Người đẹp 9X xứ Quảng 'đốn tim' với nhan sắc kẹo bông ngọt ngào, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài 1m82

Nàng mẫu Vũ Mỹ Ngân không chỉ có chiều cao ấn tượng mà còn sở hữu đường cong nóng bỏng.

Góp mặt tại 2 cuộc thi hoa hậu lớn của Việt Nam, Vũ Mỹ Ngân (sinh năm 1999, đến từ Hạ Long - Quảng Ninh) ghi ấn tượng mạnh trong lòng fan sắc đẹp bởi chiều cao 1m82 và gương mặt đầy khả ái. Người đẹp 9x còn được ngợi khen là có nhan sắc trong veo, ngọt ngào cộng hưởng với hình thể chuẩn chỉnh, quyến rũ, đầy sức hút. Được biết, người đẹp 9x đến từ Quảng Ninh sở hữu số đo ba vòng là 81-65-96 cm. Tuy nhiên, hạn chế của cô chính là kỹ năng trình diễn, thuyết trình và thể hiện trước đám đông. Điều này khiến Mỹ Ngân phải dừng chân sớm tại các cuộc thi sắc đẹp.

Vũ Mỹ Ngân gây ấn tượng mạnh với fan sắc đẹp khi sở hữu chiều cao 1m82 - Ảnh: Internet Theo các chuyên gia nhận xét, để có thể tiến sâu hơn trong các cuộc thi, Mỹ Ngân phải hoàn thiện các kỹ năng, đặc biệt là hùng biện. Ngoài lợi thế nhan sắc, cô cần biết cách làm mới bản thân, tạo màu sắc đặc biệt giữa một dàn thí sinh mạnh. Mặc dù được thừa hưởng chiều cao từ gia đình là điểm mạnh thế nhưng Mỹ Ngân thổ lộ với Vietnamnet rằng cô từng tự ti về điều này: “Trước đây, tôi từng bị bạn bè trêu chọc và cảm thấy tự ti về chiều cao của bản thân. Hiện tại, đây là một lợi thế giúp tôi nổi bật hơn và có nhiều cơ hội thể hiện bản thân mình”.

Người đẹp 9x còn được ngợi khen là có nhan sắc trong veo, ngọt ngào cộng hưởng với hình thể chuẩn chỉnh, quyến rũ, đầy sức hút - Ảnh: Internet Mỹ Ngân tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng người đẹp 9x luôn khao khát trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Bố mẹ cũng muốn con gái có công việc ổn định nhưng biết Ngân đam mê nghề mẫu nên để cô tự lựa chọn và chịu trách nhiệm. “Chiều cao 1,82 m là lợi thế để tôi tôn lên vẻ đẹp của những thiết kế trong các buổi diễn thời trang. Tuy nhiên, đôi khi trong các buổi chụp hình cũng do quá cao nên tôi gặp khó khăn trong việc lựa chọn trang phục. Nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ hơn và cuối cùng tôi cũng có những bức hình ưng ý” - Mỹ Ngân trải lòng. Mỹ Ngân tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng người đẹp 9x luôn khao khát trở thành người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet Hiện tại, người đẹp đang rèn luyện và trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, trình diễn, giao tiếp. Ngoài ra, Mỹ Ngân cũng tích cực tập gym để có thể hình săn chắc và sức khoẻ dẻo dai trước khi bước vào cuộc thi. “Tôi hy vọng những gì đã và đang chuẩn bị có thể giúp mình tự tin thể hiện bản lĩnh, khả năng và mong muốn đi xa nhất có thể trong hành trình sắp tới” - cô tâm sự.

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