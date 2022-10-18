Lương Xuân Trường khoe ảnh chuẩn 'ông bố bỉm sữa', hiếm hoi lộ ảnh cùng con gái

Mới đây, trên trang cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường đã chia sẻ khoảnh khắc dạo phố cùng con gái đầu lòng, nhanh chóng hình ảnh đã nhận về sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Được biết, đây là lần hiếm hoi nam cầu thủ đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của con giái.

Lương Xuân Trường hiếm hoi đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của con gái - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, cầu thủ Lương Xuân Trường diện đồ thoải mái, quần short kết hợp áo phông, trong khi nhóc tỳ được cho ngồi trên chiếc xe đẩy và được bố đẩy đi, nhưng không lộ mặt. Bài viết nhanh chóng nhận về gần 30 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc. Dưới bài viết, mọi người gọi Xuân Trường là "ông bố bỉm sữa của năm" và khen chàng cầu thủ cực khéo léo khi chăm sóc con.