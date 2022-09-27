Hiện tượng mạng gây bão một thời 'gái Nhật đó' bất ngờ thông báo sắp thành 'vợ người ta'

Hiện tượng mạng 'gái Nhật đó' thông báo sẽ lên xe hoa vào tháng 10 tới khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Thời điểm năm 2020, Kem Kabi cô gái bán kem trộn bất ngờ nổi tiếng khi tạo trend "Gái Nhật đó" gây bão mạng xã hội. Được biết, cô gái có nickname Kem Kabi tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Lan sinh năm 1995 tại An Giang. , Kem Kabi cô gái bán kem trộn bất ngờ nổi tiếng khi tạo trend "Gái Nhật đó" gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet Trong buổi livestream bán hàng, Kem Kabi đội tóc giả có phần mái ngang trán vô cùng đặc biệt. Bị khách yêu trêu chọc "chẳng khác gì Samurai", Kem Kabi đáp trả hài hước "Gái Nhật đó, mề ta nì sa là ư hề". Đoạn clip nhanh chóng làm mưa làm gió khắp các trang mạng xã hội, tạo ra trào lưu "gái Nhật đó" cực hot.

Trong buổi livestream bán hàng, Kem Kabi đội tóc giả có phần mái ngang trán vô cùng đặc biệt - Ảnh: Internet Câu nói "Gái Nhật đó, mề ta nì sa là ư hề" được đông đảo cư dân mạng, từ trẻ con tới người lớn, từ người bình thường đến người nổi tiếng thi nhau sử dụng. Bản thân Kem Kabi cũng không ngờ câu nói ngẫu hứng của mình lại trở thành phát ngôn để đời. Từ đó, cô gái bán kém trộn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Có lẽ, Kem Kabi là cô gái bán kem trộn được yêu thích nhất hiện này. Facebook cá nhân Bi Xém Đẹp của cô hiện có hơn 239. 000 người theo dõi, trang Kem Kabi cũng có hơn 174. 000 người theo dõi. Đây là bằng chứng cho thấy sức hút không hề nhỏ của Kem Kabi. Không chỉ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mọi mặt trận, dân tình còn tạo ra một trào lưu ăn theo câu nói của Kem Kabi. Hàng loạt bức ảnh chế hài hước ra đời. Các Fanpage lấy ảnh Kem Kabi để chế ảnh khiến cộng đồng mạng cười "bể bụng". Thậm chí, ca sĩ nhạc chế còn biến tấu câu nói này thành bản nhạc Remix bắt tai. Đơn giản, dễ nhớ, tiết tấu như đọc Rap, có thể kết hợp vừa hát vừa nhún nhảy theo nhạc là điểm cộng của những bản Remix này. Trào lưu "Gái Nhật đó" là trend đang hot nhất nhì mạng xã hội thời điểm hiện tại và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay cả kiểu tóc mái ngang trán của Kem Kabi cũng được nhiều người học theo.

Sau khi trở nên nổi tiếng, Kem Kabi được mời tham dự đến nhiều chương trình hơn. Song nhiều người không còn nhận ra “gái Nhật” ngày nào bởi sự thay đổi cực lớn đến từ ngoại hình của cô. Sau khi trở nên nổi tiếng, Kem Kabi được mời tham dự đến nhiều chương trình hơn - Ảnh: Internet Từng đường nét trên khuôn mặt Kem Kabi khác trước rất nhiều, nhan sắc thăng hạng dù vẫn hơi đơ cứng. Trước nhiều câu hỏi của độc giả về màn “lột xác” ngoạn mục này, Kem Kabi tiết lộ rằng cô đã trùng tu một số bộ phận trên gương mặt, như gọt cằm và nâng mũi. Kem Kabi tiết lộ bản thân đã trùng tu nhan sắc để trông đẹp hơn - Ảnh: Internet Hiện tại sau 2 năm nổi tiếng từ trend “gái Nhật”, cuộc sống của Kem Kabi cũng không có quá nhiều thay đổi. Lướt một vòng trang cá nhân, những bài đăng khoe nhan sắc và đời sống của nàng vẫn thu hút lượt tương tác ổn định từ phía độc giả. Mới đây, Kem Kabi còn tạo bất ngờ khi thông báo sắp trở thành vợ người ta. Được biết, Kem Kabi sẽ lên xe hoa vào ngày đầu tiên của tháng 10. Mọi thủ tục để chuẩn bị trước lễ cưới như chụp ảnh hay đưa thiệp mời đều đã được vợ chồng cô hoàn thành xong xuôi. Kem Kabi còn tạo bất ngờ khi thông báo sắp trở thành vợ người ta - Ảnh: Internet Không những vậy, Kem Kabi cũng tiết lộ đã trùng tu nhan sắc lần thứ hai cho phù hợp với mong muốn của bản thân. Kem Kabi trùng tu nhan sắc lần hai để phù hợp mong muốn bản thân - Ảnh: Internet Có thể thấy, hiện tượng mạng là một cô nàng vô cùng thức thời, hiểu được bản thân muốn gì, biết thay đổi ngoại hình để luôn xinh đẹp mỗi khi xuất hiện.

Hai nàng hot girl Quảng Bình khéo khoe body nóng bỏng như “búp bê sống” khiến dân tình thích mê Nhung Gumiho và Mai Sương đều là hai cô nàng hot girl 9x đến từ Quảng Bình sở hữu lượt người theo dõi cao vì có gương mặt xinh xắn cùng body hoàn hảo như "búp bê sống".

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