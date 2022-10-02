Cuộc sống của bộ ba hot girl đời đầu 8X, 9X giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 02/10/2022 08:36

Hoạt động nhiều năm tại làng giải trí Vbiz, bộ 3 cựu hot girl Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Cả ba cũng khiến netizen ngưỡng mộ khi giữ được tình bạn thân thiết, khăng khít sau ngần ấy thăng trầm trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, Sam vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh buổi gặp gỡ của cô cùng hội chị em gồm Kelly Nguyễn và Huyền Baby. Cả 3 là những người bạn thân từ thuở mới vào nghề và vẫn giữ mối quan hệ khăng khít cho đến thời điểm hiện tại. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc và sự nghiệp của bộ 3 cựu hot girl này cũng có nhiều sự thay đổi đáng kể.

Cuộc sống của bộ ba hot girl đời đầu 8X, 9X giờ ra sao? - Ảnh 1
Hoạt động nhiều năm tại làng giải trí Vbiz, bộ 3 cựu hot girl Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Ảnh minh họa

Khi có dịp đọ sắc cùng nhau, cả 3 đều rất rạng rỡ và nhí nhảnh trong khung hình. Các fan cho rằng dù đều đã là những cựu hot girl ngoài 30 nhưng Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby vẫn sở hữu nhan sắc "hack tuổi" đáng ngưỡng mộ.

Là những người bạn thân song Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby có những quan điểm khác nhau với việc "trùng tu" nhan sắc. Theo đó, Sam ưa chuộng nét đẹp tự nhiên nên đến hiện tại cô vẫn chưa động đến "dao kéo". Huyền Baby sử dụng các biện pháp xâm lấn không phẫu thuật như tiêm filler, tiêm botox. Đặc biệt, chỉ có Kelly Nguyễn là đã vung hàng tỷ đồng cho 6 lần "dao kéo" để có được diện mạo ưng ý.

Hiện tại, Sam vẫn đang là gương mặt được nhiều đạo diễn phim và chương trình truyền hình săn đón tại showbiz Việt. Hai cựu hot girl còn lại là Kelly Nguyễn và Huyền Baby có vẻ yên ắng hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Theo đó, Huyền Baby lui về sau để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ với hai nhóc tỷ kháu khỉnh còn Kelly Nguyễn thì bận rộn với các dự án kinh doanh cá nhân.

Ở thời điểm hiện tại, dù mỗi người có mỗi hướng đi khác nhau như nhìn chung cả ba cựu hot girl vẫn luôn chú trọng chăm chút cho diện mạo để có được sự xuất hiện chỉn chu và xinh đẹp trong mắt người hâm mộ.

Theo Thúy An/ Du lịch và Năng lượng xanh

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