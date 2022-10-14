Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 14:20

Ở tuổi tứ tuần, nhan sắc của Hoàng hậu Thái Lan nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ công chúng.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (hay còn gọi là Vua Rama X) từng là nhân vật gây tranh cãi vì “hậu cung” có tới 22 phi tần. Tuy nhiên, bà Suthida Vajiralongkorn vẫn là người nổi bật nhất trong số họ – người được tấn phong hoàng hậu vào tháng 5 năm 2019. 

Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng - Ảnh 1
Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và bà Suthida Vajiralongkorn - Ảnh: Internet

Được biết, bà Suthida kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn 66 tuổi, là người vợ thứ tư của nhà vua. Vào đầu tháng 5, bà được sắc phong làm Hoàng hậu. Giữa dàn "hậu cung" của chồng, bà Suthida thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, rạng ngời đầy quyến rũ với nụ cười luôn nở trên môi.

Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng - Ảnh 2
Bà Suthida khoe vẻ đẹp ở mặn mà ở tuổi tứ tuần - Ảnh: Internet

Ở tuổi 44, bà Suthida vẫn ghi điểm mỗi khi khoe vẻ ngoài siêu xinh xắn, dễ thương và thanh lịch. Làn da và ngoại hình của vợ vua Thái Lan cũng là điều khiến nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Gương mặt bà mang nét hiền dịu, phúc hậu. Ngoài ra, bà cũng rất được lòng người dân Thái Lan.

Nếu phu nhân của Huang Kui – người thiếp nổi tiếng bị phế truất một thời gian trước có nhan sắc và vóc dáng sắc sảo, sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, tự nhiên cùng mái tóc ngắn thì bà Suthida lại có vẻ đẹp đoan trang, đoan trang theo hình tượng của Đức Mẹ Thế gian. Khác với vẻ đẹp mặn mà của hoàng hậu, hoàng quý phi cá tính hơn, bà thường diện đồ thể thao trong những lần hộ tống quốc vương.

Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng - Ảnh 3
Nhan sắc một chín một mười của bà Suthida và phu nhân Huang Kui -Ảnh: Internet

Bà Suthida thường xuyên buộc tóc cầu kỳ, sang trọng bằng cặp ghim, trang điểm tinh tế, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều này không khiến người vợ cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn kém sắc đi chút nào. Không chỉ vậy, làn da mịn màng không tì vết cũng là yếu tố giúp làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt Nữ hoàng Suthida.

Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng - Ảnh 4

Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng - Ảnh 5
Khí chất thanh cao của Nữ hoàng Suthida - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi trở thành bà mẹ thế giới của đất nước chùa Vàng, bà Suthida từng làm tiếp viên cho hãng hàng không Thai Airways International. Ngoài ra, cô từng là tướng phục vụ trong lực lượng Vệ binh Hoàng gia Thái Lan.

Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng - Ảnh 6

Nhan sắc 'vạn người mê' ở ngưỡng U50 của Hoàng hậu Thái Lan, không thua gì vợ bé của chồng - Ảnh 7
Bà Suthida quá đỗi xinh đẹp trong quân phục - Ảnh: Internet

So với hiện tại, dù đã ở tuổi 44 nhưng ngoại hình của Suthida vẫn mặn mà như vậy. Thời gian trôi đi dường như càng làm tăng vẻ đẹp ấy cùng với làn da mịn màng và vóc dáng mảnh mai mà nhiều người phụ nữ khác hằng ao ước.

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Từ khóa:   Nữ hoàng Suthida Thái Lan Hoàng hậu Thái Lan

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