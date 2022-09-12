Từ khi công khai hẹn hò đến nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều khiến công chúng thích thú với loạt ảnh diện đồ đôi "tình bể bình". Mới đây, trong loạt hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, cả hai khiến netizen thích thú bởi trang phục đôi độc lạ đáng yêu.

Cụ thể, bức ảnh chụp khoảnh khắc thường ngày của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trước gương. Cả hai cùng chọn áo thun đen đơn giản, năng động. Tuy nhiên, điều đáng nói là chú gấu ở đằng sau lưng áo lại khiến cả hai trông hết sức dễ thương.

Hải My - Văn Hậu chọn áo thun đen đơn giản, năng động. Ảnh: Internet

Đoàn Văn Hậu cũng khéo léo kết hợp với chiếc mũ đen có hình chú gấu tương tự. Doãn Hải My tuy không kết hợp phụ kiện nhưng thần thái xinh đẹp mà cô nàng toát ra thì không đùa được.

Từ khi công khai hẹn hò đến nay, Văn Hậu và Hải My cũng chăm chỉ khoe ảnh diện đồ đôi của cả hai. Có thể thấy rằng cả hai đang tận hưởng những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Được biết, Văn Hậu và Hải My đã quen nhau từ rất lâu, thế nhưng sau chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào tháng 10/2020 thì cả hai mới chính thức hẹn hò.

Văn Hậu và bạn gái thường xuyên chọn trang phục đồng điệu khi dự sự kiện hay đám cưới của các cầu thủ khác. Ảnh: Internet

Hải My và Văn Hậu cũng thường xuyên tương tác tình tứ trên trang cá nhân. Cả hai trước đó cũng đã có chuyến du lịch Hạ Long với gia đình. Văn Hậu và bạn gái thường xuyên chọn trang phục đồng điệu khi dự sự kiện hay đám cưới của các cầu thủ khác.

Doãn Hải My là người đẹp sinh năm 2001, cô từng đạt danh hiệu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh ra trong gia đình giàu có tại Hà Nội và hiện đang là sinh viên ĐH Luật Hà Nội.