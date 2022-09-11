Nữ tài xế Grabbike xinh đẹp một thời lột xác thành hotgirl nóng bỏng vạn người mê

Nhịp sống trẻ 11/09/2022 09:10

Được gọi là "nữ tài xế Grabbike" trẻ tuổi nhất, cô gái Hải Phòng xinh đẹp Phạm Thị Hằng hiện có màn "lột xác" ngoại hình đầy bất ngờ.

Cách đây 3 năm, Phạm Thị Hằng được nhiều người biết đến qua bộ ảnh "nữ tài xế Grabbike" xinh đẹp. Thời điểm đó cô nàng chỉ mới 20 tuổi, Hằng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng trong hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, có thể nói là khó khăn.

Nữ tài xế Grabbike xinh đẹp một thời lột xác thành hotgirl nóng bỏng vạn người mê - Ảnh 1

Nữ tài xế Grabbike xinh đẹp một thời lột xác thành hotgirl nóng bỏng vạn người mê - Ảnh 2
Bộ ảnh gây sốt trong trang phục grap của Phạm Thị Hằng - Ảnh: Internet

Khi bộ ảnh được chia sẻ, chính nàng hot girl cũng không ngờ nhiều người chú ý đến như vậy. Cũng chính nhờ bức hình chụp khi làm việc chạy xe ôm, cô nàng dần dần lấn sân sang lĩnh vực người mẫu ảnh và đạt được một số thành công nhất định. Facebook Hằng vì thế cũng có nhiều lời mời kết bạn và tên tuổi của cô cũng nổi tiếng hơn.

Sau 3 năm từ khi được nhiều người biết đến, Hằng đã có nhiều sự thay đổi mới mẻ, đặc biệt là trong phong cách thời trang.

Nữ tài xế Grabbike xinh đẹp một thời lột xác thành hotgirl nóng bỏng vạn người mê - Ảnh 3

Nữ tài xế Grabbike xinh đẹp một thời lột xác thành hotgirl nóng bỏng vạn người mê - Ảnh 4
Sau 3 năm, nàng hotgirl đã có màn lột xác ngoạn mục - Ảnh: Internet

Nhờ gương mặt nổi bật, body nóng bỏng, sexy, cô gái từng là tài xế Grab này thu hút gần 200.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Facebook. Nhan sắc của Phạm Thị Hằng cũng đã từng lên cả báo Trung bằng màn tham gia thử thách "vòng tay chạm rốn" muộn màng song nhan sắc cùng vóc dáng lại cực cuốn hút.

Nữ tài xế Grabbike xinh đẹp một thời lột xác thành hotgirl nóng bỏng vạn người mê - Ảnh 5
Màn đu trend gây náo loạn mạng xã hội xứ Trung một thời - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hằng đang là cái tên khá nổi trong cộng đồng nhiếp ảnh. Cô đang làm người mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Công việc này giúp cho cô gái trẻ có được nguồn thu nhập ổn định, độc lập về tài chính. Song song đó hot girl 2k1 cũng duy trì thêm công việc làm tóc.

Nữ tài xế Grabbike xinh đẹp một thời lột xác thành hotgirl nóng bỏng vạn người mê - Ảnh 6
Hằng hiện đang làm người mẫu ảnh tự do ở Hà Nội - Ảnh: Internet

Ước mơ của cô là trở thành một model chuyên nghiệp, có những dấu ấn riêng mang tên mình. Cô được cộng đồng mạng gọi với biệt danh "Hằng Dâu Tây" bởi sự ngọt ngào, quyến rũ trong mỗi bộ ảnh gợi cảm. Dù xuất hiện dưới hình thức nào, nhan sắc của hot girl 2k1 vẫn cực kì nổi bật.  

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