫu nhí đẹp nhất thế giới" bởi gương mặt điểm 10 hoàn hảo: đôi mắt trong xanh biết cười, sống mũi cao, khuôn miệng trái tim, cằm V-line, mái tóc vàng suôn đẹp. Kristina Pimenova được ví như "búp bê sống" của nước Nga bởi nhan sắc xinh đẹp, ngũ quan hài hòa dù mới còn rất nhỏ Vì có cha là một cựu cầu thủ bóng đá khá nổi tiếng tại xứ sở bạch dương, nên ngày nhỏ, cô bé được thử sức với các bộ môn thể thao, và còn từng đoạt giải dành cho tài năng trẻ. Thế nhưng, Kristina đã lựa chọn đi theo con đường người mẫu giống như mẹ mình - Glikeriya Shirokova.

Kể từ khi được nhiều người biết đến, cho tới hiện tại, nhiều người tỏ ra vô cùng tò mò vì không biết khi lớn, cô bé có bị phá nét hay không? Thế nhưng chắc chắn đều đó đã không xảy đến với Kristina Pimenova - một cô bé mẫu nhí nổi tiếng lừng danh thế giới từ những năm 3 tuổi, hiện tại ở lứa tuổi 17, "mẫu nhí đẹp nhất thế giới" năm nào khiến ai nấy đều xuýt xoa không thôi.



Nhan sắc tuổi 17 của Kristina ngày càng quyến rũ, các đường nét trên khuôn mặt lẫn cơ thể để vô cùng hài hòa, cân đối Cô mẫu nhí Kristina năm nào giờ đây đã bước sang lứa tuổi 17 đẹp nhất của người con gái. Kristina Pimenova chẳng những xinh đẹp mà còn vô cùng quyến rũ. Cô thậm chí còn rất ít khi trang điểm nhưng các đường nét trên mặt vẫn rất rõ ràng. Kristina Pimenova là bạn thân thiết của mẫu nhí nổi tiếng Ella Gross. Nhan sắc của hai "cô bé mẫu nhí" thực sự khiến ai nấy xuýt xoa vì "mười phân vẹn mười". Nhan sắc của hai mẫu nhí khiến nhiều người "đổ gục" vì mỗi người một vẻ, không ai hơn aii Được biết những năm qua, Kristina Pimenova vẫn hoạt động mạnh mẽ ở lĩnh vực người mẫu và thu về số tài sản khổng lồ - khoảng hơn 245 triệu USD (tức gần 5.700 tỉ VNĐ). Mặc dù vậy, bố mẹ Kristina vẫn luôn khẳng định: "Chúng tôi chưa bao giờ có mục tiêu kiếm tiền nhờ con gái. Tôi làm như hàng nghìn người mẹ khác, cho con học biểu diễn, nhảy múa. Tôi mong con có nhiều đam mê, thỏa sức sáng tạo". Dù mới 17 tuổi nhưng cô đã là một triệu phú khi sở hữu khối tài sản vài chục triệu USD Kristina Pimenova luôn khiến người ta phải trầm trồ, ngưỡng mộ khi luôn hoạt động chăm chỉ và vẫn có thể giữ đời sống riêng tư kín tiếng và học hành như các bạn đồng trang lứa khác. Mẫu nhí đình đám năm xưa giờ đã trưởng thành và trở nên quyến rũ, đầy cá tính Trên trang Instagram, búp bê Nga hiện sở hữu gần 3 triệu follower và vẫn luôn có lượng fan trung thành. Kristina được kỳ vọnglà sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong thế giới thời trang trong tương lai nhờ nhan sắc "vạn người mê" này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bup-be-song-nuoc-nga-phong-phao-o-tuoi-17-xinh-dep-va-quyen-ru-van-nguoi-me-513126.html