Lộ nhan sắc thật nữ MC VTV: Một chín một mười với ảnh mạng, cuộc sống sang chảnh hết nấc

Không hổ danh là nữ MC Á hậu của VTV, Thụy Vân là một trong những người đẹp lựa chọn gắn bó với nghề cầm mic sau khi mãn nhiệm kì. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân đã có khoảng hơn 10 năm đồng hành cùng VTV.

Mới đây, người đẹp gây chú ý với nhan sắc một chín một mười bất chấp cam thường trong một talkshow của MC Mạnh Khang. Cụ thể, người đẹp diện đầm dài thanh lịch nhã nhặn, chọn lối trang điểm và kiểu tóc nhẹ nhàng.

Thụy Vân gây ấn tượng với khán giả bởi lối dẫn dắt duyên dáng cùng giọng nói truyền cảm nhẹ nhàng. Ảnh: Internet

Trước đó, Thụy Vân cũng được khen ngợi hết lời qua ống kính của người qua đường. Đa số nhận xét nữ MC có vẻ ngoài không khác mấy với trên ảnh, chỉ có khuôn mặt hơi tròn trịa hơn mà thôi.

Trên trang cá nhân của Thụy Vân, không thiếu những hình ảnh cô tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh và diện hàng hiệu đắt đỏ. Ảnh: Internet

Thụy Vân được biết đến với vai trò nữ MC của chương trình "Chuyển động 24H". Cô gây ấn tượng với khán giả bởi lối dẫn dắt duyên dáng cùng giọng nói truyền cảm nhẹ nhàng.

MC Thụy Vân tên thật là Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1988, lớn lên trong gia đình gia giáo tại Hà Nội. Trước khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, cô từng đoạt được nhiều danh hiệu khác như Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2006, Hoa hậu học đường toàn quốc,...

Ở tuổi U30, Thụy Vân có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã giàu có. Cô hiện đang sở hữu căn hộ tại khu chung cư cao cấp trên phố Bà Triệu, Hà Nội. Ngoài vai trò MC, cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Trên trang cá nhân của Thụy Vân, không thiếu những hình ảnh cô tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh và diện hàng hiệu đắt đỏ.