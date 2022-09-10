Nghiện mua hàng online, cô gái TP.HCM "chốt đơn" luôn chàng shipper

Chuyện tình yêu nhờ mua hàng online của cô bạn ở TP.HCM đang làm "dậy sóng" cộng đồng mạng vì quá dễ thương

Câu chuyện nên duyên với mối tình 2 năm nhờ "chăm chỉ" mua hàng online của Phương Hiền (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM) đang được netizen chú ý vì quá đáng yêu. Được biết, Phương Hiền có thói quen săn hàng khuyến mãi trên các sàn điện tử, tuy nhiên do hàng mua quá nhiều, Hiền đã nhờ shipper gom đơn rồi giao một lần cho thuận tiện lấy.

Câu chuyện nên duyên với mối tình 2 năm nhờ "chăm chỉ" mua hàng online của Phương Hiền đang được netizen chú ý vì quá đáng yêu

Trong quá trình trao đổi khi giao - nhận hàng thường xuyên ấy, Hiền và chàng shipper Minh Chương bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Thấy chàng shipper cũng chất phác, hiền lành, Hiền quyết định đánh liều rủ anh chàng đi ... nhậu. Hôm đó, Chương thấy cô bạn gái ăn khá ngon nên đã tinh tế gọi thêm món và chủ động trả hết tiền dù Hiền nằng nặc đòi xin số tài khoản để chuyển trả lại.

Sau đó, Hiền và Chương chính thức bước vào một mối quan hệ, tìm hiểu nhau nghiêm túc. Ban đầu, ba mẹ Hiền cũng khá sốc và lo ngại vì nghề nghiệp của bạn trai, nhưng sau một thời gian thấy được tình cảm chân thành của Chương đã luôn ủng hộ đôi bạn trẻ này.

Trải qua 2 năm yêu nhau, Chương đã dành tặng Hiền màn cầu hôn bất ngờ và cả hai đã quyết định về chung một nhà

Trải qua khoảng 2 năm yêu nhau, Hiền và Chương đã quyết định về chung một nhà. Hiện tại Chương cũng đã lên chức quản lý và ngưng công việc shipper để ổn định hơn, đủ sức chăm lo cho gia đình nhỏ. Hiền chia sẻ bản thân mình cũng rất bất ngờ khi bỗng nhiên ... lấy được chồng nhờ vào một tình huống khá đặc biệt, nhưng cô nàng vẫn tin tất cả là duyên số và rất trân trọng mối quan hệ này.

Sang chấn tâm lý khi mua hàng online và nhận cái kết thảm họa Nhu cầu mua hàng online dịp cận Tết ngày càng tăng, kèm theo đó là những cái kết đắng kèm vô số câu chuyện dở khóc dở cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-mua-hang-online-co-gai-tphcm-chot-don-luon-chang-shipper-501346.html