Loạt nghệ sĩ Việt, người nổi tiếng công khai tẩy chay TikToker phát ngôn phản cảm, xem thường với người nghèo

Mới đây, dân tình đã "lục lại" những video cũ của Nờ Ô Nô, trong đó có sự xuất hiện của ca sĩ Thu Minh . Sau khi làn sóng tẩy chay Nờ Ô Nô lan rộng, Thu Minh đã xóa đi video đã từng sản xuất cùng TikToker. Chia sẻ với Dân Trí, phía quản lý của Thu Minh cho biết nữ ca sĩ cũng không đồng tình với hành động và thái độ của TikToker Nờ Ô Nô.

Gây xôn xao mạng xã hội thời điểm hiện tại là đoạn clip làm từ thiện của TikToker Nờ Ô Nô khi gọi cụ bà ngồi ở bến xe bus là "bà già nghèo khổ". Hầu hết mọi người đều cho rằng cách hành xử của nam TikToker rất thiếu tôn trọng đối với bà cụ lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn trong clip. Ngay lập tức, video của anh đã có hàng nghìn bình luận chỉ trích.

Nhiều người nổi tiếng khác như Masew, Trung Quân Idol, Cao Thiên Trang, Hứa Kim Tuyền… cũng chia sẻ hình ảnh và bình luận kêu gọi tẩy chay Nờ Ô Nô. Trong đó có cả "chiến thần" Hà Linh - hot TikToker nổi tiếng cũng lên tiếng chỉ trích thẳng mặt anh chàng. Thậm chí, Hà Linh không ngại đặt cho anh chàng nhiều danh từ "đặc biệt".

Cùng lúc, nhiều nghệ sĩ kêu gọi khán giả tẩy chay Nờ Ô Nô. Quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc, Tú Hảo… tuyên bố không để nghệ sĩ trong công ty nhận chung dự án với Nờ Ô Nô. Trao đổi với Zing, quản lý cho biết anh không muốn tiếp tay cho các nội dung kinh khủng và thiếu đạo đức. “Tôi hy vọng cộng đồng sẽ biến sự giận dữ thành hành động, chứ không thể để tình trạng như vậy tiếp diễn được”, anh nhấn mạnh.

'Chiến thần' Hà Linh ẩn ý nói về TikToker Nờ Ô Nô - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong clip mới đăng tải cách đây ít giờ, "chiến thần" Hà Linh nói: "Hế lô (Hello) cậu nổ trong trời đông giá rét. Mình không biết rằng bà cụ trong đoạn video có thực sự nghèo thật hay không, nhưng mình nghĩ rằng cậu này có khi cậu ấy nghèo thật. Nghèo ở đây là nghèo văn hóa, nghèo trí thức, nghèo đạo đức và nghèo liêm sỉ nữa.

Và có thể là còn nghèo cả về vật chất cho nên mới bất chấp lên video câu like kiểu rẻ tiền như vậy, kiếm tiền dựa trên tiếng chỉ trích của cộng đồng mạng. Mọi người cần phải lưu ý này từ thiện là khác mà lợi dụng là khác, đem cái sự nghèo khổ của người ta ra để lợi dụng làm content, đấy là vô học. Mà chuẩn bị lên cái bài xin lỗi đấy mọi người ơi, đồ của nợ".

Liên quan đến đoạn video gây "sóng gió" mạng xã hội, Nờ Ô Nô đã lên tiếng giải thích. Anh cho rằng bản thân không muốn có "nước mắt, buồn phiền" trong những video từ thiện của mình, bởi những nhân vật đều đã có cuộc sống khó khăn. Các câu nói trên cũng chỉ để tạo không khí vui vẻ.

Anh cũng khẳng định mình là người "có học", khi đã đưa thức ăn bằng hai tay, và chào cụ bà khi ra về. Sau khi vấp phải phản ứng từ dân mạng, anh đã nhìn nhận lại bản thân mình. Thông qua video, Nờ Ô Nô cũng đã gửi lời xin lỗi đến với mọi người.

Hiện đoạn video gây tranh cãi đã "biến mất" trên kênh TikTok của Nờ Ô Nô sau khi đã đạt hơn 4,2 triệu lượt xem, gần 50.000 bình luận và hơn 130.000 lượt yêu thích. TikToker Nờ Ô Nô còn được biết đến với tên gọi Tuấn Brice, sở hữu kênh TikTok hơn 670.000 lượt theo dõi. Anh thường thực hiện các video trải nghiệm, đánh giá các quán ăn nhưng trước đó cũng bị lên án vì một số clip có thái độ không đúng mực.