'Cười xỉu' với loạt ảnh cô gái đi Sapa bị dính 'lời nguyền' vì bạn thân 'Mình chụp hình cho bạn xinh lung linh, bạn chụp cho mình 'đẹp' hết hồn'

Mới đây, trong bộ ảnh cô gái nhờ bạn thân chụp ảnh ở Sapa đã khiến cư dân mạng được một phen cười nghiêng ngả. Được biết, cô bạn này lại phải “khóc thét” khi mình chụp cho bạn xinh lung linh còn bạn chụp ảnh cho mình lại “dìm hàng” hết cỡ. Đính kèm loạt ảnh này, khổ chủ cũng không quên chia sẻ dòng trạng thái: "Đi Sapa cùng bạn thân và cái kết. Mình chụp bạn hết mình, bạn chụp lại hết hồn".

Trong cuộc sống, bạn phải thực sự may mắn mới tìm được một người bạn thân "hợp cạ", người mà chắc chắn yêu thương bạn, ủng hộ bạn không kém gì những người ruột thịt trong gia đình. Tuy nhiên, cũng có những người bạn thân sẵn sàng "bán đứng" bạn với bàn dân thiên hạ bằng những tấm ảnh dìm hàng chụp những khoảnh khắc xấu xí của bạn.

Cô gái chụp cho bạn những tấm hình xinh lung linh, còn bạn chụp cho thì thảm họa - Ảnh: Internet

Trong khi, cô chụp cho bạn những tấm hình xinh lung linh, căn góc chuẩn chỉnh, bắt trọn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp ở Sapa thì người bạn đồng hành của cô lại chụp ảnh thảm họa với loạt sản phẩm hoàn toàn ngược lại. Không chỉ vỡ nét, những bức ảnh đi du lịch này còn lưu lại những khoảnh khắc khó đỡ của "người bị chụp".

Sau khi loạt hình ảnh này được đăng tải, cư dân mạng được phen cười vỡ bụng với nhiều khoảnh khắc khó đỡ. Dù có cố gắng đến mấy thì trình chụp ảnh của cô bạn thân thế này cũng khiến nhiều người phải “chào thua”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên ‘mình chụp cho bạn xinh lung linh, bạn chụp cho mình ‘đẹp’ hết hồn’. Trên mạng xã hội, cũng có nhiều tình bạn hợp nhau trong mọi thứ, nhưng riêng khoản chụp hình thì họ phải phát điên với đứa bạn thân. Cụ thể, có một chàng trai đã chia sẻ bộ ảnh do bạn thân chụp khiến dân tình cười ra nước mắt. Chàng trai muốn có những “shoot hình” thật so deep trong khuôn viên trường để làm kỷ niệm nên đã đặt trọn niềm tin vào tay "phó nháy" bạn thân.

Chàng trai muốn có những “shoot hình” thật so deep nên đã đặt trọn niềm tin vào tay "phó nháy" bạn thân - Ảnh: Internet

Khi thằng bạn thân chụp hình, nó cũng hào hứng không kém, ra vẻ chuyên nghiệp khi nào căn góc, nào căn ánh sáng, cẩn thận hơn còn bày cho mình diễn, tạo dáng, đổi kiểu, lăn lê bò toài. Thế nhưng đến khi xem ảnh thì “muốn sang chấn tâm lý”.

Nhưng đến khi xem ảnh thì “muốn sang chấn tâm lý” - Ảnh: Internet

Một trường hợp khác, một cô gái đăng ảnh do bạn thân chụp và chia sẻ: "Nhờ bạn thân chụp hộ chùm ảnh duy mĩ ngoài trời, kết quả nó chụp như này đây... Bạn thân vậy có cần nữa không?".

Cô gái nhờ bạn thân chụp ảnh thơ mộng nhưng lại ra ảnh như xác chết - Ảnh: Internet

Một vài trường hợp 'thảm họa' khác của câu chuyện nhờ bạn thân chụp hình - Ảnh: Internet

Qua những bức ảnh có thể thấy, bức ảnh không hề có tính thẩm mỹ mà trông như thảm họa khi qua tay 'nháy ảnh' của những người bạn thân 'tri kỷ'.