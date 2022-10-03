Xoài Non giàu cỡ nào mà mạnh tay mua kim cương tặng mẹ chồng, mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' gây chú ý

Nhịp sống trẻ 03/10/2022 15:02

Ở tuổi 20, Xoài Non hé lộ số tài sản khủng khi "thích là mua" kim cương tặng mẹ chồng.

Xoài Non có được mọi người biết đến là một hot girl mạng khá nổi tiếng tại Sài thành. Tuy nhiên, cái tên Xoài Non mới thực sự khiến công chúng chú ý nhiều hơn khi trở thành bà xã kém 13 tuổi của streamer Xemesis - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Mọi người thường gọi anh là "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",...

Xoài Non giàu cỡ nào mà mạnh tay mua kim cương tặng mẹ chồng, mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' gây chú ý - Ảnh 1
Xoài Non thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo được ví như con lai. 

Thời điểm mới cưới, cặp đôi từng vướng không ít tin đồn không hay xung quanh như Xoài Non được cho là bám víu nhà chồng đại gia để có cuộc sống sung sướng. Nhưng trong một chia sẻ, Xoài Non tiết lộ cô và ông xã độc lập kinh tế, tiền ai kiếm được người đó tiêu. 

Xoài Non giàu cỡ nào mà mạnh tay mua kim cương tặng mẹ chồng, mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' gây chú ý - Ảnh 2
Vợ chồng Xoài Non - Xemesis

Cách đây không lâu, Xoài Non tiếp tục gây sốt vì clip cùng Xemesis tặng kim cương đắt tiền cho mẹ chồng. Khi nhận được món quà, mẹ của Xemesis rất bất ngờ và hạnh phúc, bà liên tục ôm hôn con dâu. Lời cảm ơn và những cái ôm của mẹ chồng dành cho Xoài Non một lần nữa chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và con dâu.

Xoài Non giàu cỡ nào mà mạnh tay mua kim cương tặng mẹ chồng, mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' gây chú ý - Ảnh 3

Xoài Non giàu cỡ nào mà mạnh tay mua kim cương tặng mẹ chồng, mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' gây chú ý - Ảnh 4

Trước đó, khi Xoài Non hỏi mẹ chồng cảm giác của mình trong lần đầu đón dâu mới, bà cười và nói rằng mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không có gì phải hối hận, và không ngớt lời khen ngợi con dâu vì sự vâng lời và lòng hiếu thảo. Vừa dứt lời, mẹ chồng Xoài Non chốt hạ: "Bao nhiêu tài sản sẽ cho con (Xoài Non) hết".

Ở tuổi 20, ngoài sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền, Xoài Non còn làm bao người ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi. Nhờ lợi thế ngoại hình, Xoài Non luôn nhận được rất nhiều những lời mời làm mẫu ảnh, mẫu quảng cáo từ nhiều nhãn hàng. Ở thời điểm chưa bước sang tuổi 18, Xoài Non đã độc lập về tài chính mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ từ gia đình. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tham gia một số bộ phim sitcom chiếu mạng và tích lũy khả năng diễn xuất. 

Trước đó vào ngày sinh nhật của chồng, Xoài Non rút ví và tặng anh một chiếc máy tính trị giá 60 triệu đồng. Hay mới đây, cặp đôi trẻ đã cùng nhau mua một căn hộ chung cư cao cấp ở Sài Gòn.

Hay mới đây, hot girl sinh năm 2002 khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh bên chồng khoe về "đứa con tinh thần" của mình, người đẹp viết: "Ngày hôm nay mới dám chia sẻ một chút về đứa con tinh thần của mình. Sau bao nhiêu thời gian thì quán đã sắp đi vào hoạt động rồi ạ". 

Xoài Non giàu cỡ nào mà mạnh tay mua kim cương tặng mẹ chồng, mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' gây chú ý - Ảnh 5
Chỉ cần nhìn bên ngoài, dân tình cũng phải "mắt tròn mắt dẹt" trước sự hoành tráng với quán của vợ chồng Xemesis.
Xoài Non "nổi bần bật" trong đám cưới Minh Nghi và Bomman

Xoài Non "nổi bần bật" trong đám cưới Minh Nghi và Bomman

Xoài Non khiến netizen phải xuýt xoa khi chiếm trọn spotlight trong đám cưới của Minh Nghi và Bomman

Xem thêm
Từ khóa:   Xoài Non Xemesis streamer hot girl

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua