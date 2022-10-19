Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say'

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 15:28

Nguyễn Ngọc Mai - nữ tiếp viên hàng không người Hải Phòng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện để giữ dáng trên trang cá nhân.

Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 1997, quê Hải Phòng) là nữ tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn nổi tiếng trên mạng xã hội và được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình nóng bỏng. Ngọc Mai sở hữu gương mặt xinh như hoa, đường nét thanh tú. Nhiều người nhận xét cô nàng có nhiều nét giống hot girl Hàn Quốc. 

Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 1

Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 2
Nguyễn Ngọc Mai được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình xinh đẹp - Ảnh: Internet

 

 

Ngọc Mai còn sở hữu vóc dáng ấn tượng. Cô nàng cao 1m60, nặng 45kg. Vòng eo con kiến (58cm) tạo nên sức hấp dẫn cho nữ tiếp viên hàng không. Trên Facebook và Instagram, Ngọc Mai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm thế này. Không chỉ xinh đẹp, cô gái Hải Phòng còn thông minh, giỏi giang.

Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 3
Ngọc Mai thoải mái chia sẻ hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bên cạnh tác phong chuyên nghiệp, thái độ tích cực, sự tươi tắn, biết quan tâm của một tiếp viên hàng không, thì cũng cần chú ý đến ngoại hình. Bởi họ chính là gương mặt đại diện của hãng. Trên trang cá nhân, Ngọc Mai thường xuyên chia sẻ về việc luyện tập. Được biết, Ngọc Mai tập đa dạng các bộ môn như yoga, gym, boxing. Người đẹp hướng đến kiểu mẫu vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn khỏe mạnh, đẹp đầy sức sống.

Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 4
Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 5
Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 6
Ngọc Mai thường xuyên chia sẻ việc luyện tập để duy trì vóc dáng - Ảnh: Internet

Với lợi thế đẹp về gương mặt lẫn vóc dáng nên Ngọc Mai tự tin theo đuổi phong cách thời trang sexy. Rời đồng phục bay, người đẹp 24 tuổi này theo đuổi style gợi cảm tôn hình thể. Ngoài đời Ngọc Mai lại có hình ảnh khá khác biệt với khi cô diện đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Hải Phòng bốc lửa và quyến rũ hơn nhiều. 

Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 7
Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 8
 Rời đồng phục bay, với lợi thế đẹp về gương mặt lẫn vóc dáng nên Ngọc Mai tự tin theo đuổi phong cách thời trang sexy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài phong cách sexy, Ngọc Mai cũng thường lựa chọn trang phục thiên về sự nữ tính với những trang phụ nhẹ nhàng như váy. Người đẹp chuộng những chiếc váy nữ tính, có điểm nhấn tôn vòng 1 đủ xinh. Không chỉ xinh đẹp, cô gái Hải Phòng còn thông minh, giỏi giang. Ngọc Mai từng tốt nghiệp trường Học viện Tài chính (Hà Nội).

Nữ tiếp viên hàng không 9x Hải Phòng tiết lộ bí quyết giữ dáng, khoe trọn body săn chắc, đầy sức sống khiến bao người 'say' - Ảnh 9
Không chỉ xinh đẹp, quyến rũ, Ngọc Mai còn thông minh, giỏi giang - Ảnh: Internet

Trước khi nhận bằng đại học và theo đuổi công việc tiếp viên hàng không, Ngọc Mai từng làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội. Cô đến với nghề tiếp viên hàng không một cách tình cờ. 

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