Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 14:08

Pichana là người mẫu nội y hàng đầu của Thái Lan, cô nhận về lượt theo dõi đông đảo trên mạng xã hội nhờ vóc dáng nữ thần.

Hot girl Pichana Yoosuk sinh ngày 2/4/1997 tại Thành phố Bangkok, Thái Lan. Cô được mệnh danh là nữ thần gợi cảm số 1 xứ sở Chùa Vàng. Cô nàng còn được nhận xét là hot girl hoàn hảo, sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo không chỉ khuôn mặt xinh đẹp mà còn có thân hình rực lửa.

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ - Ảnh 1
Hotgirl Thái Lan Pichana Yoosuk sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo từ khuôn mặt cho đến vóc dáng - Ảnh: Internet

Pichana có số đo 3 vòng chuẩn 83-55-84. Vóc dáng nuột nà khiến cánh mày râu phải ngẩn ngơ mỗi khi xuất hiện. "Nữ thần gợi cảm", "Biểu tượng sắc đẹp", "Thiên thần nội y" số 1 xứ sở Chùa Vàng… là những biệt danh người ta dùng để nói về Pichana. Mặc dù vậy, hình ảnh của Pichana chưa từng bị chê là phản cảm. Ở cô chỉ toát ra sự gợi cảm và quyến rũ.

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ - Ảnh 2
Pichana được mệnh danh là nữ thần nội y, thiên thần nội y số 1 xứ sở Chùa Vàng - Ảnh: Internet 

Nổi tiếng từ cách đây nhiều năm nhưng cho đến giờ, cái tên Pichana Yoosuk vẫn chưa từng hạ nhiệt. Cô nàng có hơn 1,2 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Những con số đó đã cho thấy sức hút của hot girl gợi cảm số 1 xứ Chùa Vàng. Pichana cuốn hút người nhìn với làn da trắng như bông bưởi, đặc biệt là gương mặt đẹp với sống mũi cao, bờ môi quyến rũ và ánh mắt biết nói. Mỗi bức ảnh nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc yêu thích của dân mạng. 

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ - Ảnh 3

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ - Ảnh 4
Pichana cuốn hút người nhìn với làn da trắng như bông bưởi, cô nàng có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Intasgram - Ảnh: Internet

Với nhan sắc này, cô là lựa chọn "vàng" của nhiều thương hiệu thời trang nội y lớn. Càng ấn tượng hơn khi các đường nét trên gương mặt và cơ thể của cô hoàn toàn tự nhiên, chưa hề can thiệp dao kéo. Pichana Yoosuk cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của mình trên trang cá nhân. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ niềm đam mê dành cho du lịch và gym.

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ - Ảnh 5

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ - Ảnh 6

Hotgirl gợi cảm bậc nhất Thái Lan, sở hữu gương mặt thiên thần, body rực lửa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ - Ảnh 7
Pichana Yoosuk thường xuyên đăng tải hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của mình trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Với gương mặt đẹp tựa thiên thần cùng thân hình chuẩn mẫu, Pichana Yoosuk không ngần ngại thường chọn cho mình những bộ đồ mỏng manh giúp tôn lên sắc vóc nữ thần.

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