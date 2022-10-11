Bạn thân sẽ là những người không ngần ngại gửi tặng bạn những món quà cưới độc lạ, hay những màn pha trò hài trên chính sân khấu của đám cưới bạn. Như những trường hợp cụ thể dưới đây, xem xong loạt khoảnh khắc này mới biết bạn thân là những 'đứa lầy lội' hết chỗ nói.

Có được một người bạn thân là một điều vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn thân cũng là những 'đứa' sẵn sàng cười bạn khi bạn khi bạn ngã hoặc gặp chuyện xui xẻo,... Là những người bạn sẵn sàng làm trò hài hước trong bất kì sự kiện nào của bạn, và dịp trọng đại như đám cưới cũng không phải là ngoại lệ.

Bất lực trước 'thử thách' của hội bạn thân, cô dâu vẫn kiên nhẫn bóc từng lượt lá chuối ra. Sau khi bóc lá chuối, ai nấy cũng mừng thay vì cuối cùng cũng thấy một phong bao lì xì màu đỏ. Những tưởng đến đây cô dâu đã có thể nhận được món quà từ người bạn nhưng khi mở chiếc lì xì ra bên trong lại có thêm một lượt lá. Lần này không phải lá chuối mà là lá sung bọc món quà khiến cô dâu cũng phải 'cạn lời' mà phì cười. Sau khi mở lớp lá sung ra, người bạn còn cẩn thận gói thêm một lớp giấy. Cuối cùng sau lớp giấy này cô dâu đã nhận được một món quà chính là chiếc nhẫn vàng.

Mới đây, mạng xã hội TikTok lại rần rần chia sẻ một đoạn clip màn bóc quà cưới của bạn thân khiến nhiều người được một phen phì cười. Cụ thể, đoạn video này đã ghi lại cảnh cô dâu đang bóc chiếc phong bì quà mừng cưới của bạn thân. Nhìn bên ngoài chiếc phong bì có vẻ rất dày, ai nấy cũng nghĩ chắc cô dâu sẽ thu được 'lợi ngon' nhưng khi mở ra, ai nấy cũng phải bất ngờ vì bên trong lại toàn là lá chuối.

Sau '7749 lần' bóc lá, cuối cùng cô dâu cũng nhận được quà cưới thực sự của bạn thân

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip bóc quà cưới bá đạo này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Một số người cũng tag bạn thân của mình vào lên kế hoạch mừng cưới người bạn tiếp theo.

Trước đó netizen cũng truyền tay nhau đoạn clip cô dâu khui quà cưới tại bàn cỗ của nhóm bạn thân. Nhóm bạn còn không quên chuẩn bị sẵn 1 chiếc thau để cô dâu đựng quà. Dù gỡ quà cưới hơi mất công nhưng cô dâu vẫn nở nụ cười tươi rói đủ biết tình cảm của cô dâu và nhóm bạn tốt thế nào.

Cô dâu 'bất lực' trước những trò 'lầy lội' của hội bạn thân, nhưng vẫn vui vẻ mở từng giấy gói quà.

Trước đó, mạng xã hội cũng từng xuất hiện đoạn clip 'nhận tiền mừng lầy lội' của bạn thân. Khác ở chỗ, thay vì được bọc trong lá chuối, là sung như clip trên, nhóm bạn thân này lại đặt hết mọi thứ vào một thùng xốp, sau đó đóng gói thành hộp quà xinh xắn.

Đến khi cô dâu, chú rể mở ra, bên trong chỉ toàn là tiền lẻ. Phía dưới còn được xếp rất nhiều vật dụng nhỏ như dầu ăn, xà bông tắm... Món quà đặc biệt này đã khiến cô dâu, chú rể "cười không ngớt". Các quan khách cũng không nhịn được cười.

Cô dâu, chú rễ 'bó tay' khi nhận quà cưới từ bạn thân. Không chỉ có tiền lẻ, mà hội bạn còn chu đáo chuẩn bị cả dầu ăn, nước ngọt,... cho bạn của mình.

Hay trong một đám cưới khác, vẫn là hội bạn thân 'lầy lội' bày trò, mang đủ thứ đồ "độc lạ" đến tặng cô dâu chú rể. Đáng nói, những món quà này còn vô cùng thiết thực, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải 'cười nghiêng ngả'.

Vì muốn tạo bất ngờ cho đôi bạn trẻ, họ đã nghĩ ra ý tưởng mang chổi, chậu, mâm, phích... đến tặng. Đáng nói, những món quà "siêu thực tế" này còn được trang trí rất cẩn thận, cái nào cũng buộc dây nơ đỏ, dán chữ hỉ xinh xắn.

Hội bạn này còn nối đuôi nhau tiến vào lễ cưới, trao tận tay những món quà 'đặc biệt' này đến cô dâu, chú rể. Hành động đó đã khiến cho nhiều quan khách không khỏi nhịn cười, ngay cả nam MC cũng rất bất ngờ trước độ "lầy lội" của nhóm bạn.

Hội bạn thân hùng hổ nối đuôi nhau mang quà vào tặng cô dâu chú rể.

Ai nấy cũng đều phải bật cười trước những màn pha trò 'độc lạ' đến từ vị trí những người 'bạn thân'

Sau khi đoạn video được đăng tải, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều không khỏi bật cười trước ý tưởng độc lạ này của nhóm bạn trẻ. Nhiều bình luận còn cho rằng cô dâu, chú rể đã kiếm được một nhóm bạn rất tâm lý. Bởi nhờ những món quà thiết thực từ bạn thân mà họ sẽ giảm được rất nhiều chi phí mua sắm đồ dùng. Một số cư dân mạng còn không ngần ngại gọi tên bạn thân hỏi ý kiến, xin phép được tặng xô, chậu, chổi... thay cho vàng, phong bì ngày cưới.

Cư dân mạng thích thú, bình luận nhiệt tình trước những món quà "độc lạ" của những hội bạn thân trong đoạn clip

Có thể thấy, nhờ những món quà "đặc biệt" như trên mà cô dâu, chú rể mới có thêm được nhiều tiếng cười trong ngày trọng đại. Đúng là chẳng gì vui hơn là khi có một nhóm bạn thân 'lầy lội' như vậy.