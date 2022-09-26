Xoài Non "nổi bần bật" trong đám cưới Minh Nghi và Bomman

Xoài Non khiến netizen phải xuýt xoa khi chiếm trọn spotlight trong đám cưới của Minh Nghi và Bomman
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Vừa qua, đám cưới của cặp "trai tài gái sắc" của làng game MC Minh Nghi - Bomman đã diễn ra. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng của cặp đôi đã đến chúc phúc như Độ Mixi, Misthy, ca sĩ Vũ, Tú Hảo, ...
Trong đó, sự xuất hiện của cặp vợ chồng Xemesis - Xoài Non tại đám cưới đã khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Dù ăn mặc không quá cầu kỳ song với nhan sắc và thân hình "cực phẩm", hotgirl Xoài Non vẫn chiếm spotlight cực mạnh.
Bộ jumpsuit cut out đã giúp Xoài Non khoe trọn được thân hình "đồng hồ cát" cùng với xương quai xanh quyến rũ. Có thể thấy, chỉ với bộ trang phục đơn giản, Xoài Non vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả vẻ đẹp trẻ trung, ngọt ngào của mình.
Trước đây, Xoài Non từng gây tranh cãi vì chiếm spotlight của cô dâu chú rể khi đi dự đám cưới. Tuy nhiên có thể thấy, dù ăn mặc khá bình dị song không thể phủ nhận rằng cô nàng vẫn cực kỳ nổi bật giữa đám đông.