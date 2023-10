Trước lời đồn 'lấy tiền của chồng để kinh doanh', Xoài Non đáp trả một câu khiến netizen phải nể phục?

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, được biết đến là một cô nàng đa tài, xinh đẹp. Cô chính thức kết hôn với Xemesis - một trong "Tứ hoàng" của làng streamer Việt Nam vào tháng 11/2020. Hiện tại, sau gần 2 năm về chung nhà thì cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào, không ngại thể hiện tình cảm với mọi người. Không ỷ lại vào tiềm lực tài chính của gia đình chồng, Xoài Non vẫn luôn tự mình cố gắng kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp riêng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Xoài Non lên tiếng đáp trả lại những người dùng lời lẽ không hay với mình. Trong một bài viết trước đó, Xoài Non đã khoe một loạt những bức hình xinh đẹp trên trang cá nhân của mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một bình luận ác ý về nhan sắc của Xoài Non khiến cô nàng "nổi đóa". Theo đó, người này đã có ý mỉa mai người đẹp khi cho rằng: "Ngoài có tí nhan sắc thì chả được gì".

Mới đây, trong một bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, Xoài Non nhận về nhiều lời khen, tuy nhiên trong đó xuất hiện dòng bình luận không hay về cô. Cụ thể, một tài khoản đã khẳng định Xoài Non lấy tiền của chồng để kinh doanh chứ không phải bỏ tiền túi. Đọc những lời lẽ khó nghe, hot girl Sài thành này đáp trả: "Bạn ơi, tụi mình kinh doanh chung thì tiền ai người nấy bỏ chứ không phải chồng đầu tư cho mình nên bạn đừng bình luận như kiểu mình không bỏ đồng nào".

Xoài Non thường xuyên là đối tượng bị cộng đồng mạng có bình luận ác ý - Ảnh: Internet

Trước lời lẽ không hay này, Xoài Non lập tức trả đáp trả: "Nhờ tí cái nhan sắc này thì mình đã kiếm được bao nhiêu tiền? Thế cậu đã kiếm được chưa mà ngồi đây chê mình". Sau khi được chính chủ trả lời, người kia cũng chỉ biết im lặng, không còn biết nói gì thêm nữa. Dân tình ai cũng ủng hộ cách đáp trả thẳng thắn của Xoài Non bởi xinh đẹp chẳng phải là việc gì tội lỗi. Nhờ có nhan sắc xinh đẹp mà Xoài Non có thể yêu đời hơn, có động lực để thực hiện niềm đam mê của mình.

Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gây gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai. Đối diện với phản ứng của hot girl 10X, đa số mọi người đều tỏ ra hài lòng bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế vừa đủ của cô nàng.

Xoài Non tập trung phát triển bản thân hơn việc tập trung vào những lời đồn ác ý - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, không ít người còn cho rằng, người đưa ra câu hỏi có phần kém duyên bởi cái nhìn tiêu cực mà họ dành cho cuộc sống hôn nhân của Xoài Non và ông xã Xemesis. Để có được hạnh phúc đáng ngưỡng mộ như hôm nay, Xoài Non đã không ít lần vấp phải những lời nhận xét trái chiều của dư luận. Nhiều người cho rằng cô nàng đến với Xemesis chỉ vì tiền, ham giàu sang phú quý. Bỏ qua những điều thị phi, Xoài Non và chồng vẫn vô cùng hạnh phúc. Cô từng chia sẻ: "Thời gian có thể không quá dài để nói lên được điều gì, Chan (nickname khác của Xoài Non) chỉ biết rằng bản thân mình phải thật cố gắng để xứng đáng với người chồng hiện tại của mình".