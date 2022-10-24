Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ một cầu thủ sắp lên xe hoa nhờ làm việc này?

Nhịp sống trẻ 24/10/2022 11:07

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân đã đăng tải trên story trang cá nhân một cầu thủ nhờ cô thiết kế áo dài cho đám cưới tương lai.

Mới đây, trên instagram, Hoa hậu Ngọc Hân đã hào hứng đăng tải khoảnh khắc vui vẻ hội ngộ cùng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tại tại đám cưới của Bình An - Phương Nga vào tối 21/10. Trong ảnh, cả hai nở nụ cười vui vẻ trước ống kính. Đáng chú ý, Ngọc Hân đính kèm caption thu thú sự tò mò của dân mạng. Cụ thể, cô chia sẻ: "Em mình bảo: 'Chị ơi thiết kế áo dài cưới cho em".

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ một cầu thủ sắp lên xe hoa nhờ làm việc này? - Ảnh 1
Hoa hậu Ngọc Hân làm rộ nghi vấn Tiến Linh sắp lên xe hoa - Ảnh: FBNV 

  

Chia sẻ tiền đạo Tiến Linh nhờ Ngọc Hân thiết kế áo dài cưới đã làm dấy lên nghi vấn chân sút Hải Dương sắp lấy vợ. Dòng chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng, liệu rằng Tiến Linh sẽ nối tiếp Bình An - Phương Nga sắp lên xe hoa? Tuy nhiên, cũng có ý kiến rằng nam cầu thủ chỉ nói vu vơ còn thực tế thì thời gian sẽ trả lời.

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ một cầu thủ sắp lên xe hoa nhờ làm việc này? - Ảnh 2

 

Được biết, trong quá khứ, Tiến Linh từng công khai hẹn hò duy nhất với Ngọc Quyên. Cô gái này cũng được xem là mối tình đầu của chân sút quê Hải Dương. Trong thời gian mặn nồng, cặp đôi này từng “thề non hẹn biển” bên nhau mãi mãi. Thậm chí, hai người đã thực hiện rất nhiều bộ ảnh tình cảm, ngọt ngào và xưng hô với nhau vợ - chồng.

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ một cầu thủ sắp lên xe hoa nhờ làm việc này? - Ảnh 3
Tiến Linh - Ngọc Quyên từng có thời gian 2 năm hẹn hò ngọt ngào - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2019, couple để lộ nhiều bằng chứng ngầm thông báo chia tay khi cả hai âm thầm xóa hết ảnh của nhau trên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi vì đã không có một cái kết trọn vẹn.

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ một cầu thủ sắp lên xe hoa nhờ làm việc này? - Ảnh 4
Cặp đôi đã không có một cái kết trọn vẹn trong 2 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Sau đó, cuối năm 2019 Ngọc Quyên ngầm xác nhận tin đồn chia tay bằng cách thông báo chuyện lên xe hoa cùng “tình mới”. Được biết, chồng tương lai của Ngọc Quyên cùng quê tại TP Vinh, Nghệ An. Về phần Tiến Linh, hậu chia tay Ngọc Quyên - anh vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Huỳnh Hồng Loan và người mẫu Quỳnh Thư. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đồn thổi mà thôi.

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Từ khóa:   Cầu thủ Tiến Linh Ngọc Hân Tiến Linh - Ngọc Quyên

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