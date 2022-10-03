Quá khứ đầy cơ cực của hot tiktoker Lê Bống ít ai biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng?

Trước đây, gia đình ba thế hệ với 7 thành viên của Lê Bống sinh sống trong một căn hộ tập thể nhỏ, cũ kĩ tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 30 Tết năm cô khoảng 10 tuổi, cả khu tập thể, nhà nào nhà nấy vội vã dọn dẹp, tổng vệ sinh, chuẩn bị đón giao thừa.

Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh, quê gốc ở Hà Nội hot TikToker với hơn 9 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok. Những video, clip của cô gái này đã thu hút hơn 194,8 triệu lượt xem. Là một hot tiktoker sôi động, nhiều năng lượng trên mạng xã hội với diện mạo khá sang chảnh, Lê Bống khiến nhiều người nghĩ rằng cô xuất thân trong một gia đình có điều kiện, được bố mẹ hậu thuẫn để đầu tư hình ảnh bản thân, tham gia cuộc thi Hoa hậu. Tuy nhiên, trong quá khứ, bố mẹ cô phải làm lụng vất vả để nuôi ba chị em ăn học, trưởng thành.

Lê Bống vốn có năng khiếu hội họa và ước mơ thực hiện ngôi nhà đẹp cho gia đình, từ những năm học cấp hai, Lê Bống đã đặt mục tiêu trở thành sinh viên ngành thiết kế nội thất. Những trang vở thừa được cô tận dụng để tập vẽ, tập tô.

Mấy chục hộ gia đình đồng loạt sử dụng khiến hệ thống đường nước xuống cấp của dãy nhà gặp vấn đề, nước cống tràn ngược vào các căn hộ nằm ở tầng 1, trong đó có nhà Lê Bống. Cả gia đình dùng khăn thấm, dùng gáo hất nước ra khỏi nhà. Ngày 30 Tết, bạn bè mình đã đi sắm sửa quần áo, trang trí cho cây đào, cây mai còn nhà cô vẫn ngổn ngang. Từ đó, cô đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền để đổi một căn nhà khang trang cho bố mẹ.

Sợ bố mẹ áp lực lo cho mình, Lê Bống nghĩ cách tự kiếm tiền để chi trả các khoản chi tiêu nho nhỏ của bản thân. Năm lớp 10, để kiếm thu nhập, Lê Bống bắt đầu nhận vẽ họa tiết, hình ảnh lên áo phông cho bạn bè cùng lớp. Mỗi chiếc áo hoàn thiện, Lê Bống nhận được 50.000 đồng. Hè năm học lớp 11, thay vì nghỉ hè như bạn bè, Lê Bống nhận rất nhiều đơn vẽ áo, thiết kế giày.

Lê Bống bắt đầu nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, ngoài áo phông còn có bạn bè gửi giày cũ nhờ cô “hô biến” thành những đôi giày sáng tạo, mới lạ. Hè năm học lớp 11, thay vì nghỉ hè như chúng bạn đồng trang lứa, Lê Bống miệt mài sửa sang, trang trí những mẫu áo và tự mày mò học trên mạng cách đính đinh lên một đôi giày. Cô mất cả tuần để có thể đính đinh lên một đôi giày nhưng không có dụng cụ chuyên nghiệp nên các ngón tay của cô nứt toác, bật máu.

Năm cuối cấp, TikToker Lê Bống bắt đầu với lịch học dày đặc, căng thẳng hơn. Buổi chiều, cô thường dành 4-5 tiếng đồng hồ để học và luyện ở lớp vẽ. Bống nhớ mãi hình ảnh bàn tay nhem nhuốc, gương mặt luôn dính đầy chì thân của mình. Ám ảnh nhất với Bống là những buổi học với bột màu. Vốn bị dị ứng bột màu nên sau mỗi buổi học, hai cánh tay của cô đỏ ửng, mẩn ngứa, có khi gãi đến bật máu. Da mặt của cô lúc ấy luôn đen sạm, nổi mụn.

Lê Bống từng làm nhiều công việc để phụ giúp gia đình - Ảnh: Internet

Khi học năm hai, với khoảng 15 triệu đồng tiền vốn từ công việc vẽ giày, áo dạo, Lê Bống thuê căn phòng 10m2, mở một tiệm đồ thủ công, vẽ áo giày, tự tay sơn sửa cửa hàng. Cô còn tự mua những tấm gỗ rời về thiết kế, đóng thành bàn, kệ, làm đèn trang trí, nhờ bạn bè dạy cách đấu điện để tự thực hiện đường điện trong cửa hàng, giúp tiết kiệm chi phí.

Công việc kinh doanh của Lê Bống phát triển vào năm 2017 - Ảnh: Internet

Năm 2017, công việc kinh doanh của Lê Bống phát triển hơn khi cô bán ra thị trường một sản phẩm làm sạch giày tự chế hiệu quả, giá thành rẻ. Những đơn hàng làm sạch giày, đồ da như ví, túi sách, mũ bảo hiểm, vali… cũng được khách tìm đến nhiều.

“Năm 2018 mình có cửa hàng với vị trí thuận lợi đầu tiên tại Hà Nội và mở tiếp một cửa hàng tại TPHCM năm 2020. Đến bây giờ, đây vẫn là nguồn thu nhập quan trọng của mình, giúp mình thực hiện ước mơ giúp bố mẹ xây nhà, mua xe, đầu tư thực hiện các dự án khác”, Lê Bống cho biết.

Lê Bống của hiện tại đã thực hiện được ước mơ mua nhà và lo được cho gia đình - Ảnh: Internet

Trở thành hiện tượng trên TikTok đã mang tới cho cô rất nhiều cơ hội công việc, phát triển kinh doanh nhưng đồng thời cũng có không ít "sự cố" khiến cô nhận phản ứng trái chiều từ dư luận. Ngay cả khi Lê Bống tham gia Hoa hậu Thể thao Việt Nam và nhận giải thưởng Người đẹp nhân ái, những ý kiến tiêu cực vẫn "bủa vây" cô.

Lê Bống nhận không ít chỉ trích dư luận kể từ khi nổi tiếng - Ảnh: Internet

Trước nhiều bình luận trái chiều, Lê Bống tâm sự: "Mình không vì đó mà thất vọng, thay vào đó là biến nó thành động lực để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện của bản thân. Hàng tháng mình và bạn bè vẫn dành khoản doanh thu để hoạt động từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân, trẻ em nghèo".

Lê Bống bỏ ngoài tai bình luận tiêu cực và tập trung xây dựng hình ảnh bản thân tốt hơn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian nhiều hơn để trau dồi kiến thức, cố gắng xây dựng hình ảnh một Lê Bống tích cực, tràn đầy năng lượng và luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.