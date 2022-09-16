Sự thật gây choáng về nghề cũ của "hot girl thị phi" Lê Bống cách đây 10 năm

Mới đây, "hot girl thị phi" Lê Bống bất ngờ hoài niệm về 10 năm khi bắt đầu đi kiếm tiền bằng chính tài năng của mình.

Mới đây trên trang cá nhân, Lê Bống đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hành trình 10 năm của bản thân. Cô cho biết, 10 năm trước khi còn là cô học sinh non nớt đã tập tành vừa học vừa làm. Lê Bống học ngành vẽ nên ban ngày đi học còn tối về lại tranh thủ vẽ thuê kiếm tiền. Tuy nhiên, cú sốc đầu đời cô nhận được đó là thông tin trượt đại học. Lê Bống đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hành trình 10 năm của bản thân. Dù vậy nhưng Lê Bống không bỏ cuộc mà tiếp tục ôn thi lại và đã được nhận vào ngành mình yêu thích sau 1 năm cố gắng. Lên đại học, Lê Bống vẫn làm việc cật lực để kiếm tiền. Cứ sáng đến trường, chiều cô nàng lại tranh thủ vẽ kiếm tiền.

Lên đại học, Lê Bống vẫn làm việc cật lực để kiếm tiền. Sang cuối năm 2, với số tiền tích góp được, cô tự mở cửa hàng vẽ đầu tiên sau 5 năm hoạt động online. Vì điều kiện kinh tế không cho phép nên Lê Bống phải tự làm mọi việc từ chuyển đồ tới thiết kế, trang trí cửa hàng… Không chỉ riêng ngành vẽ, Lê Bống còn theo đuổi nhiều công việc khác miễn sao kiếm được tiền. Toàn bộ chi phí cô ngoài tiết kiệm đầu tư thêm còn chăm lo từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ. Nữ TikToker tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực liên quan tới giày. Cô phát triển tới nỗi số tiền thu về không nhỏ và tự mở cửa hàng dưới mặt đất, góp chi phí xây nhà cùng bố mẹ.

Không chỉ riêng ngành vẽ, Lê Bống còn theo đuổi nhiều công việc khác miễn sao kiếm được tiền. Trong hành trình 10 năm đó, không chỉ sự nghiệp mà ngoại hình của Lê Bống cũng thay đổi rõ rệt. Cơ duyên đến với TikTok là khi Lê Bống đi tập vì cơ thể quá yếu. Qua đó cô được nhiều nhân vật nổi tiếng giúp rồi dần dần lấn sân sang làm TikToker và thu hút lượng quan tâm lớn. Trong hành trình 10 năm đó, không chỉ sự nghiệp mà ngoại hình của Lê Bống cũng thay đổi rõ rệt. Nhìn lại quãng đường đó mới thấy được, để có được "trái ngọt" của Lê Bống không phải điều dễ dàng. Bên cạnh những sự cố gắng, Lê Bống dần dần khắc phục những khiếm khuyết của bản thân và những thị phi mình đã vướng phải. Lê Bống dần dần khắc phục những khiếm khuyết của bản thân và những thị phi mình đã vướng phải.

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