Tối nay (8/9), trên mạng bất ngờ xuất hiện tin đồn, hot TikToker Trần Thanh Tâm là 1 trong 2 người đẹp nói trên. Một trong những lý do được đưa ra là cách đây không lâu, cô đã tham gia Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và lọt top 30 chung cuộc.

Theo thông tin được chia sẻ, 2 người này đều là ngôi sao hạng A, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Lê Hoàng Long khai nhận, 2 người đẹp nói trên sẽ được chi trả khoảng 360 triệu đồng cho mỗi lần bán dâm.

Chia sẻ trên Báo Dân Việt, hot girl “trứng rán cần mỡ” " hot girl trứng rán " tỏ ra bức xúc khi bị đồn đoán là một trong hai người đẹp vụ "tú ông" Lê Hoàng Long môi giới bán dâm giá 15.000 USD.

"Tôi chỉ mong đây là lần cuối tôi bị dính vào những thông tin thế này. Mọi người có thể chê bai ngoại hình tôi nhưng đừng hạ thấp nhân cách tôi qua những câu chuyện trái pháp luật, ngược đạo lý như thế", Trần Thanh Tâm chia sẻ.

Người đẹp Trần Thanh Tâm cũng mong muốn danh tính thật của hai cô gái có tên T.H và T.T trong vụ bán dâm giá giá "khủng" sớm được công khai. Theo "hot girl trứng rán", việc công khai danh tính thật của các đối tượng để những người có tên viết tắt trùng hợp không bị đồn đoán trái chiều, ảnh hưởng đến danh dự.

Là một hotgirl nổi lên với ngoại hình sáng và những clip "thả thính", Thanh Tâm hiện tại cũng đang chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật và cũng đối mặt với nhiều cám dỗ, đôi khi còn là những lời gạ gẫm trao đổi "tình - tiền" khiếm nhã.

Chia sẻ với truyền thông, người đẹp cho biết, ngay từ khi vừa nổi tiếng, người đẹp sinh năm 2000 đã nhận được những tin nhắn "chào mời", thậm chí còn "ra giá" là 200 - 300 triệu để đổi lấy mối quan hệ tình ái không mấy lành mạnh với Tâm.

Đối diện với những lời này, Thanh Tâm cho biết mình kiên quyết từ chối và khẳng định, ngay từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, cô đã quyết tâm đi lên bằng sự nghiêm túc, nỗ lực làm việc và hoàn thiện bản thân từng ngày.