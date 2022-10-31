Tiktoker U60 'Ông chú Polo' khoe con gái, sở hữu chiều cao 1m72 cùng nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều chàng trai phải thốt lên: 'Bố vợ ơi'

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 10:00

Vẻ ngoài thần thái không kém cảnh bố của con gái "Ông chú Polo" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Ông chú Polo" tên thật là Lưu Quốc Tân, sinh năm 1958, là một hot TikToker quen thuộc với nhiều người trên mạng xã hội. Dù đã ở độ tuổi U70 nhưng phong cách thời trang và phong thái lịch lãm của ông khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Tiktoker U60 'Ông chú Polo' khoe con gái, sở hữu chiều cao 1m72 cùng nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều chàng trai phải thốt lên: 'Bố vợ ơi' - Ảnh 1
Ông chú Polo - Lưu Quốc Tân (Ảnh: Internet)

Cách đây không lâu, Ông chú Polo vừa tung một chiếc clip vô cùng xịn xò, khi lần đầu công khai con gái trên trang mạng xã hội TikTok. Những hình ảnh của 2 bố con nhanh chống lên xu hướng trên mạng xã hội, khiến nhiều anh chàng phải vào xin được làm con rể.

Tiktoker U60 'Ông chú Polo' khoe con gái, sở hữu chiều cao 1m72 cùng nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều chàng trai phải thốt lên: 'Bố vợ ơi' - Ảnh 2
Nhiều chàng trai vào xin làm con rể khi Ông chú Polo khoe con gái - Ảnh: Internet

 

Theo nhận xét của nhiều người, con gái của chú Tân "copy" ba mình - "ông chú Polo" từ nụ cười hay đôi chân đều rất giống. Chưa kể, phong cách chụp hình của cô gái cũng rất tự nhiên nhưng không kém "thần thái". Có lẽ, vì là con "nhà nòi" nên phong cách thời trang của cô nàng cũng vô cùng cá tính.

Tiktoker U60 'Ông chú Polo' khoe con gái, sở hữu chiều cao 1m72 cùng nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều chàng trai phải thốt lên: 'Bố vợ ơi' - Ảnh 3
Nhiều người nhận xét con gái chú Tân giống hệt bố mình từ gương mặt cho đến thần thái - Ảnh: 

Dù không nói chính xác tên của con gái mình, song chú Tân đã cung cấp một số thông tin như chiều cao, sở thích du lịch... Cụ thể, con gái chú Tân cao 1,72 cm và có niềm đam mê đến những địa điểm xinh đẹp như Tây Ban Nha, và vừa về nước để hội ngộ với ba. Có thể thấy, 2 bố con có tình cảm rất thân thiết khi hợp nhau trong khoảnh tạo dáng hay phối đồ. Họ cũng thường xuyên đi du lịch khắp mọi nơi.

 

Tiktoker U60 'Ông chú Polo' khoe con gái, sở hữu chiều cao 1m72 cùng nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều chàng trai phải thốt lên: 'Bố vợ ơi' - Ảnh 4
Con gái chú Tân cao 1m72 và vừa về nước để hội ngộ với ba - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cô gái cũng có nhiều hình xăm khắp cơ thể, như một cách thể hiện tính cách của bản thân. Ngay từ nhỏ, qua những tấm hình cũ do chú Tân chia sẻ, có thể thấy con gái của ông đã sở hữu nhan sắc đẹp, sắc sảo, đôi chân dài miên man. Cách trang điểm của con gái "Ông chú Polo" cũng khá Tây, làm nổi bật được những đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Tiktoker U60 'Ông chú Polo' khoe con gái, sở hữu chiều cao 1m72 cùng nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều chàng trai phải thốt lên: 'Bố vợ ơi' - Ảnh 5
Con gái chú Tân từ nhỏ đã sở hữu gương mặt sắc sảo cùng đôi chân dài miên man - Ảnh: Internet

Qua những lần "Ông chú Polo" chia sẻ về con gái trên kênh TikTok, mọi người đều dễ dàng nhận thấy được tình yêu thương và niềm tự hào mà ông dành cho cô con gái nhỏ. Hiện tại, kênh TikToker của ông chú Polo đã đạt hơn 11,3 triệu lượt thích, mỗi video đều thu về hàng triệu view.

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Từ khóa:   Ông chú Polo TikToker bố và con gái con gái

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