Diện đồ đôi độc lạ, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu gây sốt vì "tình bể bình"

Nhịp sống trẻ 12/09/2022 10:45

Từ khi công khai hẹn hò đến nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều khiến công chúng thích thú với loạt ảnh diện đồ đôi "tình bể bình".

Từ khi công khai hẹn hò đến nay, Đoàn Văn HậuDoãn Hải My đều khiến công chúng thích thú với loạt ảnh diện đồ đôi "tình bể bình". Mới đây, trong loạt hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, cả hai khiến netizen thích thú bởi trang phục đôi độc lạ đáng yêu.

 

Cụ thể, bức ảnh chụp khoảnh khắc thường ngày của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trước gương. Cả hai cùng chọn áo thun đen đơn giản, năng động. Tuy nhiên, điều đáng nói là chú gấu ở đằng sau lưng áo lại khiến cả hai trông hết sức dễ thương.

 

Diện đồ đôi độc lạ, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu gây sốt vì 'tình bể bình' - Ảnh 1

Hải My - Văn Hậu chọn áo thun đen đơn giản, năng động.

Ảnh: Internet

 

Đoàn Văn Hậu cũng khéo léo kết hợp với chiếc mũ đen có hình chú gấu tương tự. Doãn Hải My tuy không kết hợp phụ kiện nhưng thần thái xinh đẹp mà cô nàng toát ra thì không đùa được. 

 

Từ khi công khai hẹn hò đến nay, Văn Hậu và Hải My cũng chăm chỉ khoe ảnh diện đồ đôi của cả hai. Có thể thấy rằng cả hai đang tận hưởng những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Được biết, Văn Hậu và Hải My đã quen nhau từ rất lâu, thế nhưng sau chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào tháng 10/2020 thì cả hai mới chính thức hẹn hò. 

Diện đồ đôi độc lạ, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu gây sốt vì 'tình bể bình' - Ảnh 2

Văn Hậu và bạn gái thường xuyên chọn trang phục đồng điệu khi dự sự kiện hay đám cưới của các cầu thủ khác. 

Ảnh: Internet

 

Hải My và Văn Hậu cũng thường xuyên tương tác tình tứ trên trang cá nhân. Cả hai trước đó cũng đã có chuyến du lịch Hạ Long với gia đình. Văn Hậu và bạn gái thường xuyên chọn trang phục đồng điệu khi dự sự kiện hay đám cưới của các cầu thủ khác. 

 

Doãn Hải My là người đẹp sinh năm 2001, cô từng đạt danh hiệu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh ra trong gia đình giàu có tại Hà Nội và hiện đang là sinh viên ĐH Luật Hà Nội. 

 

 

Hẹn hò công khai cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My để lộ gương mặt mộc 'gây sửng sốt'

Hẹn hò công khai cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My để lộ gương mặt mộc 'gây sửng sốt'

Mới đây, người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My đã để lộ gương mặt mộc khi hẹn hò cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   Doãn Hải My Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My Đoàn Văn Hậu diện đồ đôi

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân