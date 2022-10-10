Hotgirl Tiktoker triệu follow khiến dân tình 'đổ gục' vì nhan sắc trong trẻo cùng style 'gái ngoan' ai nhìn cũng yêu

Tiktoker Cindy tên thật là Huỳnh Thị Diễm Mi, sinh năm 2001, quê ở Tây Ninh. Cô thu hút sự chú ý nhờ sở hữu nhan sắc trong trẻo, đáng yêu cùng khả năng nhảy, múa và diễn xuất. Chính nhờ những tài năng đó, Cindy hiện đang sở hữu kênh TikTok gần 13 triệu follower và các clip vô cùng hài hước của mình.

Bên cạnh việc quay các clip Tiktok, Cindy hiện tại được biết đến với vai trò người mẫu ảnh. Với ngoại hình xinh đẹp, với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười dễ mến nên cô bạn luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng nhờ đó mà cô được nhiều người biết đến và nhận về không ít lời mời làm mẫu ảnh cho các shop quần áo và mẫu quảng cáo một số thương hiệu mỹ phẩm.

Cindy từng chia sẻ rằng, mặc dù chỉ cao 1m55 và khá là một điều bất lợi khi làm nghề này nhưng cô gái nhỏ bé vẫn luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân. Có lẽ nhờ vậy mà các bức ảnh của cô nàng luôn trông vô cùng tự nhiên, chỉn chu đến từng chi tiết, từ đó cũng thu về vô số lượt like trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, cô nàng còn có niềm đam mê diễn xuất. Cô nàng luôn học hỏi điều này qua các bộ phim để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Cindy đã từng tham gia vào dự án phim sitcom nổi tiếng năm 2021 như "Chuyện của Hiền", "Ê nhỏ lớp trưởng".

Cindy chia sẻ nhờ những công việc đó đã giúp cô bạn có thêm một khoản để trang trải chi phí như học tập, sinh hoạt, cũng như thỏa mãn đam mê của chính mình.

Nói về mối duyên với nghệ thuật diễn xuất, Cindy cho biết: "Vào khoảng tháng 8/2020, mình bắt đầu đi quay cùng các bạn họp thành một nhóm và hoạt động, may mắn được cộng đồng mạng ủng hộ nên nhóm mình nhận được nhiều sự quan tâm".

Điều đặc biệt ở Cindy là dù sở hữu sắc vóc "vạn người mê" nhưng cô nàng luôn ghi dấu ấn với vẻ đẹp trong sáng, hiếm khi thấy những trang phục "thiếu vải" trong các bộ ảnh mà Cindy chia sẻ. Với sự trẻ trung, dễ thương, Cindy đã khiến netizen “đổ rần rần” trong mỗi lần xuất hiện.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Cindy cho biết sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân và hình ảnh của mình để thu hút ngày càng nhiều sự yêu thương từ những người đã và đang theo dõi. Thời gian sắp tới, Cindy sẽ tập trung nhiều về con đường nghệ thuật, cố gắng thật nhiều để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, bởi vì đây chính là đam mê lớn nhất của cô.