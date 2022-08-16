Bé gái 3 tuổi và chiếc bánh sinh nhật đặc biệt khiến cả mạng xã hội rơi nước mắt

Nhiều cư dân mạng thú nhận rằng họ đã không kiềm được nước mắt khi xem qua chiếc bánh sinh nhật đặc biệt của bé gái này.

Đối với mỗi người, đặc biệt là các em nhỏ, ngày sinh nhật luôn là dịp đặc biệt và cũng là ngày quan trọng nhất năm. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có thể đón một sinh nhật đủ đầy.

Bé gái 3 tuổi đón sinh nhật với chiếc bánh được làm từ chiếc nồi úp ngược và 3 quả chuối - Ảnh: Chụp màn hình

Trang thông tin Warung Jurnalist của Indonesia đưa tin, một bé gái ở đất nước này đã khiến cho cộng đồng mạng rơi nước mắt bởi chiếc bánh sinh nhật của mình. Theo video được mẹ bé đăng tải, bé gái 3 tuổi này chỉ có thể đón sinh nhật với chiếc bánh được làm từ chiếc nồi úp ngược và 3 quả chuối, nhưng em vẫn vô cùng hào hứng và vui vẻ vỗ tay theo tiếng hát mừng.

Mẹ cô bé gái thích rằng, vì đại dịch nên vợ chồng cô không có việc làm nên không có đủ tiền để tổ chức sinh nhật cho con và cũng không thể mua cho bé một chiếc bánh kem bình thường. Cô viết: “Tôi mong mọi người có thể chúc những điều tốt đẹp cho con gái chúng tôi. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của nó”.

Nhiều cư dân mạng đã để lại lời chúc sinh nhật cho cô bé và hy vọng cha mẹ của em có thể mau chóng kiếm được việc làm - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài chia sẻ của Warung Jurnalist, nhiều cư dân mạng đã để lại lời chúc sinh nhật cho cô bé và hy vọng cha mẹ của em có thể mau chóng kiếm được việc làm. Nhiều netizen bày tỏ, họ đã cảm động đến mức rơi nước mắt khi thấy nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt của bé gái 3 tuổi khi chỉ đón sinh nhật với 3 quả chuối và 1 ngọn nến. Nhiều ý kiến cho rằng, ắt hẳn cha mẹ của bé gái rất vui khi có một đứa con đáng yêu và hiểu chuyện như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng mạng xã hội lại nhận xét người lớn nên học tập từ cô bé này là hãy trân quý những gì mình đang có và tìm cách tận hưởng sự hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-3-tuoi-va-chiec-banh-sinh-nhat-dac-biet-khien-ca-mang-xa-hoi-roi-nuoc-mat-492329.html