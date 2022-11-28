Nóng: Vụ TikToker “miệt thị người nghèo” bị dân mạng tẩy chay, kênh TikTok chính thức “bay màu” vì nội dung "bẩn"

Hiện tại trên mạng xã hội, các diễn đàn, hội nhóm liên tục đăng tải những bài viết thông báo việc kênh của Nờ Ô Nô "bay màu". Không ít người còn hả hê khi thấy sức mạnh cộng đồng mạng đã báo cáo thành công.

TikToker Nờ Ô Nô đang chịu phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, sau khi đăng tải một video có lời lẽ xúc phạm người nghèo. Cụ thể, trong video có tiêu đề “Người nghèo ăn gì Nờ Ô Nô cho ăn đó”, TikToker sinh năm 1996 đã có những phát ngôn với một phụ nữ lớn tuổi là “Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn”, “Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không?”, “Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn nữa hả?”. Tài khoản TikTok Tuấn Brice (Nờ Ô Nô) hiện "bay màu" trên TikTok.(Ảnh: TikTok Nờ Ô Nô) Tuy nhiên, sáng ngày 28/11, cư dân mạng đồng loạt phát hiện tài khoản TikTok Tuấn Brice (Nờ Ô Nô) hiện trạng thái bị khóa trên TikTok. Sau nhiều năm vất vả phấn đấu được nhiều lượt theo dõi thì nay Nờ Ô Nô đã hứng chịu sự trừng phạt của cộng đồng mạng khi lượt follower đang dần sụt giảm. Đến thời điểm này, số lượng người theo dõi chỉ còn 667 người và chỉ trong ít phút tài khoản có tích xanh cũng đã bị "bay màu".

TikToker Nờ Ô Nô đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì có lời nói thiếu lễ phép với người lớn tuổi, miệt thị hoàn cảnh nghèo khó. (Ảnh: TikTok Nờ Ô Nô) Có thể nói, Nờ Ô Nô đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì có lời nói thiếu lễ phép với người lớn tuổi, miệt thị hoàn cảnh nghèo khó. Không ít người đã kêu gọi tẩy chay TikToker Nờ Ô Nô. Dù nam TikToker có clip xin lỗi cộng đồng mạng. Thế nhưng, video xin lỗi lại càng gây bức xúc bởi thái độ cùng câu nói thiếu chừng mực của TikToker này. "Tao sai, tao đã xin lỗi nãy giờ rồi. Tao rất sai", câu nói của Nờ ô Nô gây phẫn nộ.

Theo thông tin từ Zing, ngày 27/11, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin Truyền thông) cho biết đã ghi nhận vụ việc về TikToker này và đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Cư dân mạng đang khá hài lòng và hả hê vì người làm "content bẩn" đã nhận cái kết xứng đáng sau bao ngày làm mưa làm gió. (Ảnh: Chụp màn hình Bí mật showbiz) Sau quyết định xử phạt của TikTok, cư dân mạng đang khá hài lòng và hả hê vì người làm "content bẩn" đã nhận cái kết xứng đáng sau bao ngày làm mưa làm gió. Trường hợp của Nờ Ô Nô lần này là lời cảnh tỉnh cho các content creater khác hãy tỉnh táo khi chọn hướng phát triển nội dung cho bản thân, đừng cố chấp theo đuổi nội dung thiếu lành mạnh để phải trả cái giá to hơn, ê chề hơn. Hiện tại trên mạng xã hội, các diễn đàn, hội nhóm liên tục đăng tải những bài viết thông báo việc kênh của Nờ Ô Nô "bay màu". Không ít người còn hả hê khi thấy sức mạnh cộng đồng mạng đã báo cáo thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-vu-tiktoker-miet-thi-nguoi-ngheo-bi-dan-mang-tay-chay-kenh-tiktok-chinh-thuc-bay-mau-vi-noi-dung-ban-529325.html