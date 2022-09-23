Lý do người mẫu Đài Loan nhận được sự cảm thông ngay lập tức sau khi bị phát tán video nhạy cảm

Gần đây, cộng đồng mạng Đài Loan liên tục chia sẻ thông tin về clip nóng dài 46 phút của nữ người mẫu nổi tiếng. Trong video, cô gái ăn mặc hở hang, thực hiện các động tác gợi cảm. Không ít người cho rằng nữ chính trong clip có nhiều nét tương đồng với Lâm Tương - người mẫu, hot girl hàng đầu xứ Đài. Tuy nhiên, video nhạy cảm này hiện vẫn chưa rõ là bị phát tán từ đâu.

Ngay sau khi vụ việc được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, Lâm Tương đã lên tiếng thừa nhận mình là nữ chính trong clip. Cô cho biết video được quay khi cô chưa nổi tiếng. Thời điểm này, do gia cảnh khó khăn, nữ người mẫu đã quay clip nhạy cảm để gây chú ý với hy vọng sớm được nổi tiếng.

Trước đó, người mẫu Lâm Tương cũng từng bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp với một buổi ký tặng sách ảnh. Cô tổ chức sự kiện tặng sách dành cho các độc giả, trong đó phần nhiều nam giới có mặt trong buổi gặp gỡ. Người đẹp sinh năm 1997 đã diện chiếc váy cắt xẻ táo bạo phần ngực. Cô bị đánh giá hở hang khi phần ngực váy xẻ sâu tới tận rốn. Hai bên sườn váy cũng rất phóng khoáng.

Lâm Tương hiện là người mẫu kiêm hot girl mạng, hoạt náo viên nổi tiếng ở Đài Loan. Cô hiện là thành viên của đội cổ vũ "Rakuten Girls" của CLB bóng chày Lotte Peach Ape. Cô được mệnh danh là "nữ thần hoạt náo viên", "hot girl cheerleader". Trang Instagram của nữ người mẫu có hơn 1,2 triệu người theo dõi. Gần đây, Lâm Tương tham gia show truyền hình Hẹn hò với điều tra viên và chương trình thể thao dành cho nghệ sĩ All-Star Games 4.

Lâm Tương theo đuổi phong cách gợi cảm. Tuy nhiên, việc thường xuyên ăn mặc không tiết chế khiến người đẹp bị chỉ trích khoe thân quá đà. Cuối tháng 8, Lâm Tương bị khán giả phê bình khi diện trang phục cắt xẻ lộ ngực tại sự kiện ra mắt sách ở nơi công cộng, có nhiều fan nam tham dự. Sau vụ ồn ào, nữ người mẫu cam kết sẽ chú ý hơn trong phong cách ăn mặc.