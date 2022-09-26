Thiên thần nội y Hàn Quốc 'tái xuất' đấu trường nhan sắc hậu sinh con đầu lòng

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 15:33

Sau sinh nở, nàng hot girl Hàn Quốc vẫn khiến bao chị em mê mẩn với vóc dáng nuột nà, body 3 vòng căng đét.

Rock Cha Eun tên thật là Lee Cha Eun, sinh năm 19989, là hot girl người mẫu tự do người Hàn Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Cô còn được mệnh danh là tình trong mộng của nam giới châu Á. Có thời gian cô là phát thanh viên, bênh cạnh đó, Rock Cha Eun từng tốt nghiệp khoa Piano của Đại học Nữ sinh Dongduk.

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Rock Cha Eun là hotgirl kiêm người mẫu khá nổi tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dù vậy, Rock Cha Eun lại theo đuổi công việc người mẫu. Người đẹp từng tham gia đóng MV, xuất hiện trên các chương trình truyền hình cũng như được mời chụp hình tạp chí. Ngoài ra, Rock Cha Eun có tham gia thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013. Nàng hot girl có vóc dáng quyến rũ. Dù không quá cao chỉ 1m64 nhưng cô vẫn có thân hình cân đối. Cô từng giành một số giải thưởng như: Miss Game Korea 2013, Người mẫu quảng cáo đẹp nhất năm 2012.

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Thiên thần nội y Hàn Quốc 'tái xuất' đấu trường nhan sắc hậu sinh con đầu lòng - Ảnh 3

Thiên thần nội y Hàn Quốc 'tái xuất' đấu trường nhan sắc hậu sinh con đầu lòng - Ảnh 4
Cha Eun được mệnh danh là "thiên thần nội y",sở hữu vóc dáng cân đối, khung xương nhỏ, hợp với gu thẩm mỹ của người Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Được biết, Rock Chae Eun kết hôn vào năm 2017. Chồng của cô cũng là người mẫu, tên là Lee Ho Yeon. Đến tháng 4 năm 2022, cô sinh con trai đầu lòng. Đáng chú ý là Rock Cha Eun vẫn giữ được vóc dáng cân đối khiến nhiều người tò mò về bí quyết giảm cân sau sinh của nàng mẫu.

Thiên thần nội y Hàn Quốc 'tái xuất' đấu trường nhan sắc hậu sinh con đầu lòng - Ảnh 5
Rock Cha Eun khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh: Internet

Cư dân mạng nhận xét nàng mẫu nội y vẫn sở hữu thân hình quyến rũ như thời son rỗi. Điều này có được là nhờ việc luyện tập thể thao kết hợp với ăn uống của cô. Trong suốt thời kỳ mang thai, cô luôn đăng tải những clip chia sẻ về bí quyết làm đẹp, cách chăm sóc da đến chế độ dinh dưỡng hợp lý dành cho bà bầu trên trang cá nhân.

Thiên thần nội y Hàn Quốc 'tái xuất' đấu trường nhan sắc hậu sinh con đầu lòng - Ảnh 6

Thiên thần nội y Hàn Quốc 'tái xuất' đấu trường nhan sắc hậu sinh con đầu lòng - Ảnh 7
Rock Cha Eun vẫn duy trì thói quen tập yoga và pilates sau sinh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người đẹp áp dụng chế độ ăn uống khoa học, chú ý đến lượng calo nạp vào cơ thể. Trong đó, thực phẩm được cô sử dụng nhiều nhất là ức gà. Tâm lý thường thấy là bồi bổ cho mẹ sau sinh để có sữa cho con nhưng việc nạp dư thừa sẽ gây tăng cân. Mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng Rock Cha Eun vẫn đẹp mơn mởn.

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