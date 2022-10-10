Bị Bà Nhân vlog 'bóc phốt': 'Anh em bên này toàn ăn mì và đồ ăn hết hạn', Quang Linh Vlog có hành động cực 'phũ phàng'

Cuộc sống ở Châu Phi của team Quang Linh được bà Nhân hé lộ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trở về Nhật Bản sau 1 tuần làm công tác thiện nguyện tại Châu Phi cùng team Quang Linh, Bà Nhân Vlog (Đức Nhân) hiện đã tiếp tục công việc là Youtuber. Cùng đó, Bà Nhân đã đăng tải một số khoảnh khắc ý nghĩa của mình cùng team Quang Linh trong chuyến thiện nguyện, đáng chú ý nhất có lẽ là những tiết lộ về cuộc sống của team Quang Linh tại đây. Bà Nhân đã đăng tải những khoảnh khắc ý nghĩa cùng team Quang Linh tại Châu Phi - Ảnh: Internet Cụ thể, Đức Nhân chia sẻ: "Mình qua đây, mình thấy các anh em ăn uống thiếu thốn, vất vả lắm nên mọi người đừng nghĩ ở đây là sung sướng. Toàn ăn mì hết hạn, đồ ăn hết hạn thôi".

Nói về điều này, Bà Nhân cho hay: "Bên này người ta mang đồ ăn qua bằng đường biển 4 tháng mới tới nơi. Tới đây thì đồ ăn gần hết hạn rồi!. Bà Nhân chưa kịp nói dứt lời thì Quang Linh vội lôi nữ Youtube lên xe như một cách "đuổi khéo" không cho Nhân nói thêm về cuộc sống của team tại Châu Phi: "Bà về đi, bà về đi".

Quang Linh Vlog "đuổi khéo" khi bà Nhân hé lộ cuộc sống của team Quang Linh - Ảnh: Internet Trước đó, trong một video, bà Nhân cũng từng nhiều lần chia sẻ về những bữa ăn chỉ có mì gói của team Quang Linh. "Nói chung là xuống dưới bản này chỉ có món gia truyền mì tôm thôi các bạn. Phải đi 70km mới có một tô phở. Xong đi về nhà ăn trưa là vừa", một thành viên của team Quang Linh từng chia sẻ. Những bữa ăn chỉ có mì gói của team Quang Linh - Ảnh: Internet Quang Linh Vlog là cái tên nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhắc đến anh, ai cũng sẽ nhớ ngay đến chàng Youtuber với những clip "review" về cuộc sống chân thực tại Châu Phi. Trong suốt thời gian ở Châu Phi, team Quang Linh đã hỗ trợ người dân rất nhiều: Xây nhà, sửa trường học, phát gạo, dầu ăn miễn phí, đào giếng khoan để cung cấp nước sạch, mở rộng hệ thống tưới tiêu... và mới đây nhất là khai hoang trồng nông sản để cung cấp giống cho bà con.

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