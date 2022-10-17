Hai hotgirl 10x gây ấn tượng với vẻ đẹp thuần khiết, xinh xắn tựa như sao Hoa ngữ

Với vẻ ngoài xinh đẹp tựa như búp bê, 2 hotgirl này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Thái Trần Nhật Vy sinh năm 2004 tại Đà Nẵng, cô bạn bắt đầu nhận được sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng gái xinh sexy trong thời gian gần đây. Tuy nhiên đa số đều không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc thuần khiết, thơ ngây của thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi. Sở hữu vóc dáng đẹp, đặc biệt là làn da trắng nõn nà nên Nhật Vy được nhiều người ưu ái gọi với biệt danh là búp bê. Thái Trần Nhật Vy được cư dân mạng ưu ái gọi là búp bê bởi vẻ ngoài xinh xắn, thuần khiết - Ảnh: Internet Sau gần 1 năm nổi tiếng, thiếu nữ Đà Nẵng nhanh chóng "lột xác" gợi cảm, quyến rũ hút hồn mọi ánh nhìn từ lần đầu tiên. Sự nổi tiếng bất ngờ này giúp Nhật Vy chỉnh chu hơn từ cách ăn mặc đến lối ứng xử. Vy thường được những người xung quanh nhận xét là một cô gái thân thiện, hòa đồng, còn những người chưa tiếp xúc thì thường hiểu lầm Vy khó gần, ít nói.

Sau gần 1 năm nổi tiếng, Vy lột xác theo đuổi phong cách sexy, quyến rũ - Ảnh: Internet Mặc dù hiện tại có không ít hot girl nổi tiếng nhưng Nhật Vy vẫn được cư dân mạng đặc biệt chú ý. Trên mạng xã hội, hot girl Đà Nẵng không chia sẻ nhiều về bí quyết làm đẹp. Nhưng người dùng mạng xã hội tin rằng cô biết cách chăm sóc bản thân toàn diện. Vy luôn được cư dân mạng chú ý đến dù hiện tai có không ít hot girl nổi tiếng - Ảnh: Internet Cũng như Nhật Vy, hotgirl Võ Lê Tố Uyên sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô nàng đến từ Đăk Lăk được biết đến với nhan sắc đẹp như diễn viên Hoa ngữ. Tuy nhiên, Tố Uyên luôn thích là chính mình, một cô gái Việt Nam sống tích cực và vui vẻ.

Hotgirl Võ Lê Tố Uyên được biết đến với nhan sắc đẹp như diễn viên Hoa ngữ - Ảnh: Internet Hotgirl sinh năm 2000 được nhiều người biết đến với hình ảnh một cô gái xinh xắn, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và biết cách làm cho cuộc sống của mình tốt lên. Cùng với gương mặt xinh xắn, thì mái tóc đen dài suôn mượt của Uyên cũng thu hút ánh nhìn, cô cũng biết cách giúp bản thân ngày càng tốt hơn. Uyên sở hữu gương mặt xinh xắn cùng mái tóc đen dài suôn mượt giúp cô thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet Chia sẻ về việc học, Tố Uyên nói mình đã chọn ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn. Đây là ngành học mà cô yêu thích. Trong quá trình học, Uyên đã gặt hái thêm được rất nhiều kiến thức. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã cho Uyên nhiều trải nghiệm bổ ích cho tương lai. Uyên theo học trường Đại học Tôn Đức Thắng ngành quản trị nhà hàng - khách sạn, ngành mà cô yêu thích - Ảnh: Internet Các đường nét trên gương mặt của Tố Uyên hài hòa đặc biệt là đôi mắt to, tròn, gương mặt bầu bĩnh. Ngoài ra, cô gái quê Đắk Lắk còn có nước da trắng như bông bưởi giúp cô tạo ấn tượng cho người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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