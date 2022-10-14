Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 14:06

Từng gây bão cộng đồng mạng và khiến khán giả phải xôn xao từ lúc 2 tuổi giờ đây "mỹ nhân nhí" đã lớn phổng phao, nhan sắc khiến nhiều người bất ngờ.

Lưu Sở Điềm có tên thân mật là Tiểu Điềm Điềm, sinh ngày 5/9/2009 tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Khi mới 2 tuổi, Lưu Sở Điềm đã đạt giải quán quân Sao nhí của năm khi tham gia chương trình dành cho các tài năng nhí. Cô bé gây ấn tượng rất lớn vì gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh đáng yêu. Cư dân mạng ngay lập tức dự đoán cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai và tuyên bố "cấm Lưu Sở Điềm phẫu thuật thẩm mỹ" vì sợ cô bé sẽ rơi vào trường hợp phá hỏng nhan sắc như nhiều sao nhí trước đó.

Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 1
Lưu Sở Điềm bị cả nước cấm phẫu thuật thẩm mỹ vì quá xinh đẹp. (Ảnh: Weibo)

Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 2

Với sức hút là "mỹ nhân nhí", Lưu Sở Điềm nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hàng loạt đạo diễn nổi tiếng, cô bé gia nhập làng giải trí Hoa ngữ và nhận được sự quan tâm khi có cơ hội hợp tác cùng 2 ngôi sao lớn là Tôn Lệ và Triệu Lệ Dĩnh.

Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 3
Tiểu mỹ nhân lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng, nên được góp mặt trong nhiều dự án phim. (Ảnh: Weibo)
Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 4
Cô bé gây sốt vì gương mặt ngây thơ, nhan sắc trong trẻo. (Ảnh: Weibo)

Gia nhập làng giải trí đã gần 10 năm, được biết năm nay Lưu Sở Điềm đã mười ba tuổi. Tiểu mỹ nhân càng chứng minh cho công chúng thấy rằng, nhan sắc trời ban của cô bé là niềm mơ ước của rất nhiều người. 

Ở tuổi 13, có thể thấy nhan sắc của “Búp bê Trung Hoa” ngày càng thay đổi về ngoại hình. Gương mặt của cô trở nên thon gọn và thanh thoát hơn khi còn nhỏ trong khi đôi mắt to tròn của cô vẫn được giữ nguyên.

Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 5
"Búp bê Trung Hoa" Sở Điềm vừa đón sinh nhật 13 tuổi trong năm nay. (Ảnh: Weibo)

Theo đó, tên trang Weibo cá nhân gần 4 triệu người theo dõi của mình, Sở Điềm vẫn thường xuyên cập nhập hình ảnh bản thân. Hàng loạt bức ảnh được đăng tải, có thể thấy "búp bê Trung Quốc" đã bước vào tuổi dậy thì, ngoại hình cũng có sự thay đổi ít nhiều so với hồi nhỏ, song nhan sắc vẫn rất xinh đẹp và đầy hứa hẹn.

Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 6
Vẻ đẹp trong sáng của Lưu Sở Điềm gây thiện cảm trong mắt mọi người.(Ảnh: Weibo)
Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 7
Những hình ảnh đời thường đã đủ sức chứng minh vẻ đẹp ấn tượng của Lưu Sở Điềm. (Ảnh: Weibo)

 Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 8Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 9

Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 10

Bé gái từng bị cả nước “cấm” phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, nhan sắc hiện tại khác lạ gây xôn xao - Ảnh 11

Đường nét trên gương mặt Sở Điềm đã có nhiều thay đổi so với trước đây, song cô bé vẫn rất xinh đẹp. (Ảnh: Weibo)

Dù ở tuổi 13, ngoại hình của Lưu Sở Điềm đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên có thể thấy, lúc còn bé cho đến hiện tại, cô bé vẫn là một mỹ nhân khiến bao người mê đắm. Gây chú ý với vẻ đẹp trong trẻo từ nhỏ và được ưu ái với danh xưng "Búp bê Trung Hoa", Sở Điềm luôn xuất hiện trong các bảng xếp hạng những bé gái xinh xắn nhất Châu Á. Với tài năng và nhan sắc mà cô nhóc đang sở hữu, nhiều khán giả mong chờ rằng trong tương lai không xa, Lưu Sở Điềm sẽ sớm trở thành một "tiểu hoa đán" thế hệ mới của giới giải trí Trung Quốc.

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Từ khóa:   Lưu Sở Điềm phẫu thuật thẩm mỹ Sỡ Điềm Búp bê Trung Hoa

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