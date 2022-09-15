Xôn xao về "gánh nặng" của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Nhịp sống trẻ 15/09/2022 13:56

Hình ảnh cô dâu đeo một lượng vàng lớn cùng cuốn sổ đỏ trên tay khiến dân mạng trầm trồ.

Mới đây, trên nền tảng TikTok đã xuất hiện hình ảnh cô dâu mang đầy "gánh nặng" khi vừa phải đeo một lượng vàng lớn cùng với cuốn sổ đỏ "nặng tay". Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều lượt quan tâm của người dùng mạng xã hội, đa số ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho nàng dâu mới.

Xôn xao về 'gánh nặng' của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 1
Mới đây, trên nền tảng TikTok đã xuất hiện hình ảnh cô dâu mang đầy "gánh nặng" khi vừa phải đeo một lượng vàng lớn cùng với cuốn sổ đỏ "nặng tay".

Cụ thể, tài khoản M.L cũng chính là cô dâu đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dễ thương trong lễ cưới của mình. Theo đó, cô dâu thuỳ mị, nền nã trong bộ áo dài đỏ, trên tay cầm bó hoa sen để lộ niềm hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh cô dâu, chú rể mỉm cười ấm áp với ánh mắt trìu mến dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình.

Xôn xao về 'gánh nặng' của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 2
Cô dâu thuỳ mị, nền nã trong bộ áo dài đỏ, trên tay cầm bó hoa sen để lộ niềm hạnh phúc ngập tràn.

Như bao lễ cưới khác, cặp đôi cũng tiến hành làm lễ gia tiên và nhận của hồi môn từ gia đình nhà gái. Trong niềm vui ngập tràn, cô dâu M.L nhún nhảy "khoe" chiếc sổ đỏ nặng tay được chính bố mẹ ruột trao cho. Bên cạnh đó, nàng dâu mới còn khiến mọi người đứng ngồi không yên khi để lộ số lượng vòng cổ, vòng tay.

Xôn xao về 'gánh nặng' của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 3
Nàng dâu mới khiến mọi người đứng ngồi không yên khi để lộ số lượng vòng cổ, vòng tay.

Được biết, vì M.L là cô con gái duy nhất của gia đình. Chính vì vậy, bố mẹ cô dâu muốn dành nhiều tình cảm cũng như vật chất để dành trọn cho cô con gái. Và cuốn sổ đỏ là một trong số đó.

Xôn xao về 'gánh nặng' của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 4
Được biết, vì M.L là cô con gái duy nhất của gia đình.

Nói kỹ hơn về điều này, bên dưới phần bình luận, M.L cho biết: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuốn sổ đỏ của mình, ba mẹ mình có một cô con gái nên gả đi cũng muốn cho mọi người biết bố mẹ cho con những gì".

Xôn xao về 'gánh nặng' của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 5

M.L cho biết: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuốn sổ đỏ của mình, ba mẹ mình có một cô con gái nên gả đi cũng muốn cho mọi người biết bố mẹ cho con những gì".

Bên cạnh gây chú ý với số của hồi môn khủng, cô dâu còn khiến người xem bất ngờ khi nhún nhảy ngay tại lễ cưới, khi gia đình hai bên đang ngồi lại để tiến hành những nghi thức cho một đám cưới truyền thống. Những tưởng bố mẹ hai bên sẽ tỏ ra khó chịu, tuy nhiên bố chồng của M.L lại dành cho con dâu một nụ cười trìu mến khiến không ít người ngưỡng mộ.

Xôn xao về 'gánh nặng' của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 6

Những tưởng bố mẹ hai bên sẽ tỏ ra khó chịu, tuy nhiên bố chồng của M.L lại dành cho con dâu một nụ cười trìu mến khiến không ít người ngưỡng mộ.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hơn 11,2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác từ người dùng mạng xã hội. Nói về nội dung của clip, phần lớn mọi người đều dành lời khen cho sự xinh đẹp tươi trẻ của cô dâu.

Xót xa khi gặp lại hiện tượng mạng đình đám một thời Thanh Nga Bento với cuộc sống khó khăn trăm bề

Xót xa khi gặp lại hiện tượng mạng đình đám một thời Thanh Nga Bento với cuộc sống khó khăn trăm bề

Ở tuổi 18, Thanh Nga phải tạm dừng việc học, làm chỗ dựa kinh tế cho cả gia đình. Từng gây bão đình đám MXH một thời nhờ chính sự mộc mạc hồn nhiên của cô gái nhỏ. Tuy vậy, cuộc sống của gia đình cô lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khiến người xem không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới thu hút cộng đồng mạng cô dâu đăng clip nhún nhảy ngày cưới clip cô dâu cầm sổ đỏ

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 5 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 5 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 1 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân