Cuộc sống hiện tại của đôi LGBT từng chia tay bạn gái để 'sống thật' giờ ra sao?

Cách đây 7 năm, Thành Công đã “trúng tiếng yêu” với Bảo Kỳ khi vô tình gặp anh chàng tại phòng gym. Vẻ ngoài điển trai, thân hình 6 múi của Kỳ đã khiến Công bị “hớp hồn”, sau đó chủ động đến bắt chuyện, làm quen. Về phía Kỳ, lúc đó anh cũng có thiện cảm với sự dễ thương, ấm áp của Công. Do vậy, dù không hẹn nhau nhưng Kỳ vẫn cố gắng đi đúng khung giờ tập quen thuộc của đối phương để có cơ hội chạm mặt.

Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, tức là người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ thì gặp gỡ lại chia xa. Tiêu biểu cho câu nói này chính là cặp đôi đồng giới Phạm Thành Công (28 tuổi) và Quách Ngọc Bảo Kỳ (27 tuổi). Họ đã gặp và yêu nhau trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, không ai ngờ đến. Sau nhiều năm bên nhau, cuộc sống của cả 2 nay đã có nhiều thay đổi, riêng tình yêu thì vẫn trọn vẹn như vậy.

Điều đặc biệt là, trong khoảng thời gian ấy, Kỳ đang trong mối quan hệ tình cảm với một cô gái. Sau khi gặp Công và nhận ra giới tính thật của mình, Kỳ đã quyết định nói lời chia tay với người yêu, dũng cảm sống thật với chính mình. Tuy nhiên, vì sợ bạn gái sốc nên Kỳ đã chuẩn bị hết 2 tháng rồi mới chia tay. Trái ngược với suy nghĩ của Kỳ, sau khi biết chuyện của Kỳ và Công, bạn gái lại vui vẻ chấp nhận và trở thành bạn bè thân thiết của 2 người.

Sau đó, Kỳ và Công dần thân thiết hơn, có nhiều dịp đi ăn uống chung, nhưng đa phần là đi cùng nhóm bạn. Tình cảm của họ chỉ thật sự “chín muồi” sau 1 buổi xem phim riêng cùng nhau. Hai người trao nhau những cử chỉ thân mật như đút bắp rang bơ, nắm tay, thậm chí còn dành cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Một thời gian ngắn sau, Kỳ và Công chính thức hẹn hò.

Thời điểm ấy, Kỳ đang trong mối quan hệ tình cảm với một cô gái. (Ảnh: FB Q.N.B.K)

Anh chàng quyết định chia tay để đến với Công sau khi nhận ra xu hướng giới tính thật của mình. (Ảnh: FB Q.N.B.K)

Sau 7 năm về chung một nhà, hiện tại hai người vẫn đang hạnh phúc bên nhau và nỗ lực xây dựng sự nghiệp ổn định. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên cập nhật những những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên nửa kia. Tuy nhiên, cũng như nhiều cặp LGBT khác, trước khi có được hạnh phúc như ngày hôm nay, họ đã phải trải qua phản đối dữ dội từ gia đình. Chính bản thân Công đã bị mẹ "mạnh tay". “Phản ứng gay gắt của mẹ, tôi thương nhiều hơn là giận. Tôi biết mẹ cũng rất áp lực, khó xử với mọi người và họ hàng”, anh tâm sự trong buổi phỏng vấn với báo Thanh Niên.

Hai người đã bên nhau 7 năm và đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp. (Ảnh: FB Q.N.B.K)

Trước đó, họ cũng vấp phải phản đối dữ dội từ gia đình. (Ảnh: FB Q.N.B.K)

Sau bao cố gắng chứng minh bằng cách bên nhau thật lâu, dốc sức kinh doanh để mua nhà, “tậu” xe, Kỳ và Công đã được ba mẹ chấp nhận. Không chỉ vậy, ba mẹ Kỳ còn yêu thương gọi Công là “con dâu”.

Sau bao cố gắng, cuối cùng Kỳ và Công cũng được ba mẹ chấp nhận. (Ảnh: FB Q.N.B.K)

Có nhà, có xe, công việc thuận lợi, hiện giờ Công và Kỳ đã bắt đầu tính đến chuyện có con chung. “Cả 2 đều là con một trong gia đình nên có con không chỉ là mơ ước của chúng tôi mà còn là niềm mong mỏi của họ hàng đôi bên. Nếu có thể, chúng tôi xin con nuôi”, Công chia sẻ với báo Thanh Niên. Do đó, hai người đều cố gắng xây dựng sự nghiệp để đủ kinh tế đón thành viên nhí.

Hiện tại, hai người đều mong muốn có con chung. (Ảnh: FB Q.N.B.K)

Nên duyên sau 3 lần quẹt app hẹn hò

Tương tự như Thành Công - Bảo Kỳ, câu chuyện tình yêu của cặp đôi đồng tính Minh Nhật - Vũ Phong cũng từng khiến dân tình xuýt xoa. Báo Dân Trí đưa tin, hai người cũng nên duyên với nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là app hẹn hò. Chỉ với 3 lần quẹt phải, cả hai đã “match” nhau. Sau 3 năm yêu đương, Nhật và Phong đang chuẩn bị làm đám cưới.

Vũ Phong - Minh Nhật cũng khiến dân tình xuýt xoa vì độ xứng đôi. (Ảnh: Dân Trí)

Hai người nên duyên qua 3 lần quẹt phải trên app hẹn hò. (Ảnh: Dân Trí)

May mắn hơn Công Kỳ, Nhật và Phong được gia đình thấu hiểu và ủng hộ ngay từ đầu. Hiện tại, cả hai đang cùng nhau kinh doanh và dọn ra sống chung. Mới đây, Vũ Phong đã cầu hôn Minh Nhật. “Kết hôn là hành trình mới của mình và Nhật. Không dám hứa trước tương lai nhưng tụi mình sẽ sống thật vui vẻ và bình an, tiếp tục đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường phía trước. Mình hài lòng và hạnh phúc với sự lựa chọn hiện tại”, Phong chia sẻ với báo Dân Trí.

Vũ Phong đã cầu hôn Minh Nhật, cả hai chuẩn bị làm đám cưới. (Ảnh: Dân Trí)

Chuyện tình của các cặp đôi trên là động lực cho cộng đồng LGBT được sống thật với chính mình. Bạn có đồng ý như vậy không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đọc câu chuyện trên nhé!