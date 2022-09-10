Quang Linh tích cực làm từ thiện cho người dân châu Phi, số tiền ấy lấy từ đâu?

Sau mang gần 2.000 bao gạo đến tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn, mới đây, Quang Linh tiếp tục gây chú ý hé lộ việc đang xây dựng trường học dành cho trẻ em miền núi.

Nhắc đến những cái tên YouTuber nổi tiếng, dân mạng chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Quang Linh Vlog s. Anh chàng mang tới cho người xem những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Cũng vì thế mà kể từ lúc về nước đến nay, Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người.

Dự án này đang trong quá trình hoạt động, với phần móng đã được hoàn thiện và bắt đầu công đoạn xây dựng tường gạch.

Trường học được xây hình chữ U, có tất cả 9 phòng. Trong đó có 6 phòng học, 1 phòng giáo viên, 1 phòng họp và 1 phòng hiệu trưởng. Tổng chi phí đến khi hoàn thiện trường, Quang Linh dự kiến là khoảng 1,3 tỷ.

Để có khoản tiền lớn đầu tư cho xây dựng trường học, chàng Youtuber cho biết anh đã trích quỹ từ việc bán hàng.

Ngoài ra, có thêm hai mạnh thường quân đã đóng góp 250 triệu đồng để xây dựng trường học dành cho trẻ em nghèo tại châu Phi.

Công trình đang tiến triển rất tốt.

Những viên gạch ở đây đều do người dân tự đóng, sản xuất rồi đưa vào sử dụng.

Quang Linh đến hỏi thăm, động viên mọi người.

Quang Linh phát gạo cho người dân.

Trước đó vài ngày, Quang Linh cùng team đã mang gần 2 nghìn bao gạo phát cho người dân Angola.

Hồi tháng 7 vừa qua, Quang Linh còn cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đầu tư xây dựng giếng nước sạch để tặng người dân bản Zamba, Bailundo, Huambo, Angola.

Quang Linh tiết lộ số gạo trên do 2 mạnh thường quân là cô Vũ Thị Bích Nga và chú Nguyễn Quang Quế (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) trao tặng.

Trước đó, Quang Linh bỏ ra 100 nghìn USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) mua lại một khu đất tại Angola để làm trang trại.

Tại đây anh chồng nông sản, chăn nuôi. Với kế hoạch này Quang Linh sẽ tạo cơ hội cho người dân Angola có thêm công ăn việc làm, cũng như cung cấp được một nguồn lương thực thực phẩm tốt cải thiện đời sống.

YouTuber chuẩn bị tặng quà trung thu đến 5.000 trẻ em ở các bản làng.

Có nhiều đồn đoán về thu nhập của Quang Linh Vlog. Anh sau đó đã lên tiếng: "Một tháng em được chưa tới 99 triệu. Anh nào thống kê cho em thêm 1 tỷ 3 nữa cho khớp với ạ".

Để có được vị thế như hiện nay, Quang Linh Vlogs phải trải qua rất nhiều gian nan. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng nếu tham khảo theo trang thống kê Social Blade, kênh YouTube chính của Quang Linh Vlogs có thể thu về 65.000 USD (1,4 tỷ đồng) và thu nhập hàng năm tối đa lên tới 780.000 USD (hơn 17,7 tỷ đồng). Trong khi đó, kênh phụ của anh chàng thì thu về khoảng 3.200 - 50.900 USD/tháng (tương đương 744 triệu - 1,1 tỷ đồng).

Quang Linh cũng tâm sự, do điều kiện ở Angola khá khó khăn, vật liệu xây dựng cần thiết còn thiếu thốn nên quá trình hoàn thiện công trình gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, chàng trai xứ Nghệ sẽ cố gắng khắc phục để đạt kết quả tốt nhất có thể.

Vậy là thời gian tới, trẻ em Angola sẽ được đi học trong môi trường khang trang, hiện đại hơn.

Hiện tại, kênh YouTube của Quang Linh và các cộng sự của anh nhận được sự ủng hộ lớn từ người Việt ở khắp nơi trên thế giới.