"Cô em Trendy" Khánh Linh diện mốt áo trong suốt táo bạo nhưng được khen tới tấp vì thời thượng đẳng cấp

Mới đây, Khánh Linh khiến dân tình xuýt xoa khi có màn “lột xác” ấn tượng tại tuần lễ thời trang Milan, Paris. Theo đó, hot girl Hà Thành tiếp tục khiến giới yêu thời trang mê mẩn khi lên đồ với outfit độc lạ. Cụ thể, cô gái sinh năm 1995 táo bạo khi diện chiếc áo ngực trong suốt mix cùng áo sơ mi mỏng xuyên thấu, buông cúc hững hờ. Khánh Linh nổi bật bằng việc trang điểm đậm, mái tóc ngắn màu bạch kim cá tính.

Nguyễn Đặng Khánh Linh (hay được mọi người biết đến với tên Cô Em Trendy ) là một fashionista, diễn viên, người mẫu và là người có sức ảnh hưởng với giới trẻ. Nhờ có ngoại hình quyến rũ, phong cách thời trang đa dạng, đẳng cấp, Khánh Linh là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang săn đón, cô là một trong những hot girl tiêu biểu của thế hệ IT girls.

Loạt ảnh của "Cô Em Trendy" Khánh Linh gây chú ý vì sự cá tính và táo bạo. (Ảnh: FB Cô Em Trendy)

Mặc dù là thiết kế trong suốt hết sức táo bạo "gợi đòn" nhưng Khánh Linh lại nhận về vô số lời khen của cư dân mạng. Với gu thời trang độc đáo và gương mặt sắc sảo, Cô Em Trendy dễ dàng phá cách với những thiết kế "chơi trội".

Được biết, để có diện mạo mới mẻ, đột phá này hot girl Hà Thành đã quyết định “mạnh tay” cắt mái tóc dài của mình và nhuộm lông mày theo đúng xu hướng hiện nay. Ngay sau khi loạt ảnh mới toang của cô được đăng tải trên Instagram, Khánh Linh đã khiến các fan đứng ngồi không yên.

Thiết kế táo bạo nhưng khi Khánh Linh diện áo lại được khen đẳng cấp. (Ảnh: FB Cô Em Trendy)

Diện mạo mới mẻ, đột phá với mái tóc ngắn cá tính của hot girl Hà Thành. (Ảnh: FB Cô Em Trendy)

Khánh Linh luôn phá cách với những item khó nhằn nhiều người ngại thử. (Ảnh: FB Cô Em Trendy)

Sở hữu chiều cao mà nhiều cô gái ao ước 1m70, Khánh Linh dễ dàng cân mọi outfit (Ảnh minh họa: Internet

Khánh Linh được đánh giá là người có gu ăn mặc cá tính, thời thượng luôn biết cập nhật những xu hướng thời trang mới.(Ảnh: FB Cô Em Trendy)

Phong cách đẳng cấp khẳng định tên tuổi danh xưng “cô em Trendy”. (Ảnh: FB Cô Em Trendy)

Khánh Linh với thần thái, phong cách khiến ai cũng phải ngưỡng mộ trầm trồ. (Ảnh: FB Cô Em Trendy)

Được biết đến từ cuộc thi The Face 2017, dù không đạt được thứ hạng cao nhưng Khánh Linh vẫn gây được ấn tượng với giám khảo và người hâm mộ. Nhờ những điểm mạnh về lợi thế ngoại hình cao 1m7 cùng gu thời trang ngày càng đẳng cấp, phong cách thời thượng và tính cách thân thiện, cởi mở “Cô Em Trendy” Khánh Linh là một trong những cái tên được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón.