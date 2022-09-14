Công khai chuyện tình cảm chưa được bao lâu, Doãn Hải My bất ngờ chê Đoàn Văn Hậu 'lươn lẹo' vì lý do này

Nhịp sống trẻ 14/09/2022 08:48

Mới đây, màn tương tác qua lại của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My làm ai nấy cũng bật cười vì vừa hài hước lại vừa đáng yêu.

Sau khi công khai mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục phát "cẩu lương" trên mạng xã hội. Không còn giấu giếm, họ thoải mái đăng ảnh tình tứ bên nhau và bình luận tương tác qua lại, thể hiện tình cảm với đối phương. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu còn lập hẳn một tài khoản Instagram có tên là "Family_doan_doan" để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái. Mới đây, hậu vệ 23 tuổi đăng tải bức ảnh selfie cùng Doãn Hải My ở một vùng quê. 

Ngoài khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào, những bức hình riêng lẻ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng nhận về sự quan tâm lớn. Điển hình mới nhất trên trang cá nhân, Top 10 Hoa Hậu Việt Nam đã khoe sắc vóc xinh đẹp trong bộ ảnh mới.

Công khai chuyện tình cảm chưa được bao lâu, Doãn Hải My bất ngờ chê Đoàn Văn Hậu 'lươn lẹo' vì lý do này - Ảnh 1
Công khai chuyện tình cảm chưa được bao lâu, Doãn Hải My bất ngờ chê Đoàn Văn Hậu 'lươn lẹo' vì lý do này - Ảnh 2

Cụ thể, bạn gái Đoàn Văn Hậu diện chiếc đầm đen, xõa tóc, nở nụ cười tươi hướng về phía ống kính máy ảnh. Kèm theo đó, cô không quên động viên bản thân hãy luôn vui vẻ, yêu đời.

Theo đó, không rõ caption này có phải do Văn Hậu nghĩ ra hay không, anh lập tức vào chất vấn bạn gái: "Xin caption chưa?". Ngay sau đó, Doãn Hải My khẳng định sẽ chuyển khoản trả tiền bản quyền là 5.000 đồng. Nhưng sau đó, Văn Hậu trêu chọc: "5.000 Euro hả?", Hải My lập tức mắng: "Lươn như bạn thì...". Màn tương tác qua lại của đôi trai tài và gái sắc này làm ai nấy cũng bật cười vì vừa hài hước lại vừa đáng yêu.

Công khai chuyện tình cảm chưa được bao lâu, Doãn Hải My bất ngờ chê Đoàn Văn Hậu 'lươn lẹo' vì lý do này - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần bị bắt gặp đi chơi, du lịch chung cùng gia đình của đối phương. Họ nhận được sự đồng ý và tác hợp của người thân, nhờ vậy có thể thoải mái công khai mối quan hệ sau 2 năm hẹn hò. 

Khi được hỏi về chuyện kết hôn với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My khẳng định, họ chưa có dự định kết hôn do tuổi còn trẻ và bận rộn việc học tập, công việc riêng. Dẫu vậy, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm hết mực. 

Diện đồ đôi độc lạ, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu gây sốt vì "tình bể bình"

Diện đồ đôi độc lạ, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu gây sốt vì "tình bể bình"

Từ khi công khai hẹn hò đến nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều khiến công chúng thích thú với loạt ảnh diện đồ đôi "tình bể bình".

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