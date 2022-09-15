Xôn xao về "gánh nặng" của cô dâu trong ngày cưới khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Hình ảnh cô dâu đeo một lượng vàng lớn cùng cuốn sổ đỏ trên tay khiến dân mạng trầm trồ.

Mới đây, trên nền tảng TikTok đã xuất hiện hình ảnh cô dâu mang đầy "gánh nặng" khi vừa phải đeo một lượng vàng lớn cùng với cuốn sổ đỏ "nặng tay". Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều lượt quan tâm của người dùng mạng xã hội, đa số ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho nàng dâu mới. Mới đây, trên nền tảng TikTok đã xuất hiện hình ảnh cô dâu mang đầy "gánh nặng" khi vừa phải đeo một lượng vàng lớn cùng với cuốn sổ đỏ "nặng tay". Cụ thể, tài khoản M.L cũng chính là cô dâu đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dễ thương trong lễ cưới của mình. Theo đó, cô dâu thuỳ mị, nền nã trong bộ áo dài đỏ, trên tay cầm bó hoa sen để lộ niềm hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh cô dâu, chú rể mỉm cười ấm áp với ánh mắt trìu mến dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình.

Cô dâu thuỳ mị, nền nã trong bộ áo dài đỏ, trên tay cầm bó hoa sen để lộ niềm hạnh phúc ngập tràn. Như bao lễ cưới khác, cặp đôi cũng tiến hành làm lễ gia tiên và nhận của hồi môn từ gia đình nhà gái. Trong niềm vui ngập tràn, cô dâu M.L nhún nhảy "khoe" chiếc sổ đỏ nặng tay được chính bố mẹ ruột trao cho. Bên cạnh đó, nàng dâu mới còn khiến mọi người đứng ngồi không yên khi để lộ số lượng vòng cổ, vòng tay. Nàng dâu mới khiến mọi người đứng ngồi không yên khi để lộ số lượng vòng cổ, vòng tay. Được biết, vì M.L là cô con gái duy nhất của gia đình. Chính vì vậy, bố mẹ cô dâu muốn dành nhiều tình cảm cũng như vật chất để dành trọn cho cô con gái. Và cuốn sổ đỏ là một trong số đó.

Được biết, vì M.L là cô con gái duy nhất của gia đình. Nói kỹ hơn về điều này, bên dưới phần bình luận, M.L cho biết: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuốn sổ đỏ của mình, ba mẹ mình có một cô con gái nên gả đi cũng muốn cho mọi người biết bố mẹ cho con những gì". M.L cho biết: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuốn sổ đỏ của mình, ba mẹ mình có một cô con gái nên gả đi cũng muốn cho mọi người biết bố mẹ cho con những gì". Bên cạnh gây chú ý với số của hồi môn khủng, cô dâu còn khiến người xem bất ngờ khi nhún nhảy ngay tại lễ cưới, khi gia đình hai bên đang ngồi lại để tiến hành những nghi thức cho một đám cưới truyền thống. Những tưởng bố mẹ hai bên sẽ tỏ ra khó chịu, tuy nhiên bố chồng của M.L lại dành cho con dâu một nụ cười trìu mến khiến không ít người ngưỡng mộ. Những tưởng bố mẹ hai bên sẽ tỏ ra khó chịu, tuy nhiên bố chồng của M.L lại dành cho con dâu một nụ cười trìu mến khiến không ít người ngưỡng mộ. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hơn 11,2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác từ người dùng mạng xã hội. Nói về nội dung của clip, phần lớn mọi người đều dành lời khen cho sự xinh đẹp tươi trẻ của cô dâu.

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