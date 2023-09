Xoài Non giàu cỡ nào mà mạnh tay mua kim cương tặng mẹ chồng, mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' gây chú ý

Thời điểm mới cưới, cặp đôi từng vướng không ít tin đồn không hay xung quanh như Xoài Non được cho là bám víu nhà chồng đại gia để có cuộc sống sung sướng. Nhưng trong một chia sẻ, Xoài Non tiết lộ cô và ông xã độc lập kinh tế, tiền ai kiếm được người đó tiêu.

Xoài Non có được mọi người biết đến là một hot girl mạng khá nổi tiếng tại Sài thành. Tuy nhiên, cái tên Xoài Non mới thực sự khiến công chúng chú ý nhiều hơn khi trở thành bà xã kém 13 tuổi của streamer Xemesis - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Mọi người thường gọi anh là "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",...

Cách đây không lâu, Xoài Non tiếp tục gây sốt vì clip cùng Xemesis tặng kim cương đắt tiền cho mẹ chồng. Khi nhận được món quà, mẹ của Xemesis rất bất ngờ và hạnh phúc, bà liên tục ôm hôn con dâu. Lời cảm ơn và những cái ôm của mẹ chồng dành cho Xoài Non một lần nữa chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và con dâu.

Trước đó, khi Xoài Non hỏi mẹ chồng cảm giác của mình trong lần đầu đón dâu mới, bà cười và nói rằng mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không có gì phải hối hận, và không ngớt lời khen ngợi con dâu vì sự vâng lời và lòng hiếu thảo. Vừa dứt lời, mẹ chồng Xoài Non chốt hạ: "Bao nhiêu tài sản sẽ cho con (Xoài Non) hết".

Ở tuổi 20, ngoài sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền, Xoài Non còn làm bao người ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi. Nhờ lợi thế ngoại hình, Xoài Non luôn nhận được rất nhiều những lời mời làm mẫu ảnh, mẫu quảng cáo từ nhiều nhãn hàng. Ở thời điểm chưa bước sang tuổi 18, Xoài Non đã độc lập về tài chính mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ từ gia đình. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tham gia một số bộ phim sitcom chiếu mạng và tích lũy khả năng diễn xuất.

Trước đó vào ngày sinh nhật của chồng, Xoài Non rút ví và tặng anh một chiếc máy tính trị giá 60 triệu đồng. Hay mới đây, cặp đôi trẻ đã cùng nhau mua một căn hộ chung cư cao cấp ở Sài Gòn.

Hay mới đây, hot girl sinh năm 2002 khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh bên chồng khoe về "đứa con tinh thần" của mình, người đẹp viết: "Ngày hôm nay mới dám chia sẻ một chút về đứa con tinh thần của mình. Sau bao nhiêu thời gian thì quán đã sắp đi vào hoạt động rồi ạ".