Lương Xuân Trường khoe ảnh chuẩn 'ông bố bỉm sữa', hiếm hoi lộ ảnh cùng con gái

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 14:28

Trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường chia sẻ hình ảnh hiếm hoi cùng con gái dạo phố đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, cầu thủ Lương Xuân Trường đã chia sẻ khoảnh khắc dạo phố cùng con gái đầu lòng, nhanh chóng hình ảnh đã nhận về sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Được biết, đây là lần hiếm hoi nam cầu thủ đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của con giái.

Lương Xuân Trường khoe ảnh chuẩn 'ông bố bỉm sữa', hiếm hoi lộ ảnh cùng con gái - Ảnh 1
Lương Xuân Trường hiếm hoi đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của con gái - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, cầu thủ Lương Xuân Trường diện đồ thoải mái, quần short kết hợp áo phông, trong khi nhóc tỳ được cho ngồi trên chiếc xe đẩy và được bố đẩy đi, nhưng không lộ mặt. Bài viết nhanh chóng nhận về gần 30 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc. Dưới bài viết, mọi người gọi Xuân Trường là "ông bố bỉm sữa của năm" và khen chàng cầu thủ cực khéo léo khi chăm sóc con.

Lương Xuân Trường khoe ảnh chuẩn 'ông bố bỉm sữa', hiếm hoi lộ ảnh cùng con gái - Ảnh 2

Lương Xuân Trường khoe ảnh chuẩn 'ông bố bỉm sữa', hiếm hoi lộ ảnh cùng con gái - Ảnh 3
Xuân Trường được cư dân mạng gọi là "ông bố bỉm sữa của năm" và khen chàng cầu thủ cực khéo léo khi chăm sóc con - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, không ít cư dân mạng còn bày tỏ sự tò mò về diện mạo nhóc tỳ bởi lần nào đăng ảnh nam cầu thủ cũng tránh để lộ mặt con. 

Lương Xuân Trường khoe ảnh chuẩn 'ông bố bỉm sữa', hiếm hoi lộ ảnh cùng con gái - Ảnh 4
Nam cầu thủ thường tránh để lộ mặt con gái trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Lương Xuân Trường và bạn gái Ngô Mai Nhuệ Giang bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 nhưng đến năm 2019 mới công khai khi nàng WAGs vướng lùm xùm không đáng có với người hâm mộ nam cầu thủ. Được biết, vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu. Xuân Trường và Nhuệ Giang làm lễ ăn hỏi vào ngày 9/4/2021 sau 5 năm yêu nhau. Đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa chính thức tổ chức đám cưới.

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ

Pichana là người mẫu nội y hàng đầu của Thái Lan, cô nhận về lượt theo dõi đông đảo trên mạng xã hội nhờ vóc dáng nữ thần.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Xuân Trường Nhuệ Giang Lương Xuân Trường và con gái

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách