Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy?

Nhịp sống trẻ 13/09/2022 13:56

Xoài Non được nhiều người biết đến với vẻ đẹp lai Tây không góc chết nhưng vừa đăng hình cô nàng đã gặp phải nhiều lời chê từ khán giả.

Là bà xã cưng của nam streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non chưa bao giờ làm khán giả thất vọng về nhan sắc của mình. Cô từng xuất hiện trên lễ đường như một nàng công chúa với chiếc váy cưới trị giá gần 30 tỷ đồng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Dù không hề mang dòng máu lai, Xoài Non vẫn sở hữu nhan sắc lai Tây đầy cuốn hút. Nhiều người điêu đổ vì sự xinh đẹp này quả thật là điều vô cùng dễ hiểu.

Thế nhưng mới đây, Xoài Non lại vô tình bị “chê” kém xinh khi khoe loạt khoảnh khắc gợi cảm của mình trên trang cá nhân. Một số tấm hình cho thấy người đẹp có dấu hiệu sút cân, Kèm với bài viết là câu nói: "Không thể nào mà ngầu được".

Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy? - Ảnh 1
Góc máy từ trên cao khiến Xoài Non lộ rõ khuyết điểm

Lần này có thể thấy, bà xã Xemesis diện bộ bồ bó sát, cắt xẻ ở phần eo khoe vòng 2 thon gọn đầy ấn tượng. Ấy vậy mà chỉ vì một góc máy mà cô nàng đã để lộ rõ phần xương ngực gầy trơ và vóc dáng thiếu sức sống.

Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy? - Ảnh 2Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy? - Ảnh 3
Ở góc chụp này nhìn người đẹp có vẻ ổn hơn trước

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc của người đẹp nhưng vẫn có nhiều dân mạng khuyên cô không nên ăn uống kiêng cữ quá đà, ảnh hưởng đến sắc vóc.

Có người chắc vì quá lo lắng về tình trạng của cô nên đã bình luận rằng: “Ảnh đầu gầy quá trông hơi sợ ạ".

Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy? - Ảnh 4

Không để khán giả lo lắng, Xoài Non cũng nhanh nhẹn đáp trả tình cảm của mọi người, cô giải thích do thời gian này công việc bận rộn nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân.

"Mấy nay Xoài bận đi làm không ăn sụt cân nên chụp trông hơi ốm mọi người thông cảm", cô trả lời bình luận của người hâm mộ.

Xoài Non khoe ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng dân tình lại thốt lên “trông hơi sợ”: chuyện gì với cô nàng vậy? - Ảnh 5

Xoài Non được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram” khi sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô từng góp mặt tại một số sitcom, MV ca nhạc. Đồng thời, 10X cũng là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn.

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Từ khóa:   Xoài Non Xemesis và Xoài Non #hot girl

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