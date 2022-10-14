Trở thành "hiện tượng" sau khi thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022", Huỳnh Thới Ngọc Thảo trở thành cái tên thu hút sự chú ý của netizen. Mới đây, nữ diễn viên hài này còn có cú lột xác ngoạn mục trên sàn diễn thời trang.

Huỳnh Thới Ngọc Thảo sinh năm 1994, hiện tại là một diễn viên tự do. Cô đã tham gia khá nhiều dự án phim ảnh như Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử, Dân chơi không sợ con rơi và đảm nhận vai "Ba Lùi" trong series phim ăn khách Gia đình cục súc. Từ đây, nữ diễn viên gắn liền với danh xưng này và được ví von là “người kế thừa” Thu Trang. Huỳnh Thới Ngọc Thảo hiện đang là một diễn viên tự do. Thời gian vừa qua, Nguyên Thảo là cái tên nhận về nhiều sự chú ý trên khắp các phương tiện truyền thông nhờ sự xuất hiện với tư cách thí sinh tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Xuất hiện ở bất kỳ vòng thi nào, Nguyên Thảo cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Nữ diễn viên cũng xuất sắc giành lấy giải thưởng “Trang phục và Trình diễn ấn tượng” của phần thi National costume nhờ phần trình diễn trang phục mang tên “Đèn khuya”.

Nữ diễn viên cũng xuất sắc giành lấy giải thưởng “Trang phục và Trình diễn ấn tượng” của phần thi National costume nhờ phần trình diễn trang phục mang tên “Đèn khuya”. Gây tiếc nuối khi không lọt vào các vị thứ cao hơn, nhưng Nguyên Thảo đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng công chúng. Nhiều người tò mò rằng sau cuộc thi Nguyên Thảo sẽ có những hoạt động gì. Và mới đây, nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện tại đêm diễn thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn với vai trò là người mẫu. Đây cũng chính là lần đầu tiên Nguyên Thảo sải bước trên sàn runway. Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện tại đêm diễn thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn với vai trò là người mẫu. Để chuẩn bị cho đêm diễn, Nguyên Thảo đã tích cực luyện tập dù thời gian khá gấp rút. Nữ diễn viên chia sẻ về cảm xúc khi nhận được lời mời người mẫu đặc biệt này: "Mấy hôm nay, Thảo hay nói đùa với anh Tuấn rằng mình rất bất ngờ trước sự "can đảm" của anh. Nhưng thật lòng mà nói, Thảo rất thích thử sức ở lĩnh vực đầy mới mẻ này nên Thảo đã nhận lời ngay sau khi được anh Tuấn ngỏ lời".

Để chuẩn bị cho đêm diễn, Nguyên Thảo đã tích cực luyện tập dù thời gian khá gấp rút. Chia sẻ về hành trình dài tại Miss Grand Vietnam 2022, cho đến việc nhận được lời mời đi diễn thời trang, Nguyên Thảo cho hay: "Hành trình tại cuộc thi đã mang đến cho Thảo rất nhiều điều mới mẻ, cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng cũng như được rất nhiều sự yêu thương từ mọi người. Đây cũng chính là động lực rất lớn lao để Thảo càng cố gắng hoàn thiện mình trở thành một nghệ sĩ đa tài trong tương lai". Nguyên Thảo đã có những chia sẻ về hành trình dài tại Miss Grand Vietnam 2022, cho đến việc nhận được lời mời đi diễn thời trang. Màn trình diễn của nữ diễn viên sau khi lên sóng trực tuyến nhận về nhiều lời khen ngợi. Trước việc được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, khuyên nên lấn sân sang mảng người mẫu, Nguyên Thảo khiêm tốn chia sẻ: "Từ trước đến nay, ở mọi lĩnh vực, Thảo luôn tôn trọng mọi trọng trách mình được giao phó. Mình là con người "làm cái gì ra cái đó". Khi là diễn viên thì phải chú trọng diễn xuất, đến với vai trò người mẫu mình không được "làm lố" hay quá thiếu chuyên nghiệp trong những bước catwalk, dù Thảo không phải là dân chuyên thật. Một khi cơ hội được trao đến, Thảo sẽ cố gắng dành nhiều thời gian tập luyện và luôn gửi đến khán giả một phiên bản luôn có sự chỉn chu, tích cực nhất". Màn trình diễn của nữ diễn viên sau khi lên sóng trực tuyến nhận về nhiều lời khen ngợi. Nói về các dự định trong tương lai, Nguyên Thảo tiết lộ sắp tới đây sẽ có một dự án đặc biệt muốn gửi đến người hâm mộ nhưng hiện tại "xin giấu kín", sẽ bật mí vào thời gian tới. Đặc biệt, trong thời gian sớm nhất, Nguyên Thảo cùng ê kíp của mình đang gấp rút chuẩn bị một buổi giao lưu ấm áp nhằm đáp lại tình cảm người hâm mộ. Theo Bình Nguyễn/Sinh viên Việt Nam

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