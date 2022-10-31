Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng

Hanna Orthmann (sinh năm 1998, cao 1,88m) là một vận động viên bóng chuyền người Đức. Chỉ mới 24 tuổi, Hanna Orthmann đã là ngôi sao nổi bật nhất của tuyển bóng chuyền nữ Đức. Cô là ngôi sao nổi bật nhất trong chiến thắng của ĐT Đức trước ĐT Thái Lan ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 diễn ra vào tối ngày 5/10.

Hanna Orthmann - Ảnh: Internet

Chủ công 24 tuổi là cái tên thi đấu chói sáng nhất trong 2 hiệp đầu. Theo thống kê, Hanna ghi đến 8 điểm trong hiệp 1, gấp đôi các tay đập khác. Lối chơi máu lửa, lăn xả và luôn giữ được sự tập trung ở các thời điểm quan trọng giúp Orthmann trở thành điểm tựa vững chắc cho các đồng đội. Bên cạnh đó, cô còn có khá nhiều tình huống bám chắn thành công, khiến các tay đập của Thái Lan phải nản lòng.