'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 15:21

Natalia Kuznetsova cho rằng, người phụ nữ nào cũng quyến rũ nếu họ luôn tự tin và yêu chính bản thân của mình.

Một trong những nữ vận động viên thể hình được biết đến nhiều nhất là Nataliya Kuznetsova. Cô gái người Nga sinh năm 1991, cao 1m7 với cân nặng trên dưới 100kg được mệnh danh là "Người phụ nữ có cơ bắp nhất thế giới". Không chỉ gây ấn tượng với các thành tích trong đấu trường thể hình, Nataliya còn sở hữu bắp tay tay đáng kinh ngạc với số đo lên đến gần 47cm.

'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 1
Không thích "mình hạc xương mai" như nhiều cô gái, Nataliya chăm chỉ tập gym để có thân hình chuẩn lực sĩ. Ảnh: Internet

Được biết, Nataliya Kuznetsova bắt đầu tập thể hình từ năm 14 tuổi và kể từ đây nữ vận đọng viên đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc về ngoại hình. Trong khoảng 12 năm tập luyện, Nataliya đã tăng từ 40 kg lên 90 kg.

Khi bắt đầu tập luyện với tạ ở tuổi 14, cô chỉ mong mình tập để đạt được trọng lượng cơ thể phù hợp. Tuy nhiên, Nataliya sau đó đã bị môn thể thao này cuốn hút.

Dưới sự giám sát của huấn luyện viên Alexei Ivanov, một huấn luyện viên nổi tiếng và được kính trọng trong khu vực, Nataliya được đưa vào chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Mục tiêu của Nataliya không phải là tạo nên một núi cơ bắp và thi đấu. Thay vào đó, mục tiêu chính của các lớp thể dục là để khỏe hơn. Nhưng không lâu sau, cô gái trẻ bắt đầu tăng cân và có cơ bắp to lên từng ngày.

'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 2
Trước khi đạt được một vóc dáng đáng ngưỡng mộ hiện tại, Nataliya là một cô bé vô cùng mảnh khảnh. Ảnh: Internet

Sau một vài năm, Nataliya bắt đầu đăng ký tham gia các cuộc thi. Cô hoàn toàn tập trung vào việc trở thành một vận động viên thể hình, và cô ấy đã thi đấu rất tốt ở một trong những chức vô địch đầu tiên.

Nhờ thân hình lực sĩ, sức mạnh ngang ngửa một người đàn ông, Nataliya cũng thực hiện được ước mơ từ thuở bé của mình, đạt nhiều kỷ lục thế giới trong bộ môn nâng tạ và đẩy tạ.

'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 3
Cơ bắp cuồn cuộn của Nataliya khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: Internet

Ngoài làm vận động viên, cô còn kiêm luôn cả huấn luyện viên thể hình để giúp những người khác đạt được thân hình họ mong muốn.

Để duy trì thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, Natalia luôn luyện tập nhiều giờ mỗi ngày và theo đuổi chế độ ăn bổ sung protein, hạn chế đồ cay và mặn. Người đẹp 9X cũng tự tin chia sẻ tiến trình tập luyện ấn tượng của mình lên trang Instagram cá nhân và nhanh chóng thu về hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 4
'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 5
'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 6
Nữ vận động viên tự tin thể hiện sự nữ tính của mình với cơ bắp.

 

'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 7
'Tiên nữ cử tạ' xứ Nga gây choáng với thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, ảnh ngày bé còn bất ngờ hơn - Ảnh 8
Dù đôi khi phải nhận những bình luận tiêu cực về ngoại hình, Nataliya vẫn bỏ ngoài tai và quan niệm: "Người phụ nữ nào cũng quyến rũ". Ảnh: Internet

Để đạt được danh hiệu nữ lực sĩ có cơ bắp to nhất hành tinh, cô gái người Nga đã phải hy sinh vóc dáng nữ tính của mình cũng như bỏ ngoài tai nhiều lời gièm pha. Nữ vận động viên chia sẻ từng bị chê bai là xấu xí, nhiều người gọi cô bằng những biệt danh gây tổn thương, nhưng cô coi họ như những đứa trẻ khóc khi gặp ai đó mạnh hơn họ rất nhiều. “Các tiêu chuẩn và quy chuẩn cổ điển đã biến mất từ lâu. Ngay cả ngành công nghiệp người mẫu cũng đã 'rất khác'. Cố vấn tốt nhất của tôi là một tấm gương”, nữ vận động viên bày tỏ.

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Từ khóa:   Nataliya Kuznetsova nữ vận động viên thể hình Nataliya

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