Xoài Non "nổi bần bật" trong đám cưới Minh Nghi và Bomman

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 15:06

Xoài Non khiến netizen phải xuýt xoa khi chiếm trọn spotlight trong đám cưới của Minh Nghi và Bomman

Vừa qua, đám cưới của cặp "trai tài gái sắc" của làng game MC Minh Nghi - Bomman đã diễn ra. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng của cặp đôi đã đến chúc phúc như Độ Mixi, Misthy, ca sĩ Vũ, Tú Hảo, ...

Trong đó, sự xuất hiện của cặp vợ chồng Xemesis - Xoài Non tại đám cưới đã khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Dù ăn mặc không quá cầu kỳ song với nhan sắc và thân hình "cực phẩm", hotgirl Xoài Non vẫn chiếm spotlight cực mạnh.

Xoài Non 'nổi bần bật' trong đám cưới Minh Nghi và Bomman - Ảnh 1
Vợ chồng Xemesis - Xoài Non dự đám cưới của Booman - MC Minh Nghi. Ảnh minh họa

Bộ jumpsuit cut out đã giúp Xoài Non khoe trọn được thân hình "đồng hồ cát" cùng với xương quai xanh quyến rũ. Có thể thấy, chỉ với bộ trang phục đơn giản, Xoài Non vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả vẻ đẹp trẻ trung, ngọt ngào của mình. 

Xoài Non 'nổi bần bật' trong đám cưới Minh Nghi và Bomman - Ảnh 2

Với bộ trang phục đơn giản, Xoài Non vẫn chiếm trọn spotlight. Ảnh minh họa 

Trước đây, Xoài Non từng gây tranh cãi vì chiếm spotlight của cô dâu chú rể khi đi dự đám cưới. Tuy nhiên có thể thấy, dù ăn mặc khá bình dị song không thể phủ nhận rằng cô nàng vẫn cực kỳ nổi bật giữa đám đông. 

Xoài Non 'nổi bần bật' trong đám cưới Minh Nghi và Bomman - Ảnh 3
Xoài Non gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trẻ trung, ngọt ngào. Ảnh minh họa

 

 

 

 

 

 

 

Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy?

Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy?

Xoài Non được nhiều người biết đến với vẻ đẹp lai Tây không góc chết nhưng vừa đăng hình cô nàng đã gặp phải nhiều lời chê từ khán giả.

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