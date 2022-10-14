Nữ hoàng nội y thế hệ mới của xứ Hàn đạt chuẩn 'mặt thiên thần, body ác quỷ', mong manh tựa thủy tinh nhưng đẩy tạ như lực sĩ

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 14:52

Đằng sau gương mặt baby, thân hình "mi nhon", nữ hoàng nội y mới của xứ Hàn khiến dân tình "há hốc" với năng lực đẩy tạ như "lực sĩ".

Bên cạnh Lee Ha Neul - mỹ nhân được biết đến với danh hiệu "Nữ hoàng nội y" hàng đầu Kbiz thì Yoo Gyeong cũng nổi tiếng sở hữu phong cách ăn mặc gợi cảm nhưng chẳng hề phản cảm. Yoo Gyeong được mệnh danh là "nữ hoàng nội y thế hệ mới" nổi tiếng tại Hàn Quốc sau Lee Ha Neul, nhờ sở hữu "gương mặt thiên thần, body ác quỷ". 

Nữ hoàng nội y thế hệ mới của xứ Hàn đạt chuẩn 'mặt thiên thần, body ác quỷ', mong manh tựa thủy tinh nhưng đẩy tạ như lực sĩ - Ảnh 1
Nữ hoàng nội y thế hệ mới của xứ Hàn chuẩn vẻ đẹp "gương mặt thiên thần, body ác quỷ" - Ảnh: Internet

Cô nổi lên nhờ những hình ảnh diện bikini quảng cáo sau đó nhận được nhiều lời mời làm mẫu. Nhan sắc xinh đẹp cùng đường cong cơ thể đẹp ngất ngây giúp Yoo Gyeong lọt vào "mắt xanh" của các thương hiệu áo tắm nổi tiếng. Ngoài làm mẫu nội y, người đẹp còn rất đắt show quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện của một số nhãn hàng mỹ phẩm.

Nữ hoàng nội y thế hệ mới của xứ Hàn đạt chuẩn 'mặt thiên thần, body ác quỷ', mong manh tựa thủy tinh nhưng đẩy tạ như lực sĩ - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp cùng đường cong ngất ngây của Yoo Gyeong đã thu hút nhiều nhãn hàng và trở thành gương mặt đại diện- Ảnh: Internet

Yoo Gyeong có đường nét gương mặt nhẹ nhàng, dịu dàng và thanh tú khiến cô dễ dàng thu hút đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, khi đã nhắc đến tên "thiên thần nội y" này, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi cho ngoại hình nóng bỏng của cô. Trong mọi khung ảnh, cô nàng đều hiện thân như một nữ thần. 

Nữ hoàng nội y thế hệ mới của xứ Hàn đạt chuẩn 'mặt thiên thần, body ác quỷ', mong manh tựa thủy tinh nhưng đẩy tạ như lực sĩ - Ảnh 3
Ngoại hình nóng bỏng, đường nét gương mặt thanh tú của Yoo Gyeong đã thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh: Internet

Được biết, để giữ dáng Yoo Gyeong thường xuyên lui tới phòng tập gym và bài tập được Yoo Gyeong thường xuyên thực hiện là nâng tạ. Ngoài ra, chế độ ăn uống hợp lý cũng là bí quyết giúp Yoo Gyeong duy trì nhan sắc và vóc dáng. 

Nữ hoàng nội y thế hệ mới của xứ Hàn đạt chuẩn 'mặt thiên thần, body ác quỷ', mong manh tựa thủy tinh nhưng đẩy tạ như lực sĩ - Ảnh 4
Yoo Gyeong thường xuyên luyện tập nâng tạ để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: Internet

Ngoài ra nàng mẫu nội y còn sở hữu nước da trắng không tì vết theo đúng chuẩn làn da thủy tinh ở Hàn Quốc. Người Hàn Quốc coi da trắng là chuẩn mực của cái đẹp nên họ rất chú tâm đến việc dưỡng trắng cho da. Yoo Gyeong cũng giống như nhiều cô gái Hàn Quốc khác đều rất quan tâm đến vấn đề này. Có lẽ chính nhờ việc đầu tư chăm chút kĩ lưỡng cho ngoại hình mà cô nàng ngày càng đẹp từ trong ra ngoài. 

Nữ hoàng nội y thế hệ mới của xứ Hàn đạt chuẩn 'mặt thiên thần, body ác quỷ', mong manh tựa thủy tinh nhưng đẩy tạ như lực sĩ - Ảnh 5
Với bài tập nâng tạ, cô nàng có thể "độ" body săn chắc hơn, vẫn giữ nét nữ tính chứ không phải kiểu người cơ bắp - Ảnh: Internet

Nhìn chung, phái nữ hoàn toàn có thể tập tạ với các bài tập vừa sức để cơ thể săn chắc hơn, vẫn giữ nét nữ tính chứ không phải kiểu người cơ bắp. Bên cạnh đó, tập tạ còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe như giảm nguy cơ bệnh về tim mạch, xương khớp.

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