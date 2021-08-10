Thấy mái tóc bé gái có VẬT LẠ di chuyển, nhìn kỹ ai cũng nổi da gà, clip thu hút 3 triệu người xem

Nhịp sống trẻ 10/08/2021 20:48

Chỉ sau một ngày clip được đăng tải trên Tiktok đã thu đạt 3 triệu lượt lượt. Clip đã khiến nhiều người phải "nổi da gà" vì ngàn nghìn con chấy làm ổ trên đầu một cô gái trẻ, chỉ cần chải tóc là có hàng chục đến hàng trăm con rơi xuống.

Thời gian vừa gian, trên MXH Tiktok đã chia sẻ rầm rộn 1 clip "hãi hùng" trong một phòng khám khiến nhiều người phải rợn cả lên. Cụ thể, nơi này ghi nhận một bệnh nhân là một cô bé 13 tuổi với đầu tóc là ổ chấy (hay còn gọi là con chí). Chỉ cần gãi đầu thôi là chúng rụng xuống chẳng khác gì vảy gàu.

Thấy mái tóc bé gái có VẬT LẠ di chuyển, nhìn kỹ ai cũng nổi da gà, clip thu hút 3 triệu người xem - Ảnh 1
Những con chấy đã bì ra đến mặt và hút máu của cô bé. Ảnh: Internet
Thấy mái tóc bé gái có VẬT LẠ di chuyển, nhìn kỹ ai cũng nổi da gà, clip thu hút 3 triệu người xem - Ảnh 2
Trên đầu cô bé có cả chấy và trứng. Ảnh: Internet

"Chúa ơi, trường hợp quái quỷ gì thế này", đây chính là câu đầu tiên mà vị bác sĩ này phải thốt lên khi nhìn đầu của cô bé này, thậm chí còn đề xuất "cạo trọc" đầu vì tình trạng đầu tóc quá nặng. Tuy nhiên, vị bác sĩ này nghĩ rằng, là con gái nên mái tóc rất quan trọng và không muốn để cho cô bé phải buồn.

Thấy mái tóc bé gái có VẬT LẠ di chuyển, nhìn kỹ ai cũng nổi da gà, clip thu hút 3 triệu người xem - Ảnh 3
Những con chấy bò trên đầu có thể thấy bằng mắt thường. Ảnh: Internet

Theo đánh giá sơ bộ của bác sĩ, số lượng những con chấy trên đầu cô bé có thể lên đến… hàng nghìn con, chúng sinh sôi và đẻ trứng ở chân tóc. Khi hết chỗ ở, những con chấy đã lan sang ngọn tóc và tấn công vào khuôn mặt khiến cô bé chảy máu.

 

Để loại bỏ chấy nhưng vẫn giữ lại được mái tóc cho cô bé, bác sĩ đã chải đầu cho cô bé với chiếc lược đặc biệt, tuy hơi đau nhưng hiệu quả mang lại rất cao. Chỉ với 1 lần chải đã loại bỏ hàng chục con chấy bám víu trên đầu.

Thấy mái tóc bé gái có VẬT LẠ di chuyển, nhìn kỹ ai cũng nổi da gà, clip thu hút 3 triệu người xem - Ảnh 4
Những con chấy bị giết thì trong bụng toàn là máu của cô bé. Ảnh: Internet

Nhìn xung quanh phòng khám một vòng có thể nhìn thấy những con chấy đang rơi rụng rất nhiều, chúng bám vào kẽ nứt trên sàn nhà và giày của mọi người có mặt ở đó. Khi thử giết chúng, mọi người đã phát hoảng vì bụng con nào con nấy cũng toàn máu của cô bé tội nghiệp kia. May mắn mọi chuyện giờ đã được xử lý xong.

 

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Từ khóa:   ổ chấy rùng rợn hút máu

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