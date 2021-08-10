Thấy mái tóc bé gái có VẬT LẠ di chuyển, nhìn kỹ ai cũng nổi da gà, clip thu hút 3 triệu người xem

Thời gian vừa gian, trên MXH Tiktok đã chia sẻ rầm rộn 1 clip "hãi hùng" trong một phòng khám khiến nhiều người phải rợn cả lên. Cụ thể, nơi này ghi nhận một bệnh nhân là một cô bé 13 tuổi với đầu tóc là ổ chấy (hay còn gọi là con chí). Chỉ cần gãi đầu thôi là chúng rụng xuống chẳng khác gì vảy gàu.

Những con chấy đã bì ra đến mặt và hút máu của cô bé. Ảnh: Internet

Trên đầu cô bé có cả chấy và trứng. Ảnh: Internet

"Chúa ơi, trường hợp quái quỷ gì thế này", đây chính là câu đầu tiên mà vị bác sĩ này phải thốt lên khi nhìn đầu của cô bé này, thậm chí còn đề xuất "cạo trọc" đầu vì tình trạng đầu tóc quá nặng. Tuy nhiên, vị bác sĩ này nghĩ rằng, là con gái nên mái tóc rất quan trọng và không muốn để cho cô bé phải buồn.