Nữ blogger du lịch Mỹ gặp tai nạn nguy kịch ở Bali, gia đình tìm mọi cách để đưa cô về nước điều trị nhưng không được bởi vì điều này

Nhịp sống trẻ 10/08/2021 14:01

Kaitlyn McCaffery là một nữ blogger chuyên review về các địa điểm du lịch trên thế giới vừa gặp tai nạn khi điều khiển xe ở Bali, Indonesia.

Theo thông tin từ NBC News, McCaffery được tìm thấy trong tình trạng hôn mê bên lề một con đường hẻo lánh vào ngày 31/7. Khi được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện, thì bác sĩ đã kiểm tra và kết luận cô bị chấn thương sọ não và có nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện, cô vẫn chưa tỉnh lại và đang trong tình trạng hôn mê.

Bạn của McCaffery đã lập một quỹ từ thiện trên GoFundMe để kêu gọi giúp đỡ cho travel blogger này. "Hai người đàn ông trẻ đã tìm thấy cô ấy trên đường. McCaffery bất tỉnh, gãy xương và chảy nhiều máu. Nếu không có họ, cô ấy chắc đã chết", bạn của McCaffery viết.

Nữ blogger du lịch Mỹ gặp tai nạn nguy kịch ở Bali, gia đình tìm mọi cách để đưa cô về nước điều trị nhưng không được bởi vì điều này - Ảnh 1
Nữ blogger hiện đang phải điều trị ở Bali vì chưa thể về nước vì dịch Covid- 19 nên quốc gia Indonesia hiện đang đóng cửa. Ảnh: Internet

Trước khi đến Bali cô gái này còn cẩn thận mua bảo hiểm quốc tế cho chuyến du lịch dài này. Thế nhưng, công ty bảo hiểm lại từ chối thanh toán trả chi phí để đưa cô về lại về nhà ở California, Mỹ.  

Bà Janije McCaffery, mẹ của nữ blogger này cho biết, bà không thể đến bên con gái lúc này vì hiện tại ở Indonesia đang đóng cửa vì dịch Covid- 19. "Tôi chỉ muốn bên cạnh con mình. Tôi đang làm mọi thứ có thể, kể cả cầu cứu Bộ Ngoại giao nhưng vẫn chưa thể đến Bali. Kể cả khi được cấp thị thực, tôi vẫn phải cách ly 8 ngày khi tới đây", bà chia sẻ.

Gia đình McCaffery đã thuê một y tá riêng để  tiện chăm sóc cho con gái của mình mỗi ngày ở bệnh viện. Y tá sẽ phải cập nhật tình hình sức khỏe của cô cho gia đình cô bên Mỹ.

Họ đang xem xét chuyển McCaffery về Mỹ thông qua các công ty y tế quốc tế lớn như Air Med hoặc International SOS. Tuy nhiên, chi phí cho việc này sẽ khá đắt đỏ do tình hình đóng cửa biên giới. Ước tính, gia đình sẽ tốn 250.000 USD để đưa McCaffery về nước.

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Từ khóa:   Blogger Mỹ gặp tai nạn ở Bali chấn thương sọ não

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