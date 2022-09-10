Quang Linh tích cực làm từ thiện cho người dân châu Phi, số tiền ấy lấy từ đâu?

Quang Linh Vlog liên tục có những hoạt động từ thiện giúp người dân châu Phi.
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Nhắc đến những cái tên YouTuber nổi tiếng, dân mạng chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Quang Linh Vlogs. Anh chàng mang tới cho người xem những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Cũng vì thế mà kể từ lúc về nước đến nay, Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người.
Sau mang gần 2.000 bao gạo đến tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn, mới đây, Quang Linh tiếp tục gây chú ý hé lộ việc đang xây dựng trường học dành cho trẻ em miền núi.
Dự án này đang trong quá trình hoạt động, với phần móng đã được hoàn thiện và bắt đầu công đoạn xây dựng tường gạch.
Trường học được xây hình chữ U, có tất cả 9 phòng. Trong đó có 6 phòng học, 1 phòng giáo viên, 1 phòng họp và 1 phòng hiệu trưởng. Tổng chi phí đến khi hoàn thiện trường, Quang Linh dự kiến là khoảng 1,3 tỷ.
Để có khoản tiền lớn đầu tư cho xây dựng trường học, chàng Youtuber cho biết anh đã trích quỹ từ việc bán hàng.
Ngoài ra, có thêm hai mạnh thường quân đã đóng góp 250 triệu đồng để xây dựng trường học dành cho trẻ em nghèo tại châu Phi.
Để có được vị thế như hiện nay, Quang Linh Vlogs phải trải qua rất nhiều gian nan. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng nếu tham khảo theo trang thống kê Social Blade, kênh YouTube chính của Quang Linh Vlogs có thể thu về 65.000 USD (1,4 tỷ đồng) và thu nhập hàng năm tối đa lên tới 780.000 USD (hơn 17,7 tỷ đồng). Trong khi đó, kênh phụ của anh chàng thì thu về khoảng 3.200 - 50.900 USD/tháng (tương đương 744 triệu - 1,1 tỷ đồng).
Quang Linh cũng tâm sự, do điều kiện ở Angola khá khó khăn, vật liệu xây dựng cần thiết còn thiếu thốn nên quá trình hoàn thiện công trình gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, chàng trai xứ Nghệ sẽ cố gắng khắc phục để đạt kết quả tốt nhất có thể.
Vậy là thời gian tới, trẻ em Angola sẽ được đi học trong môi trường khang trang, hiện đại hơn.
Hiện tại, kênh YouTube của Quang Linh và các cộng sự của anh nhận được sự ủng hộ lớn từ người Việt ở khắp nơi trên thế giới.