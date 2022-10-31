Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 09:25

Không chỉ gây sốt với tài năng nổi bật, Hanna Orthmann còn gây chú ý với nhan sắc tựa thiên thần.

Hanna Orthmann (sinh năm 1998, cao 1,88m) là một vận động viên bóng chuyền người Đức. Chỉ mới 24 tuổi, Hanna Orthmann đã là ngôi sao nổi bật nhất của tuyển bóng chuyền nữ Đức. Cô là ngôi sao nổi bật nhất trong chiến thắng của ĐT Đức trước ĐT Thái Lan ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 diễn ra vào tối ngày 5/10.

Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng - Ảnh 1
Hanna Orthmann - Ảnh: Internet

Chủ công 24 tuổi là cái tên thi đấu chói sáng nhất trong 2 hiệp đầu. Theo thống kê, Hanna ghi đến 8 điểm trong hiệp 1, gấp đôi các tay đập khác. Lối chơi máu lửa, lăn xả và luôn giữ được sự tập trung ở các thời điểm quan trọng giúp Orthmann trở thành điểm tựa vững chắc cho các đồng đội. Bên cạnh đó, cô còn có khá nhiều tình huống bám chắn thành công, khiến các tay đập của Thái Lan phải nản lòng.

Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng - Ảnh 2
Hanna trở thành tâm điểm vững chắc cho đồng đội nhờ lối chơi máu lửa, lăn xả - Ảnh: Internet

Ngoài tài năng, Hanna Orthmann còn được biết đến với nhan sắc thuộc top đầu làng bóng chuyền thế giới. Vận động viên sinh năm 1998 còn sở hữu gương mặt thiên thần, nước da trắng sáng và nụ cười đốn tim. Cô được gọi với khá nhiều biệt danh, trong đó nhiều nhất là "Búp bê bóng chuyền" hay "Nàng tiên cá bóng chuyền Đức".

Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng - Ảnh 3
Hanna được gọi với khá nhiều biệt danh, trong đó nhiều nhất là "Búp bê bóng chuyền" hay "Nàng tiên cá bóng chuyền Đức" - Ảnh: Internet

Chưa kể người đẹp này cũng không ít lần có màn khoe dáng cực kỳ nóng bỏng với bikini. Được biết để có được vóc dáng chuẩn như người mẫu, ngoài thời gian tập luyện bóng chuyền, Orthmann còn rất chăm chỉ tập gym và đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống. Hanna Orthmann được xem là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng bóng chuyền thế giới.

Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng - Ảnh 4

Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng - Ảnh 5

Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng - Ảnh 6
Ngoài thời gian tập luận, Orthmann còn rất chăm chỉ tập gym và quan tâm đến vấn đề ăn uống - Ảnh: Internet

Hiện tại, Orthmann đang thi đấu cho CLB Saugella Team Monza tại giải vô địch quốc gia Ý. Với gương mặt "thiên thần" cùng vóc dáng lý tưởng, cô luôn được săn đón đi chụp ảnh mẫu cho các hãng thời trang danh tiếng.

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ một cầu thủ sắp lên xe hoa nhờ làm việc này?

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ một cầu thủ sắp lên xe hoa nhờ làm việc này?

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân đã đăng tải trên story trang cá nhân một cầu thủ nhờ cô thiết kế áo dài cho đám cưới tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Hanna Orthmann Hotgirl bóng chuyền bóng chuyền Đức

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ