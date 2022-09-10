Nghiện mua hàng online, cô gái TP.HCM "chốt đơn" luôn chàng shipper

Nhịp sống trẻ 10/09/2022 15:24

Chuyện tình yêu nhờ mua hàng online của cô bạn ở TP.HCM đang làm "dậy sóng" cộng đồng mạng vì quá dễ thương

Câu chuyện nên duyên với mối tình 2 năm nhờ "chăm chỉ" mua hàng online của Phương Hiền (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM) đang được netizen chú ý vì quá đáng yêu. Được biết, Phương Hiền có thói quen săn hàng khuyến mãi trên các sàn điện tử, tuy nhiên do hàng mua quá nhiều, Hiền đã nhờ shipper gom đơn rồi giao một lần cho thuận tiện lấy.

Nghiện mua hàng online, cô gái TP.HCM 'chốt đơn' luôn chàng shipper - Ảnh 1
Câu chuyện nên duyên với mối tình 2 năm nhờ "chăm chỉ" mua hàng online của Phương Hiền đang được netizen chú ý vì quá đáng yêu

Trong quá trình trao đổi khi giao - nhận hàng thường xuyên ấy, Hiền và chàng shipper Minh Chương bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Thấy chàng shipper cũng chất phác, hiền lành, Hiền quyết định đánh liều rủ anh chàng đi ... nhậu. Hôm đó, Chương thấy cô bạn gái ăn khá ngon nên đã tinh tế gọi thêm món và chủ động trả hết tiền dù Hiền nằng nặc đòi xin số tài khoản để chuyển trả lại.

Sau đó, Hiền và Chương chính thức bước vào một mối quan hệ, tìm hiểu nhau nghiêm túc. Ban đầu, ba mẹ Hiền cũng khá sốc và lo ngại vì nghề nghiệp của bạn trai, nhưng sau một thời gian thấy được tình cảm chân thành của Chương đã luôn ủng hộ đôi bạn trẻ này.

Nghiện mua hàng online, cô gái TP.HCM 'chốt đơn' luôn chàng shipper - Ảnh 2
Trải qua 2 năm yêu nhau, Chương đã dành tặng Hiền màn cầu hôn bất ngờ và cả hai đã quyết định về chung một nhà 

Trải qua khoảng 2 năm yêu nhau, Hiền và Chương đã quyết định về chung một nhà. Hiện tại Chương cũng đã lên chức quản lý và ngưng công việc shipper để ổn định hơn, đủ sức chăm lo cho gia đình nhỏ. Hiền chia sẻ bản thân mình cũng rất bất ngờ khi bỗng nhiên ... lấy được chồng nhờ vào một tình huống khá đặc biệt, nhưng cô nàng vẫn tin tất cả là duyên số và rất trân trọng mối quan hệ này. 

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa

Nhu cầu mua hàng online dịp cận Tết ngày càng tăng, kèm theo đó là những cái kết đắng kèm vô số câu chuyện dở khóc dở cười.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ shopping online đám cưới thu hút cộng đồng mạng

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân