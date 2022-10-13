"Bạn thân nhà người ta" đưa nhau đi du lịch 7 nước Châu Âu kỉ niệm 7 năm tình bạn khiến dân tình "khóc thét" gọi tên bạn thân

Có một điều chắc chắn, bạn thân là những đứa kiêm luôn rất nhiều vai trò khi đi cùng bạn như nó có thể là mẹ, chị gái, em gái, là "người yêu tạm thời" của bạn, và bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái vì điều đó, cảm thấy vui vẻ nhất khi ở cùng nó dù bất kì nơi nào. Còn điều gì tuyệt hơn, khi được đi du lịch cùng với "cái đứa" hiểu bạn như vậy đúng không?

Người yêu có thể bỏ bạn mà đi nhưng một người bạn thân đúng nghĩa thì sẽ không bao giờ. Bạn thân là cái đứa có chung sở thích, có chung cách đánh giá, nhìn nhận cuộc sống giống như bạn. Là đứa sẵn lòng "làm khùng làm điên" với bạn mà không cần e dè bất kể điểu gì. Là đứa luôn sẵn lòng tán gẫu với bạn hàng giờ liền mà không thấy chán về đủ thứ chuyện trên đời: chuyện trường lớp, công sở, chuyện bạn say nắng một ai đó…

Minh chứng cho điều đó, mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh đôi bạn thân là Khánh Linh và Lan Hương cùng nhau đi du lịch 7 nước Châu Âu để kỷ niệm 7 năm tình bạn của mình.



Đôi bạn thân 10X chơi lớn, đi du lịch 7 nước Châu Âu để kỉ niệm 7 năm tình bạn

Được biết, Khánh Linh và Lan Hương chính thức quen nhau khi cả hai vừa tròn 15 tuổi, cùng thi đỗ vào trường Vinschool, Hà Nội. Thời sinh viên, đôi bạn đã đam mê du lịch nhưng chưa có điều kiện để đi chơi nhiều, chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các vùng đất qua những hình ảnh trên mạng.

Vào tháng 6 vừa qua, cả hai dự tính đi du lịch trong một tuần nghỉ từ 24/9 - 2/10, vừa tranh thủ khám phá châu Âu trước khi bắt đầu năm học, vừa kỷ niệm tình bạn 7 năm.

Cả hai tình cờ tìm được một tour du lịch Đông - Tây Âu, có thời gian khởi hành và kết thúc đều trùng với kỳ nghỉ nên Khánh Linh và Lan Hương quyết định tham gia. Tour kéo dài 7 ngày, từ 25/9 - 1/10, đi qua 7 quốc gia gồm: Thuỵ Sĩ, Đức, CH Séc, Slovakia, Áo, Hungary, Liechtenstein.

Đôi bạn thân háo hức sắm sửa, chuẩn bị hàng chục bộ quần áo, tưởng tượng nơi mình sẽ đến và chụp hình trong lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau.

Cả hai bắt đầu chuyến hành trình cùng nhau, có nhiều trải nghiệm mới mẻ tại trời Âu xinh đẹp. Dù thời gian khá ngắn, nhưng đôi bạn vẫn tranh thủ tận hưởng những điều tuyệt vời nhất mỗi khi đặt chân đến một quốc gia.

Đôi bạn thân check-in tại Tòa nhà khiêu vũ - CH Séc. Tòa nhà uốn lượn này được thiết kế năm 1992 và hoàn thành năm 1996.

Đôi bạn 10X check-in trước Nhà thờ chính tòa Thánh Vitus, CH Séc. cả hai chia sẻ, đồ ăn Việt ở đây rất giống với Việt Nam, điều này làm cho cả hai rất thích vì cảm giác như được trở về quê hương

Tại Budapest, đôi bạn check-in ở hai điểm đến nổi tiếng là Buda Castle - Lâu đài Buda. Trong hình là Pháo đài Fisherman.

Cả hai bày tỏ cảm xúc, trong suốt chuyến đi, điều mang lại cảm giác tuyệt vời nhất đối với cả hai chính là được thưởng thức những món ăn ngon, được ngắm nhìn những tòa kiến trúc troáng ngợp. Khánh Linh và Lan Hương thừa nhận, mỗi quốc gia châu Âu đều có những vẻ đẹp thiên nhiên, nền văn hóa khác nhau khiến họ vô cùng hưng phấn. Song, vì lịch trình khiêm tốn nên đôi bạn thân dành nhiều thời gian trải nghiệm ẩm thực và ngắm cảnh, check-in, đặc biệt là được đi cùng nhau, nên cả hai cảm thấy vui.

Trong hình là hồ Walensee, Thuỵ Sĩ.

Khung cảnh về đêm lung linh ở Budapest chính là khoảnh khắc mang lại cảm giác tuyệt vời nhất trong suốt chuyến đi đối với cả hai. Đôi bạn được thưởng thức bữa tối ngon miệng kèm biểu diễn nhạc truyền thống Hungary ở du thuyền trên sông Danube.

Khung cảnh yên bình nhìn về cây cầu Chapel ở Thụy Sĩ là địa điểm trước khi kết thúc chuyến đi mà cả hai đã dành thời gian chiêm ngưỡng, nơi mà cả hai đang du học nhưng chưa có nhiều cơ hội tham quan.

Cả hai có thời gian để thưởng thức những món ăn ở nhà hàng Fondue house du pont, Luzern, Thụy Sĩ.

Khỏi phải nói, khi những hình ảnh du lịch Châu Âu này được đăng tải trên mạng xã hội, đã lập tức gây bão. Bởi để có được một người bạn tri âm, tri kỷ đã khó mà cả hai lại còn cùng đồng hành tới 7 năm càng khiến netizen xuýt xoa, ngưỡng mộ.

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Kết thúc chuyến hành trình khám phá 7 quốc gia châu Âu trong 7 ngày, chi phí ước tính mà hai cô gái phải bỏ ra là hơn 25 triệu đồng/người.

Khánh Linh cho hay, con số này vừa đảm bảo tiêu chí du lịch tiết kiệm, vừa hợp lý và xứng đáng với những trải nghiệm mà cả hai đã có được trong suốt chuyến đi.

“So với khoản tiền đã bỏ ra, chúng mình nhận lại được nhiều hơn thế. Đó là những niềm vui, kỷ niệm và sự gắn kết của tình bạn, tình đồng hương nơi xa quê. Chuyến đi này cũng là một cột mốc để chúng mình luôn nhìn vào đó và phấn đấu, duy trì mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn. Sau này, dù có cuộc sống riêng, cả hai sẽ cố gắng dành thời gian tận hưởng cuộc sống cùng nhau”, Khánh Linh bày tỏ.