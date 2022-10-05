Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu

Nhịp sống trẻ 05/10/2022 12:00

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ, nữ tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines luôn "gây sốt" mỗi khi chia sẻ ảnh trên mạng xã hội.

Nhắc tới các nữ tiếp viên xinh đẹp của Vietnam Airlines, người ta nhất định phải kể tên Trần Phương Ly – một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trần Phương Ly hiện tại đang đảm nhiệm vai trò Tiếp viên trưởng tại hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines, căn cứ Đà Nẵng.

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 1
Trần Phương Ly hiện là tiếp viên trưởng tại hãng Hàng không Vietnam Airlines.

Khác với vẻ đĩnh đạc, chuyên nghiệp khi khoác trên mình chiếc áo dài đồng phục của Vietnam Airlines, Trần Phương Ly lại khiến dân tình "bỏng mắt" với body săn chắc, vòng nào ra vòng đấy trong những bộ ảnh đời thường. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe dáng trong nhiều trang phục tôn đường cong như áo tắm, váy body,...

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 2

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 3

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 4
Các mẫu bikini khoe body luôn được người đẹp nhiệt tình "lăng xê"

Những trang phục gợi cảm, cắt xẻ táo bạo cũng được Phương Ly ưu ái sau khi rời đồng phục bay. Thân hình đường cong chữ S "bốc lửa" luôn là điều khiến người khác chú ý trên các bức ảnh mà nữ tiếp viên trưởng chia sẻ. 

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 5

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 6

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 7
Phương Ly sở hữu vóc dáng "chuẩn như hoa hậu" mà ai cũng ao ước. 

Bên cạnh đó, Phương Ly còn có phong cách thời trang thời thượng và sang chảnh. Ngoài những bộ cánh sexy khoe trọn vóc dáng, đôi lúc cô nàng cũng hóa dịu dàng với các kiểu đầm nữ tính.

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 8

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 9
Nữ tiếp viên trưởng có phong cách thời trang vô cùng đa dạng từ dịu dàng, điệu đà đến sexy, quyến rũ.

Về bí quyết tập luyện để giữ dáng, để có được thân hình chuẩn, người đẹp này đã chăm chỉ tập thể thao, duy trì thói quen vận động đều đặn. Phương Ly thích các vận động ngoài trời như đạp xe, chèo thuyền sup, bơi lội.

Nữ tiếp viên trưởng Hàng không Quốc gia khoe body 'cực cháy' cùng nhan sắc 'trời ban' không kém gì hoa hậu - Ảnh 10
Phương Ly luôn giữ được vẻ ngoài tràn đầy sức sống nhờ biết cách tận hưởng cuộc sống.

Được biết, Phương Ly sinh năm 1989, hiện tại đã 33 tuổi. Hẳn nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi biết được tuổi thật của Phương Ly bởi trông cô nàng vốn rất trẻ trung. Theo Phương Ly chia sẻ, công việc làm tiếp viên hàng không dẫu bận rộn nhưng không có nhiều áp lực. Cứ hạ cánh là xong việc, Phương Ly nhờ thế mà có thể tận hưởng trọn vẹn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là lời giải thích được cô nàng đưa ra cho câu hỏi tại sao các tiếp viên hàng không đều trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

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