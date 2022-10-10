Mặc tai tiếng 'siêu lừa đảo thế kỷ', Anna Bắc Giang vẫn nhởn nhơ livestream bán hàng online, thu hút cả triệu view?

Những ngày vừa qua, nhiều người dùng mạng xã hội TikTok thường xuyên bắt được cho là của Anna Bắc Giang đang livestream bán hàng. Tận dụng tai tiếng, Anna Bắc Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Những ngày vừa qua, nhiều người dùng mạng xã hội TikTok thường xuyên bắt được cho là của Anna Bắc Giang đang livestream bán hàng. Tận dụng tai tiếng, Anna Bắc Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bằng chứng là các buổi phát trực tiếp của cô nàng thu hút lên đến 15.000 tài khoản theo dõi trực tiếp. Nhiều người dùng mạng xã hội TikTok thường xuyên bắt được cho là của Anna Bắc Giang đang livestream bán hàng - Ảnh: Internet Trong video đầu tiên trên kênh, nhân vật này cho biết chuyển sang đăng video trên TikTok vì tài khoản Facebook cá nhân bị hack. Trong các buổi livestream khác, Anna Bắc Giang liên tục giới thiệu các sản phẩm như quần áo, ốp điện thoại và phớt lờ nhanh chóng những bình luận tiêu cực.

Anna Bắc Giang liên tục giới thiệu các sản phẩm như quần áo, ốp điện thoại và phớt lờ nhanh chóng những bình luận tiêu cực - Ảnh: Internet Trước đó vào tối 3/10, Anna Bắc Giang từng livestream nói lời tạm biệt với mọi người để chuẩn bị đi tù. "Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó, hy vọng mọi người sẽ đón nhận em bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Em sẽ quay trở lại, chắc chắn sẽ quay trở lại để lấy lại tất cả lòng tự trọng. Mọi người tin em đi"- cô gái nói trong livestream. Anna Bắc Giang từng livestream nói lời tạm biệt với mọi người để chuẩn bị đi tù - Ảnh: Internet Trước khi tắt livestream, Anna Bắc Giang còn gửi đến netizen bài hát “Bên trên tầng lầu” để thay lời tạm biệt. "Thôi tạm biệt mọi người nha, mình đi ngủ đây mai mình còn đi tù nữa”- Anna Bắc Giang nói.

Lần livestream gần nhất của Anna Bắc Giang là khi cô đính chính lại một số thông tin cá nhân với tất cả mọi người. "Cô dâu lừa đảo" này khẳng định: “Mình không lừa đảo gia đình chị N. lấy số tiền 17 tỷ đồng như những gì chị ấy tố mình trong suốt thời gian vừa qua”. Không giải thích rõ về cú lừa 17 tỷ đồng, "Anna Bắc Giang" tập trung phản pháo chị N. đã “moi móc" những thông tin cá nhân, thậm chí là hack tài khoản mạng xã hội của cô. Về chuyện tình cảm, đời sống cá nhân và chuyện với chồng cũ, Anna Bắc Giang nói “đó là quá khứ, mọi người đừng đào bới lên nữa… Anna Bắc Giang từng livestream khẳng định mình không lừa đảo - Ảnh: Internet Chia sẻ vì sao đến giờ mới lên tiếng, V.A lí giải, hiện vẫn có nhiều người yêu mến và có nhắn tin bảo cô im lặng, bởi im lặng là vàng. Trước đó, Công an TP. Phan Thiết cho biết V.A đã thừa nhận lừa đảo hai vụ việc lừa đảo. Cụ thể, vụ thứ nhất, Anna Bắc Giang đã thuê xe của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TP HCM) không trả rồi lừa bán cho người khác. Vụ thứ hai, cô gái này đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông ở TP.Thủ Đức (TPHCM) số tiền 1,5 tỉ đồng. Công an TP. Phan Thiết từng cho biết V.A đã thừa nhận lừa đảo hai vụ việc lừa đảo - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Anna Bắc Giang khi nào đi tù thì chưa rõ nhưng điều ai cũng có thể nhìn thấy được là cô nàng đang tận dụng tai tiếng làm cơ hội đổi đời. Thay vì hối cải với những chuyện xấu mình làm trước đó thì Anna Bắc Giang vẫn “nhởn nhơ” livestream bán hàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước lời đồn 'lấy tiền của chồng để kinh doanh', Xoài Non đáp trả một câu khiến netizen phải nể phục? Có một lời đồn ác ý rằng 'Xoài Non lấy tiền của chồng để kinh doanh chứ không phải bỏ tiền túi', cô đã nhanh chóng đáp trả một câu khiến netizen nể phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-tai-tieng-sieu-lua-dao-the-ky-anna-bac-giang-van-nhon-nho-livestream-ban-hang-online-thu-hut-ca-trieu-view-512030.html