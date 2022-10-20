Hotgirl 'siêu vòng 1' hot nhất Sài thành - Sunna khoe nét đẹp quyến rũ sau sinh con ở tuổi 20

Hậu sinh con đầu lòng, hotgirl lai Việt - Mỹ không mất đi vẻ đẹp vốn có ngược lại ngày càng quyến rũ, sexy hơn trước.

Wilson Trần Nhật Anh còn gọi là Sunna sinh năm 2002 là một trong số hot girl Việt nổi tiếng trên mạng xã hội, nhất là ngoại hình pha trộn Việt - Mỹ giúp cô càng trở nên đặc biệt. Hot girl Sunna có gương mặt xinh đẹp với đường nét pha trộn phương Tây - phương Đông hài hòa cùng một body đầy đặn, phồn thực. Sunna sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây cùng body đầy đặn - Ảnh: Internet Trong khi các hot girl khác đều đi theo kiểu mẫu vóc dáng gầy, mảnh mai thì cô lại nổi bật với vẻ ngoài rất riêng. Hotgirl 10x hiện đang có gần 400 nghìn người theo dõi và nhận được hàng loạt lời khen từ cộng đồng mạng. Được biết, hiện tại, cô nàng đã kết hôn và sinh con đầu lòng vào tháng 3/2022.

Cô nàng nổi bật với vẻ ngoài rất riêng so với loạt hotgirl khác - Ảnh: Internet Mới đây, Sunna có cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân khoe ảnh mẹ bỉm sữa gần 3 tháng sau sinh. Nàng hot girl vẫn vô cùng xinh đẹp với gương mặt cân đối, thân hình nở nang. Nhiều người đều chung ý kiến rằng, bà mẹ 20 tuổi này gần như không có nhiều thay đổi về vóc dáng dù đã trải qua sinh nở. Với gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối hâu sinh con khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh: Internet Có thể thấy, dù sinh con chưa lâu nhưng Sunna đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và tái hòa nhập đường đua mỹ nhân ăn mặc gợi cảm của Vbiz. Trên trang cá nhân hot girl Gen Z này đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng khi thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe body nuột nà của mình cùng outfit “cực chất”.

Hot girl Gen Z này đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng khi thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe body nuột nà của mình cùng outfit "cực chất" - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, thứ khiến dân tình "lác mắt" liên tục lại chính vòng ngực có số đo cực khủng trong truyền thuyết của nàng hotgirl. Vốn nổi tiếng nhờ vòng 1 hết sức "ngon", nhưng sau một thời gian lên chức mẹ thì có vẻ như ngực khủng của Sunna vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm sút. Dân tình "lác mắt" với vòng ngực có số đo cực khủng trong truyền thuyết của nàng hotgirl - Ảnh minh họa: Internet Sunna từng bắt trend với kiểu áo underboob gây tranh cãi này. Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp mặc theo cách này mà trước đó cô nhiều lần gây chú ý khi diện mốt gây tranh cãi này. Thậm chí cô nàng nhiều lần bị chỉ trích vì mặc gợi cảm quá mức hay là "lớn trước tuổi". Sunna từng bắt trend với kiểu áo underboob đã gây tranh cãi gay gắt từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Dù ở thời điểm nào thì thân hình đạt chuẩn đồng hồ cát của Sunna vẫn khiến người hâm mộ phải "nóng bỏng người" nhưng hãy ngắm lại body “khét lẹt” thuở còn con gái của nàng hotgirl sinh năm 2002, và cùng hóng xem trong lần xuất hiện sắp tới, nàng hotgirl còn có thể “cháy” đến mức nào.

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