Nhan sắc tựa thiên thần của 'Nàng tiên cá bóng chuyền Đức', sở hữu vẻ đẹp đốn tim cộng đồng mạng

Không chỉ gây sốt với tài năng nổi bật, Hanna Orthmann còn gây chú ý với nhan sắc tựa thiên thần.
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Hanna Orthmann (sinh năm 1998, cao 1,88m) là một vận động viên bóng chuyền người Đức. Chỉ mới 24 tuổi, Hanna Orthmann đã là ngôi sao nổi bật nhất của tuyển bóng chuyền nữ Đức. Cô là ngôi sao nổi bật nhất trong chiến thắng của ĐT Đức trước ĐT Thái Lan ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 diễn ra vào tối ngày 5/10.
Chủ công 24 tuổi là cái tên thi đấu chói sáng nhất trong 2 hiệp đầu. Theo thống kê, Hanna ghi đến 8 điểm trong hiệp 1, gấp đôi các tay đập khác. Lối chơi máu lửa, lăn xả và luôn giữ được sự tập trung ở các thời điểm quan trọng giúp Orthmann trở thành điểm tựa vững chắc cho các đồng đội. Bên cạnh đó, cô còn có khá nhiều tình huống bám chắn thành công, khiến các tay đập của Thái Lan phải nản lòng.
Ngoài tài năng, Hanna Orthmann còn được biết đến với nhan sắc thuộc top đầu làng bóng chuyền thế giới. Vận động viên sinh năm 1998 còn sở hữu gương mặt thiên thần, nước da trắng sáng và nụ cười đốn tim. Cô được gọi với khá nhiều biệt danh, trong đó nhiều nhất là "Búp bê bóng chuyền" hay "Nàng tiên cá bóng chuyền Đức".
Chưa kể người đẹp này cũng không ít lần có màn khoe dáng cực kỳ nóng bỏng với bikini. Được biết để có được vóc dáng chuẩn như người mẫu, ngoài thời gian tập luyện bóng chuyền, Orthmann còn rất chăm chỉ tập gym và đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống. Hanna Orthmann được xem là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng bóng chuyền thế giới.
Hiện tại, Orthmann đang thi đấu cho CLB Saugella Team Monza tại giải vô địch quốc gia Ý. Với gương mặt "thiên thần" cùng vóc dáng lý tưởng, cô luôn được săn đón đi chụp ảnh mẫu cho các hãng thời trang danh tiếng.