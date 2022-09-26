Vụt sáng thành ngôi sao nhờ một bức ảnh chụp vội, cô gái xinh đẹp người Nam Sudan bây giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 14:29

Cho đến hiện tại, sau 5 năm kể từ khi bức ảnh được lan truyền, Anok đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, giống như lời dự đoán của các dân mạng thời điểm đó.

Năm 2017, trong một buổi nhạc hội, cô sinh viên 19 tuổi người Nam Sudan Anok Yai bất ngờ trở thành gương mặt được săn lùng trên cõi mạng chỉ nhờ vào một tấm ảnh được nhiếp ảnh gia tên Steve vô tình chụp lại. Có thể nói, đây cũng là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô sinh viên này.  

Được biết, bức ảnh của Anok Yai ngay trong đêm nhạc đó đã được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Dân tình ca ngợi hết lời về thần thái và sắc vóc hoàn hảo của Anok. Thậm chí, nhiều người còn dự đoán rằng Anok sở hữu tố chất của một người mẫu chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, chỉ trong một đêm, hàng ngàn tin nhắn được gửi về hộp thư của Anok, tài khoản của cô từ chỉ vỏn vẹn 150 lượt theo dõi đã tăng đến 30.000 lượt và chạm mốc 50.000 vào ngày hôm sau.

Vụt sáng thành ngôi sao nhờ một bức ảnh chụp vội, cô gái xinh đẹp người Nam Sudan bây giờ ra sao? - Ảnh 1
Bức ảnh được chụp vô tình đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Anok Yai - Ảnh: Internet

Cho đến hiện tại, sau 5 năm kể từ khi bức ảnh được lan truyền, Anok đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, giống như lời dự đoán của các dân mạng thời điểm đó. Anok khởi đầu sự nghiệp người mẫu khá may mắn khi được không ít các công ty người mẫu chiêu mộ chỉ sau một bức ảnh. 

Trong 5 năm làm nghề cộng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã tìm được một chỗ đứng trong làng mẫu và là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bìa báo lớn nhất của giới thời trang như Vogue, Elle,... hay được chọn làm mẫu cho nhiều nhãn hàng cao cấp như YSL, Loewe, Hugo,..

Vụt sáng thành ngôi sao nhờ một bức ảnh chụp vội, cô gái xinh đẹp người Nam Sudan bây giờ ra sao? - Ảnh 2
Giờ đây, cô sinh viên ngày nào là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bìa báo lớn nhất của giới thời trang như Vogue, Elle,... hay được chọn làm mẫu cho nhiều nhãn hàng cao cấp như YSL, Loewe, Hugo,... - Ảnh: Internet

Sở hữu thần thái đỉnh cao, thân hình uyển chuyển và khả năng catwalk chuyên nghiệp, Anok Yai còn được nhiều người đặt cạnh tượng đài làng mẫu Naomi Campell. Vào năm 2018, cô đã làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu da màu thứ hai mở màn cho thương hiệu Prada. Trước đó, “báo đen” Naomi Campbell là người mẫu da màu đầu tiên làm được điều này vào năm 1997.

Vụt sáng thành ngôi sao nhờ một bức ảnh chụp vội, cô gái xinh đẹp người Nam Sudan bây giờ ra sao? - Ảnh 3
Người mẫu Anok Yai mở màn ấn tượng tại show diễn của Prada - Ảnh: Internet

Chia sẻ việc siêu mẫu Naomi Campbell đã gửi một tin nhắn riêng để chúc mừng cho cô qua Instagram: “Đó là tin nhắn từ một người tôi rất ngưỡng mộ. Cô ấy khuyên tôi hãy giữ vẻ ngọt ngào như lúc này. Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhận được lời chia sẻ chân thành từ cô ấy. Tôi từng ngồi hàng giờ để xem những video trình diễn của Naomi Campbell. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là khi Naomi sải bước trong show diễn của Victoria’s Secret vào năm 2003. Điều này đã đánh thức tôi. Đó là khi tôi biết mình muốn trở thành một người mẫu. Cô ấy trông rất đẹp và tự tin, tôi muốn được như cô ấy”.

Vụt sáng thành ngôi sao nhờ một bức ảnh chụp vội, cô gái xinh đẹp người Nam Sudan bây giờ ra sao? - Ảnh 4
Anok Yai bên cạnh người mẫu nổi tiếng Bella Hadid - Ảnh: Internet

Sau khi ký hợp đồng với Next Models và được Prada chọn trở thành người mẫu độc quyền toàn cầu, người mẫu Anok Yai biết mình cách ước mơ ngày càng gần. Cô ấy nhớ rõ mình đã rất lo lắng vào ngày trình diễn và hoàn toàn không lường trước những tác động toàn cầu có thể xuất hiện sau đó: “Khi nhà tạo mẫu hỏi tôi đã sẵn sàng cho buổi diễn chưa, tôi đã nói rằng mình hoàn toàn quên cách đi. Cô ấy khuyên tôi hãy đi theo ánh sáng và lần thứ hai bước lên sàn diễn, mọi thứ đã quay lại với tôi. Sau chương trình, tôi đã đi cùng bạn bè và tiệc tùng suốt đêm. Tôi đã không nhận thức được việc mở màn cho Prada có ý nghĩa như thế nào cho đến tận sáng hôm sau”.

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