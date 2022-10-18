Lương Xuân Trường khoe ảnh chuẩn 'ông bố bỉm sữa', hiếm hoi lộ ảnh cùng con gái

Trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường chia sẻ hình ảnh hiếm hoi cùng con gái dạo phố đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
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Mới đây, trên trang cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường đã chia sẻ khoảnh khắc dạo phố cùng con gái đầu lòng, nhanh chóng hình ảnh đã nhận về sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Được biết, đây là lần hiếm hoi nam cầu thủ đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của con giái.
Trong ảnh, cầu thủ Lương Xuân Trường diện đồ thoải mái, quần short kết hợp áo phông, trong khi nhóc tỳ được cho ngồi trên chiếc xe đẩy và được bố đẩy đi, nhưng không lộ mặt. Bài viết nhanh chóng nhận về gần 30 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc. Dưới bài viết, mọi người gọi Xuân Trường là "ông bố bỉm sữa của năm" và khen chàng cầu thủ cực khéo léo khi chăm sóc con.
Ngoài ra, không ít cư dân mạng còn bày tỏ sự tò mò về diện mạo nhóc tỳ bởi lần nào đăng ảnh nam cầu thủ cũng tránh để lộ mặt con.
Lương Xuân Trường và bạn gái Ngô Mai Nhuệ Giang bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 nhưng đến năm 2019 mới công khai khi nàng WAGs vướng lùm xùm không đáng có với người hâm mộ nam cầu thủ. Được biết, vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu. Xuân Trường và Nhuệ Giang làm lễ ăn hỏi vào ngày 9/4/2021 sau 5 năm yêu nhau. Đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa chính thức tổ chức đám cưới.