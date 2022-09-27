Từng mất hết sự nghiệp vì ồn ào đời tư, cuộc sống của Phi Huyền Trang - Thánh nữ mì gõ giờ ra sao?

Sau 3 năm bị hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp vì lộ clip nhạy cảm, cuộc sống của Phi Huyền Trang hiện tại khiến không ít người tò mò.

Phi Huyền Trang, sinh năm 1988, là một nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng với thân hình nóng bỏng, từng được biết đến với biệt danh "Thánh nữ mì gõ" sau khi tham gia phim sitcom Ghiền Mì Gõ. Tốt nghiệp chuyên ngành du lịch như người đẹp này lại theo đuổi con đường nghệ thuật, cô nổi lên như một hiện tượng và được nhiều khán giả yêu mến. Thánh nữ mì gõ - Phi Huyền Trang (Ảnh: Internet) Đang đà phát triển, Phi Huyền Trang bắt đầu tập trung hơn cho con đường nghệ thuật. Cô tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Lời Nguyền Gia Tộc, Mắt Lụa, Săn Vàng,... Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ngoài những vai diễn gợi cảm, cô còn nhiều lần trở thành tâm điểm của loạt lùm xùm, chủ yếu liên quan đến tình . Từ đây, sự nghiệp của nữ diễn viên gần như không còn.

Phi Huyền Trang mất hết sự nghiệp vì lùm xùm đời tư - Ảnh: Internet Cụ thể, tháng 5/2019, Phi Huyền Trang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi bất ngờ vướng phải ồn ào liên quan đến người thứ 3 và lộ clip nhạy cảm. Loạt hình ảnh ân ái nhạy cảm được cho là của Phi Huyền Trang bị phát tán trên mạng xã hội, kèm theo đó là rất nhiều tin nhắn qua lại với một tài khoản có tên Phi Huyền Trang, xoay quanh chuyện tố cô giật chồng. Dù đã nhờ đến cơ quan chức năng giải quyết nhưng hình ảnh của hot girl Phi Huyền Trang vẫn trở nên khác đi trong mắt khán giả. Thánh nữ mì gõ vướng phải lùm xùm người thứ 3 và lộ clip nhạy cảm - Ảnh: Internet Thêm vào đó, Phi Huyền Trang từng vướng tin đồn yêu Anh Đức khi cả hai từng hợp tác trong một dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, nam diễn viên Anh Đức đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định đó chỉ là tin đồn và cả hai chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Cô từng vướng phải tin đồn hẹn hò cùng diễn viên Anh Đức - Ảnh: Internet Hiện tại, sau 3 năm ồn ào, “Thánh nữ Mì Gõ” vẫn khóa tài khoản tài khoản Facebook và để chế độ riêng tư trên Instagram. Từng là hot girl với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ, Phi Huyền Trang bây giờ đã trở nên kín tiếng về hình ảnh và cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng, Huyền Trang sẽ cập nhật hình ảnh cuộc sống hiện tại của bản thân cho người hâm mộ được biết. Phi Huyền Trang hiện tại khá kín tiếng về hình ảnh và đời tư trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, Phi Huyền Trang thường đăng tải hình ảnh chụp trong phòng tập. Ở tuổi 34, có thể nhận ra nhan sắc của người đẹp ngày càng thăng hạng, không hề lộ ra dấu hiệu của tuổi tác. Bên cạnh đó, nhờ việc chăm chỉ rèn luyện thể hình và chiều cao gần 1m70, vóc dáng của người đẹp ngày càng quyến rũ khiến không ít cô gái phải ghen tị. Ở tuổi 34, Phi Huyền Trang khiến chị em ghen tị với vóng dáng nuột nà, quyến rũ - Ảnh: Internet Sau 3 năm vướng phải những ồn ào về đời tư, Phi Huyền Trang cũng thay đổi phong cách khá nhiều. Hot girl sinh năm 1988 không còn diện những trang phục gợi cảm nhiều như xưa mà thay vào đó, phong cách của cô ngày càng nhẹ nhàng, từ lối trang điểm cho tới trang phục.

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