Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay

Nhịp sống trẻ 27/09/2022 14:24

Quang Linh Vlog đã có một mùa màng bội thu từ mảnh đất khô hạn, khắc nghiệt của châu Phi.

Là một trong những youtuber nổi tiếng hiện nay, Quang Linh Vlog luôn mang tới cho người xem những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Cũng vì thế mà kể từ lúc về nước đến nay, Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người.

Trước đây, người dân Angola gần như chưa biết cách canh tác, trồng trọt nhưng nhờ sự hướng dẫn của Quang Linh đã giúp họ ngày một phát triển hơn. Nhìn cách Quang Linh làm và thành quả mang lại đủ cho thấy anh đã mang tới nhiều điều tích cực cho người dân châu Phi. 

Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay - Ảnh 1
Cánh đồng khoai tây của team Quang Linh.

Mới đây, trên Facebook có hơn 1 triệu follower, Quang Linh Vlog hào hứng chia sẻ khoảnh khắc cùng bà con châu Phi thu hoạch khoai tây. Đăng ảnh, chàng YouTuber gốc Việt tự hào: "Mùa khô như thế này là tuyệt vời rồi. Khoai khoai toàn khoai". 

Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay - Ảnh 2

Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay - Ảnh 3
Quang Linh thu hoạch khoai tây, củ nào cũ nấy cũng rất to.

Châu Phi được xem là nơi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Điều này đã gây không ít trở ngại cho người dân nơi đây trong việc trồng trọt, chăn nuôi. Chính vì thế, nhìn số sản lượng mà team Quang Linh thu về được trên mảnh đất khô cằn của vùng đất Angola, ai nấy cũng cảm thấy vui thay, gửi lời chúc mừng đến anh cũng như người dân châu Phi đã có một mùa màng bội thu.

Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay - Ảnh 4

Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay - Ảnh 5
Trước đó, chàng YouTuber còn khoe thu hoạch bắp cải "siêu to" số lượng lớn dù được trồng vào đúng mùa khô.

Từ mảnh đất cằn cỗi, Quang Linh đã cho khai hoang trồng trọt nông sản. Với công việc này, anh không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn tạo công ăn việc làm cho bà con châu Phi.

Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay - Ảnh 6
Sau khi thu hoạch từ ruộng, Quang Linh sẽ trở ra chợ bán sỉ lại cho người dân.

Bên cạnh trồng nông sản, Quang Linh còn đầu tư nuôi một lượng lớn dê trong trang trại, dự kiến sẽ mang về doanh thu trong thời gian tới. Ngoài ra, chàng Youtuber này còn tổ chức các hoạt động từ thiện, khoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi.

Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay - Ảnh 7
Trước đó, Quang Linh gây chú ý khi khi đăng tin tuyển bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về nuôi dê sang châu Phi làm việc.

Hiện tại, kênh YouTube của Quang Linh nhận được sự ủng hộ lớn từ người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Có thể nói, hành trình lao động, sáng tạo, sẻ chia và kết nối để đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam gần gũi hơn với bạn bè quốc tế của Quang Linh Vlogs khiến nhiều người cảm phục.

Sở hữu khối tài sản bạc tỷ nhưng bữa cơm của Quang Linh Vlogs khiến dân tình “ngỡ ngàng”

Sở hữu khối tài sản bạc tỷ nhưng bữa cơm của Quang Linh Vlogs khiến dân tình “ngỡ ngàng”

Quang Linh Vlogs không còn là cái tên xa lạ đối với cộng đồng mạng, sở hữu cho mình kênh Youtube “Cuộc sống ở Châu Phi” với hơn 3 triệu lượt subscribe, Quang Linh dần thu hút được sự chú ý của netizen mỗi khi anh đăng tải cuộc sống thường ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Linh Vlog Cuộc sống của Quang Linh Quang Linh giúp người Angola

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'