Quang Linh Vlog 'hái quả ngọt' từ mảnh đất cằn cỗi ở châu Phi, nhìn thành quả ai cũng thấy vui thay

Quang Linh Vlog đã có một mùa màng bội thu từ mảnh đất khô hạn, khắc nghiệt của châu Phi.
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Là một trong những youtuber nổi tiếng hiện nay, Quang Linh Vlog luôn mang tới cho người xem những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Cũng vì thế mà kể từ lúc về nước đến nay, Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người.
Trước đây, người dân Angola gần như chưa biết cách canh tác, trồng trọt nhưng nhờ sự hướng dẫn của Quang Linh đã giúp họ ngày một phát triển hơn. Nhìn cách Quang Linh làm và thành quả mang lại đủ cho thấy anh đã mang tới nhiều điều tích cực cho người dân châu Phi.
Mới đây, trên Facebook có hơn 1 triệu follower, Quang Linh Vlog hào hứng chia sẻ khoảnh khắc cùng bà con châu Phi thu hoạch khoai tây. Đăng ảnh, chàng YouTuber gốc Việt tự hào: "Mùa khô như thế này là tuyệt vời rồi. Khoai khoai toàn khoai".
Châu Phi được xem là nơi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Điều này đã gây không ít trở ngại cho người dân nơi đây trong việc trồng trọt, chăn nuôi. Chính vì thế, nhìn số sản lượng mà team Quang Linh thu về được trên mảnh đất khô cằn của vùng đất Angola, ai nấy cũng cảm thấy vui thay, gửi lời chúc mừng đến anh cũng như người dân châu Phi đã có một mùa màng bội thu.
Từ mảnh đất cằn cỗi, Quang Linh đã cho khai hoang trồng trọt nông sản. Với công việc này, anh không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn tạo công ăn việc làm cho bà con châu Phi.
Bên cạnh trồng nông sản, Quang Linh còn đầu tư nuôi một lượng lớn dê trong trang trại, dự kiến sẽ mang về doanh thu trong thời gian tới. Ngoài ra, chàng Youtuber này còn tổ chức các hoạt động từ thiện, khoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi.
Hiện tại, kênh YouTube của Quang Linh nhận được sự ủng hộ lớn từ người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Có thể nói, hành trình lao động, sáng tạo, sẻ chia và kết nối để đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam gần gũi hơn với bạn bè quốc tế của Quang Linh Vlogs khiến nhiều người cảm phục.